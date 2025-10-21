Submit Release
News Search

There were 1,534 press releases posted in the last 24 hours and 429,398 in the last 365 days.

La Asociación Americana del Corazón Insta a Comunidades a Implementar Planes CERP que Salvan Vidas

DALLAS, TX, UNITED STATES, October 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- La American Heart Association (AHA) hace un llamado a las escuelas, lugares de trabajo y organizaciones comunitarias de todo el país para que implementen un Plan de Respuesta a Emergencias Cardíacas (CERP por sus siglas en inglés) para aumentar drásticamente la tasa de supervivencia de los paros cardíacos extrahospitalarios. Actualmente, solo alrededor del 40% de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital reciben la ayuda inmediata que necesitan antes de que lleguen los servicios de emergencia profesionales.

Un paro cardíaco puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar, y cada segundo cuenta. Un CERP bien diseñado garantiza que un centro esté listo para actuar de inmediato y con eficacia ante una emergencia cardíaca.

Esperar a que ocurra una emergencia potencialmente mortal es demasiado tarde para empezar a planificar. Un Plan de Respuesta a Emergencias Cardíacas sólido es la clave para salvar una vida. Convierte a los transeúntes en personal de respuesta inmediata, garantizando que alguien sepa cómo llamar al 911, iniciar la RCP y usar un desfibrilador externo automático (DEA) en los primeros minutos críticos. Esta preparación marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Para acceder a recursos gratuitos para crear un Plan de Respuesta ante Emergencias Cardíacas para su escuela, lugar de trabajo o comunidad, visite https://heart.org/CERP.

Libby Ridenhour
American Heart Association
email us here
Visit us on social media:
Instagram
TikTok
Facebook
X
LinkedIn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

La Asociación Americana del Corazón Insta a Comunidades a Implementar Planes CERP que Salvan Vidas

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Education, Emergency Services, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Sports, Fitness & Recreation


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more