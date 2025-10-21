La Asociación Americana del Corazón Insta a Comunidades a Implementar Planes CERP que Salvan Vidas
Un paro cardíaco puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar, y cada segundo cuenta. Un CERP bien diseñado garantiza que un centro esté listo para actuar de inmediato y con eficacia ante una emergencia cardíaca.
Esperar a que ocurra una emergencia potencialmente mortal es demasiado tarde para empezar a planificar. Un Plan de Respuesta a Emergencias Cardíacas sólido es la clave para salvar una vida. Convierte a los transeúntes en personal de respuesta inmediata, garantizando que alguien sepa cómo llamar al 911, iniciar la RCP y usar un desfibrilador externo automático (DEA) en los primeros minutos críticos. Esta preparación marca la diferencia entre la vida y la muerte.
Para acceder a recursos gratuitos para crear un Plan de Respuesta ante Emergencias Cardíacas para su escuela, lugar de trabajo o comunidad, visite https://heart.org/CERP.
