Moonlight Companies Voluntarily Recalls California-Grown Conventional Yellow and White Peaches Because of Possible Health Risk

Moonlight Yellow Peaches Individual pieces 4401 4044   P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10,   20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT  Multi-packs   8 10248 03165 6 8 98429 00209 1 P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10,   20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT  Moonlight White Peaches Individual pieces 4401 4044   P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10,  20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT  Multi-packs   

8 10248 03163 2

8 98429 00209 1

P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10,  20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Moonlight White Peaches (“Peppermint Peach”) Multi-packs   

8 98429 00266 4

8 10248 03163 2

8 10248 03087 1

8 10248 03186 1

P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10,   20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT Kroger Yellow Peaches Multi-packs    11110 18174 P1 01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT 

You just read:

Distribution channels: Food & Beverage Industry


