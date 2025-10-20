Primer centro integral de insuficiencia cardíaca certificado fuera de los EE. UU.

American Heart Association International Heart Failure Certification logo

El reconocimiento refleja el compromiso de la American Heart Association con atención para las personas que sufren insuficiencia cardíaca

DALLAS, TX, UNITED STATES, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez es la primera organización fuera de los Estados Unidos que cumple con los criterios de la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón) para la certificación del centro integral de insuficiencia cardíaca (sitio web en inglés), lo que consolida este elemento fundamental como un esfuerzo global por crear un sistema de cuidados de salud que salve más vidas.Aproximadamente 750,000 personas en México padecen insuficiencia cardíaca (IC). Esta afección impide que el cuerpo obtenga la cantidad suficiente de sangre rica en oxígeno que necesita para funcionar correctamente. A medida que la población envejece, la IC en México va en aumento.Aunque no existe una cura para la IC, muchas personas con esta afección pueden vivir una vida plena y agradable, y la progresión de la enfermedad puede ralentizarse con el tratamiento adecuado. La investigación demuestra (sitio web en inglés) que los resultados para los pacientes con IC mejoran cuando los profesionales de la salud y los hospitales proporcionan tratamientos médicos dirigidos por las pautas.“Este hito refleja un compromiso compartido con la atención de alta calidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el mundo”, dijo DP Suresh, M.D., copresidente voluntario del Comité Internacional de la American Heart Association y director médico ejecutivo del Florence Wormald Heart and Vascular Institute en St. Elizabeth Healthcare en Cincinnati. “Con el cumplimiento de los rigurosos estándares de certificación del centro integral de insuficiencia cardíaca, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez está ayudando a establecer el estándar mundial de la atención basada en la evidencia y centrada en el paciente”.El programa de mejora continua de la calidad, basado en hospitales, se lanzó a principios de este año en 13 países, lo que lleva el criterio de referencia en atención de la IC a comunidades fuera de los Estados Unidos por primera vez.“Nos sentimos honrados de ser la primera organización fuera de los Estados Unidos en cumplir los criterios de certificación en insuficiencia cardíaca de la American Heart Association”, comentó Dra. Alexandra Arias, jefa de la unidad coronaria y del servicio de urgencias del Hospital Ignacio Chávez y presidenta de la Sociedad Mexicana de Cardiología. “Esta certificación valida la dedicación de nuestros médicos y personal a fomentar la atención de la insuficiencia cardíaca para nuestros pacientes y comunidades”.Los estándares de certificación se desarrollan de forma independiente y los supervisan organizaciones dirigidas por misiones que tienen la formación clínica necesaria para centrarse en los cuidados de salud, la seguridad y el valor centrados en el paciente.Un equipo de revisores expertos evaluó el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de los estándares y requisitos del centro integral de insuficiencia cardíaca de la Asociación, lo que incluyó capacidades avanzadas de adquisición de imágenes y tratamiento; disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de tratamientos especializados; participación en investigación; y personal y médicos con la formación y competencias únicas para atender a pacientes con insuficiencia cardíaca compleja. Los revisores descubrieron que el hospital cumplía o superaba todos los estándares requeridos. Los centros integrales de insuficiencia cardíaca deben documentar y demostrar cómo su organización se ha comprometido a proporcionar atención de calidad a los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca.Obtenga más información en heart.org/HeartFailureCertification . (sitio web en inglés)

