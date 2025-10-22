SABER College celebra la Semana de los Asistentes Médicos y mantiene abiertas las inscripciones del programa.

En honor a la Semana de los Asistentes Médicos y a cada estudiante que se prepara para marcar la diferencia en la atención al paciente SABER College, institución de educación superior acreditada en Miami, Florida desde 1992.

La institución con sede en Miami impulsa su misión de formar profesionales de la salud comprometidos con la excelencia y el servicio a la comunidad.

Los asistentes médicos son el vínculo entre los pacientes y los proveedores: la conexión humana que permite que cada práctica médica funcione sin interrupciones” — Josefina Bonet, CEO de SABER College

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mientras los proveedores de salud en todo el país celebran la Semana de Reconocimiento de los Asistentes Médicos, SABER College resalta la labor de los profesionales que mantienen en movimiento la atención al paciente y las nuevas oportunidades que está creando para futuros asistentes médicos en el sur de la Florida.

En agosto, SABER College anunció su nuevo programa Grado Asociado en Ciencias de Asistencia Médica (Associate of Science in Medical Assisting), diseñado para personas que buscan una vía directa y práctica hacia el campo de la salud. Las clases combinan cursos en línea, entrenamiento en laboratorio en el campus y una pasantía supervisada que ayuda a los estudiantes a desarrollar confianza en entornos reales de atención médica.

“Los asistentes médicos son el vínculo entre los pacientes y los proveedores: la conexión humana que permite que cada práctica médica funcione sin interrupciones”, señaló Josefina Bonet, CEO de SABER College. “Estamos orgullosos de celebrar sus contribuciones y de ampliar el acceso a una educación de calidad para quienes desean unirse a esta profesión esencial.”

Ampliando el acceso a la educación en salud en el sur de la Florida

Desde el lanzamiento del programa en agosto, SABER College ha seguido avanzando en su misión de ampliar el acceso a la educación en salud en toda el área del sur de la Florida. El programa de Asistencia Médica prepara a los estudiantes para responsabilidades clínicas y administrativas: desde la toma de signos vitales y realización de EKG hasta la gestión de registros médicos electrónicos y la programación de citas.

Diseñado para adultos que trabajan, personas en transición de carrera y estudiantes universitarios por primera vez, el programa de Asistencia Médica ofrece horarios flexibles y acompañamiento desde la admisión hasta la graduación. La ayuda financiera está disponible para quienes califiquen.

“Nuestros estudiantes llegan a SABER con ambición, propósito y una auténtica vocación,” agregó Bonet. “Nosotros les brindamos la estructura, el acompañamiento y las habilidades necesarias para convertir esa vocación en una carrera significativa.”

Sobre el Programa de Asistencia Médica

El Associate of Science in Medical Assisting de SABER College es un programa integral de 24 meses que combina estudio académico y práctica profesional para preparar a los estudiantes para ingresar de inmediato al campo laboral de la salud. Es ideal para quienes desean iniciar una carrera en el sector salud o buscan una opción profesional más estable y gratificante.

El plan de estudios integra destrezas clínicas como atención al paciente, flebotomía, EKG, procedimientos de laboratorio y control de infecciones, junto con formación administrativa en facturación médica, codificación, procesamiento de seguros y gestión de registros médicos electrónicos (EHR).

Los estudiantes completan la primera parte de sus estudios en línea para mayor flexibilidad, seguidos de sesiones de laboratorio en el campus donde practican procedimientos en un entorno realista de salud. El programa culmina con una pasantía supervisada de 180 horas en la que los estudiantes aplican sus conocimientos en consultorios u oficinas médicas bajo la supervisión de profesionales experimentados.

Los graduados adquieren la competencia técnica, la ética profesional y las habilidades de comunicación necesarias para destacar como parte de equipos de salud en consultorios médicos, clínicas ambulatorias y prácticas especializadas.

Una profesión que merece ser celebrada

La Semana de Reconocimiento de los Asistentes Médicos, que se celebra del 20 al 24 de octubre de 2025, rinde homenaje a las contribuciones de los asistentes médicos en todo el país. Este evento anual, establecido por la American Association of Medical Assistants (AAMA), reconoce la compasión, el profesionalismo y la pericia técnica que caracterizan esta profesión.

Al unirse a la celebración nacional, SABER College subraya cómo la educación fortalece directamente el sistema de salud. Durante la semana, el Colegio compartirá publicaciones y contenidos digitales dedicados a resaltar el impacto de los asistentes médicos y su papel en la mejora de la atención al paciente. El Programa de Asistencia Médica refleja esa misma misión, combinando rigurosidad académica con formación práctica para preparar a los estudiantes para una de las carreras de más rápido crecimiento en el campo de la salud.

“Cuando un estudiante elige ser asistente médico, elige una profesión que realmente marca una diferencia en la vida de las personas,” afirmó Bonet. “Es una carrera que combina habilidad, empatía y estabilidad —valores que reflejan lo que somos como institución.”

Sobre SABER College

Fundado en 1992, SABER College es una institución acreditada ubicada en Miami, Florida, dedicada a preparar estudiantes para carreras significativas en las áreas de salud y educación del idioma. Ofrece grados de Associate of Science en Enfermería Profesional, Asistente de Fisioterapeuta y Asistencia Médica, junto con un Programa de Inglés en Línea (ESOL) disponible para residentes de Florida.

Acreditado por el Council on Occupational Education (COE) y licenciado por la Commission for Independent Education (CIE), SABER College continúa sirviendo a la diversa comunidad del sur de la Florida con una misión basada en la excelencia, la integridad y el éxito estudiantil.

Para más información sobre el Programa de Asistencia Médica, visite www.sabercollege.edu o llame al (305) 443-9170.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.