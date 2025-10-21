Healing Streams Arabic

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- موجة الشفاء العالمية العظيمة في أكتوبر: خدمات الشفاء المباشرة مع القس كريس ستصل إلى مليارات الأشخاص حول العالملاغوس، نيجيريا — أكتوبر 2025يستعد مليارات الأشخاص حول العالم لتجربة استثنائية من تجليات قوة الله الشافية خلال النسخة الخامسة عشرة من خدمات الشفاء المباشرة مع القس كريس أوياكيلومي، والمقرّر إقامتها من الجمعة 24 إلى الأحد 26 أكتوبر 2025.هذا الحدث العالمي الذي يستمر ثلاثة أيام — يُبث مباشرة إلى جميع القارات وبكل اللغات المعروفة — سيجلب الأمل والاستعادة لملايين الأشخاص المشاركين من المستشفيات، السجون، المنازل، الكنائس، والساحات العامة حول العالم.لا مسافة بعيدة ولا حالة مستعصية — فقوة الله الشافية ستتدفق إلى كل من يؤمن.بث مباشر بكل اللغات والمنصاتسيتم بث خدمات الشفاء المباشرة عبر Healing Streams TV، وجميع قنوات Loveworld، وعدد كبير من محطات التلفزيون والإذاعة في مختلف أنحاء العالم.وبفضل الترجمة الفورية إلى كل اللغات، لن يُستثنى أحد من هذه التجربة الروحية التحويلية.تسجيل مجاني ومفتوح للجميعالمشاركة مجانية بالكامل عبر الرابط.ويُشجَّع المشاركون على تسجيل احتياجاتهم الشخصية أو العائلية للشفاء للحصول على إرشاد روحي ودعم رعوي قبل بدء الحدث.تفويض إلهي لشفاء الأممتحت قيادة القس كريس أوياكيلومي، رئيس Loveworld Inc.، أصبحت خدمات الشفاء المباشرة أكبر حملة شفاء في التاريخ، إذ تنقل قوة كلمة الله إلى ملايين البشر.يقول القس كريس:“لقد أُرسلت لأجلب لك الشفاء. فعندما أنطق بالكلمة، لا يهم أينما كنت في العالم — كن مشفى من مرضك.”خلال السنوات الماضية، قدّم عدد لا يُحصى من الأشخاص شهادات عن شفاءاتهم المعجزية — من السرطان إلى الأمراض المزمنة — مؤكدين قوة يسوع المسيح للشفاء اليوم.شهادات معجزاتريالين (الإمارات العربية المتحدة): شُفيت من سرطان الثدي واستُعيدت صحتها تمامًا بعد العلاج الكيميائي.ماليو (توفالو): تحرّر من الارتجاف والدوار بينما كان القس كريس ينطق باسمه.هازيل (المملكة المتحدة): نالت الشفاء بعد 20 عامًا من فقر الدم والنزيف الشديد — “أكّد طبيبي أنني بصحة تامة.”موسيره (الصين): شُفيت من خراج كبدي أثناء وجودها في المستشفى — اختفى الألم، وعادت القوة، وامتلأت بالفرح.موجة عالمية من الصلاة في جميع أنحاء العالماستعدادًا لحدث أكتوبر، يشارك المؤمنون من جميع أنحاء العالم في سلسلة صلاة مستمرة على مدار 24 ساعة عبر، مسجلين أنفسهم في فترات من 15 دقيقة للحفاظ على تدفق متواصل من الشفاعة.من لاغوس إلى كاتماندو، يتحرك سفراء الشفاء في المستشفيات والسجون والمجتمعات، موزعين مجلة Healing to the Nations ومؤسسين مراكز شفاء مادية وافتراضية حول العالم.الإيمان والتوقع يتصاعدانيقول ريشي من الهند: “توقّعاتي عظيمة — أعلم أنني سأتلقى شفائي، وشفاء أمّتي.”وتقول بريسيلا من المملكة المتحدة: “لقد اختفى الورم باسم يسوع — أنا مستعدة لمعجزتي!”الطريق إلى Healing Streams – الموسم الخامس عشر مباشر الآنكجزء من التحضيرات، يُبث الموسم الخامس عشر من برنامج الطريق إلى Healing Streams يوميًا عبر، ويقدّم تعليمات، شهادات، ولحظات إيمان ملهمة.📅 جدول البث:أيام الأسبوع: 12:00 ظهرًا و6:00 مساءً (بتوقيت غرينتش +1)عطلة نهاية الأسبوع: 12:00 ظهرًا و4:00 مساءً (بتوقيت غرينتش +1)البث اليومي: 7:00–9:00 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)انضم إلى حركة الشفاء العالميةهذا هو وقتك. شارك، وصلِّ، وتعاون مع ما يفعله الله في العالم اليوم.

