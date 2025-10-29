Creșterea consumului de fructe și legume proaspete în Bulgaria, România și Polonia

BUCHAREST, ROMANIA, October 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Campania Vegiterraneo, cu o durată de trei ani, are ca obiectiv stimularea consumului de fructe și legume proaspete europene pe piețele din Bulgaria, România și Polonia, promovând în același timp valoarea unei alimentații echilibrate și sănătoase.

În cadrul campaniei se subliniază importanța consumului a cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cu scopul de a îmbunătăți obiceiurile alimentare ale cetățenilor din aceste țări.

Produsele promovate prin intermediul programului sunt roșiile, castraveții, ardeii și vinetele, care sunt ingrediente cheie în dieta mediteraneană.

Programul este implementat de următoarele opt cooperative agricole:

1. Agricultural Cooperative "Anatoli" - Ierapetra Crete (Coordonator)

2. Agricultural Cooperative Tympakiou

3. Agricultural Cooperative for the Production and Trade of early vegetables of

Ιerapetra NOTOS

4. Agricultural Producers Association of Horticultural Kountoura

5. Group of Agricultural Producers Falasarna Kompogennitakis and CO

6. Agriculture Cooperative of Psari

7. Agricultural Cooperative Kamiros

8. Greenhouses Goods Producers Rural elafonisiou - chrysoskalitissas

Pe parcursul implementării programului vor avea loc diverse activități, precum participarea la târguri internaționale, organizarea de evenimente de presă, publicarea de advertoriale în presa scrisă, precum și producerea de spoturi video și materiale promoționale.

Programul Vegiterraneo are două obiective principale:

1. Informarea consumatorilor cu privire la impactul pozitiv al consumului a cel puțin cinci porții

de fructe și legume pe zi și la beneficiile acestora pentru sănătate.

2. Creșterea valorii exporturilor europene de legume către Bulgaria, România și Polonia prin

evidențierea caracteristicilor de calitate ale acestor produse.

Prima activitate a programului va fi conferința de presă de la București, România, care va avea loc pe 29 octombrie 2025 cu participarea jurnaliștilor, bloggerilor din domeniul alimentației și stilului de viață, specialiștilor în nutriție, liderilor de opinie și distribuitorilor de produse agricole. În același timp, programul va participa la târgul comercial Indagra Food, care se va desfășura la Centrul Expozițional Romexpo din București, România, în perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2025.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare (REA). Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi ținute răspunzătoare pentru acestea.

