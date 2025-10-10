EBC Financial Groupがマルチアセット取引銘柄にビットコインCFDを追加

EBC Financial Group：ビットコイン CFD によりマルチアセットのラインナップを拡大し、変動の激しい市場における暗号資産関連の取引機会へのトレーダーのアクセスを向上させます。

今回の銘柄追加は、許可された管轄区域において、トレーダーに従来型市場とデジタル市場への安全なアクセスを提供するというEBCのコミットメントを強調するものです。

LONDON, UNITED KINGDOM, October 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group（EBC）は本日、ビットコイン（BTC）の差金決済取引（CFD）の取り扱い開始を正式発表しました。これにより、EBCは、対象となる世界中のトレーダーに対し、世界で最も需要の高い資産クラスへのアクセスを提供するというコミットメントを強化します。ビットコインの取り扱い開始により、EBCの商品ポートフォリオは、通貨ペア、貴金属、指数、米国株式、ETF、暗号資産の6つの主要資産カテゴリーに拡大しました。

世界トップ10資産における機会の獲得

「デジタルゴールド」と称されるビットコインは、2025年に、時価総額で世界最大の資産の一つとなりました。2025年6月には時価総額約2.1兆米ドルで5位にランクインし、第3四半期の市場変動を経ても、約2.2兆米ドルで世界トップ10に留まっています。高い流動性と24時間365日の市場構造により、ビットコインはボラティリティの高い市場環境を乗り切るトレーダーにとって重要なツールとなっています。

EBC（英国）のCEO、デイビッド・バレット氏は次のように述べています。「ビットコインCFDの取り扱い開始は、当社のグローバル・マルチアセット戦略における自然な前進です。お客様は、従来型資産と新興国資産の両方を一つのプラットフォームで取引できる柔軟性をますます求めています。EBCの目標は、お客様がグローバルな市場機会を捉え続けるために必要な金融リテラシー教育、取引ツール、そして市場アクセスを提供することです。」

6資産ラインナップの強化

ビットコインCFDの導入は、EBCが過去1年間、需要の高いグローバル市場へのアクセス拡大に注力してきた勢いをさらに強化するものです。2024年には、ナスダック、S&P 500、ハンセン指数を含む5つの主要指数の流動性を高め、取引コストを最大85%削減しました。また、今年初めには、NVIDIA、Apple、Microsoftなど、注目度の高い50銘柄に加え、幅広く取引されている100銘柄のETF（全米株式市場向けファンドから特定セクター向けファンドまで）を追加し、米国株式のカバレッジを拡大しました。

世界で最も流動性の高い200以上の銘柄へのアクセスを統合することで、EBCはトレーダーがポートフォリオを分散し、FXやコモディティから株式、ETF、そしてデジタル資産に至るまで、あらゆる資産クラスで投資機会を捉えることを可能にします。

バレット氏はさらに、「グローバル市場が進化する中で、私たちの責任は、お客様に安定性、公平性、そして最も重要な資産へのアクセスを提供することです。ビットコインCFDは、このコミットメントの延長線上にあるものであり、トレーダーの皆様が、当社のブランドを特徴づける安全性と透明性の基準と同じ基準の下で、自信を持って新たな投資機会に取り組めるようにしています。情報に基づいた意思決定を支援するため、初心者から経験豊富なトレーダーまで、すべてのお客様に教育リソースを提供し、市場の動向と取引戦略の理解を深めていただけるよう支援しています。アクセスには教育が不可欠であり、お客様は様々な資産クラスにおいて自信を持って選択を行うために必要な知識を得ることができます。」と述べました。

EBCのグローバルな取り組みにおける一歩前進

外国為替から「デジタルゴールド」、ウォール街の主要株式から世界で最も認知度の高いETFまで、EBCは市場の需要と現地の規制枠組みの遵守に基づき、商品ラインナップを拡大し続けています。ビットコインCFDの追加は、グローバルに繋がり、かつ将来を見据えた包括的な取引環境を構築するというEBCのビジョンを体現するものであり、トレーダーがマーケットにおけるサイクル、セクター、そしてイノベーションをより機敏に乗り越えられるよう支援します。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jp/trading-product/crypto/ からご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

