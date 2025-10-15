معرض HVACR World دبي يكشف عن أحدث حلول التدفئة والتبريد الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس: "تم تصميم معرض HVACR World استجابة للطلب المتزايد على الحلول المتخصصة والمعارف التقنية في قطاع التدفئة والتهوية والتبريد العالمي. وتنطلق أهمية الفعالية من ضرورة وجود منصة تجمع المصنعين والجهات التنظيمية والخبراء الفنيين لاستعراض أحدث الابتكارات وتبادل الرؤى والتفاعل المباشر، مع تقديم التقنيات التي من شأنها رسم ملامح مستقبل القطاع في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل توجّه الأسواق نحو الحلول الكفيلة بتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والانتقال إلى المبرّدات ذات البصمة الكربونية المنخفضة والمتوائمة مع تعديل كيغالي لعام 2016، إضافة إلى تحسين جودة الهواء الداخلي وتطوير أنظمة التبريد المتقدم لمراكز البيانات".
ويحظى المعرض بدعم معهد التدفئة والتبريد وتكييف الهواء وفرع فالكون التابع للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، ويجمع تحت مظلته الجهات الحكومية والمصنّعين والمورّدين والخبراء في القطاع لاستكشاف أفضل التقنيات التي تعزّز كفاءة الطاقة، وتدعم أهداف الحياد الكربوني، وتساهم في تطوير أنظمة التحكم بالمناخ في القطاعات التجارية والصناعية والسكنية على حد سواء.
وبدوره، قال عبدالله محمود، رئيس فرع فالكون التابع للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء: "يكشف المعرض من خلال ما يتيحه من جلسات متنوعة وتقنيات رائدة التزام فرع فالكون بدعم المعرفة والتعليم العملي في القطاع. كما يتيح للمشاركين فرصة مهمة الاطلاع على أحدث المسارات في خفض الانبعاثات الكربونية والتحوّل إلى المبرّدات الصديقة للبيئة والتقنيات الناشئة وأساليب تحسين جودة الهواء الداخلي، وفق رؤى وأفكار يمكن تطبيقها بشكل مباشر لمواكبة الاحتياجات المتنامية في السوق الإقليمية".
ومن جانبه، قال نبيل شاهين، المدير العام لمعهد التدفئة والتبريد وتكييف الهواء: "تشكل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحوّل إلى المبرّدات الصديقة للبيئة وتحسين كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية أمراً فائق الأهمية للقطاع. وهنا يبرز دور معرض HVACR World كمنصة مثالية لاستعراض الحلول والتقنيات المتقدمة والمشاركة في محاضرات وجلسات نقاش مخصصة لتبادل المعرفة، إضافة إلى التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التحديات والمساعدة على إيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة".
تسليط الضوء على الابتكار العالمي
ينطلق معرض HVACR World بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من الصين وألمانيا والهند وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة الإمارات وأوزباكستان، ليسلط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تعزيز الابتكار في حلول التبريد والتدفئة منخفضة الكربون، مما يؤكد دور القطاع في بناء مستقبل مستدام.
ويُقام المعرض في موقع مشترك مع معرض Big 5 Global، ويجمع أبرز العلامات التجارية الدولية والإقليمية مثل جونسون كونترولز، وهانيويل، وبوش، وهيتاشي، ويورك، وهايسنس، وجري، وشركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية، وميكار، وهاير، وتي سي إل، وغيرها الكثير.
وتبرز مشاركة منظمة الخليج للبحث والتطوير بصفة شريك الاستدامة، حيث تعرض نظامها المبتكر Synergia9n1 الحائز على جوائز مرموقة، وهو نظام هواء خارجي فائق الكفاءة ومتعدد الوسائط وحاصل على براءة اختراع، وقادر على تبريد وتهوية المساحات المفتوحة والمغلقة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. ويتولى الدكتور يوسف الحور، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عرض التطبيقات العملية للنظام وشرح تصميمه خلال حوارات HVACR يوم 24 نوفمبر.
التركيز على مشاركة المعارف وتعزيز الشراكات
يتضمن برنامج محتوى المعرض حوارات HVACR، وهي سلسلة من الجلسات المتخصصة في مجال التقنية والاستراتيجية، تُقام على مدى أربعة أيام على مسرح HVACR في قاعة زعبيل 4، بهدف استكشاف الحلول منخفضة الكربون وجودة الهواء الداخلي وتقنيات التبريد المتقدمة الخاصة بمراكز البيانات.
وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في المعرض سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والمهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وبراء أبو عيد، مدير أول قسم تصميم مراكز البيانات في داماك ديجيتال؛ وهنري هوونج، نائب أول رئيس شركة جلوبال سيرفيسز؛ والمهندس مجد فياض، رئيس استراتيجية وسياسات إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وديباك راميش بهات، المدير الإقليمي لشؤون الإنتاج في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جونسون كونترولز.
كما يستضيف معرض HVACR World، بالتعاون مع معهد التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، فعاليات اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، الذي يجمع 50 وفداً دولياً، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة في القطاع لمناقشة سياسات الانتقال إلى المبردات الجديدة، والأكواد والمعايير والمبادرات الخاصة ببناء القدرات. كما ستتضمن الفعالية جولة ميدانية موجهة في HVACR World للاطلاع على أحدث منتجات الجهات المشاركة والتي تستخدم المبردات الحديثة.
وفي ظل مواصلة تطوير البيئة المبنية وتحقيق أهداف الطاقة والاستدامة الطموحة في المنطقة، يقدم معرض HVACR World رؤية شاملة لمسار القطاع والتحديات والفرص الممكنة.
ويحظى معرض HVACR World بدعم العديد من الشركاء والجهات الراعية، بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية باعتبارها الشريك الداعم الرئيسي؛ ووزارة الاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني في دبي، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل-أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، بصفتهم شركاء داعمين؛ وشركتا دايكين وهايسنس، باعتبارهما الراعيين الفضيين؛ وشركة تي سي إل بصفتها الجهة الراعي الصناعي؛ وشركة جلف-أو-فليكس بصفتها شريك المواد العازلة؛ وشركة سيلي إنترناشيونال بصفتها الجهة الراعية لحوارات HVACR؛ ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء بصفته الشريك الداعم للفعالية.
لمزيد من المعلومات حول المعرض والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hvacr-world.com.
