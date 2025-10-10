EBC Financial Group將比特幣差價合約（CFDs）納入多元資產產品組合

EBC 金融集團擴展其多元資產產品組合，新增比特幣差價合約（CFDs），為交易者在波動市場中提供更多與加密貨幣相關的投資機會。

此項擴展凸顯了 EBC 致力於在合規司法管轄區內，為交易者提供受監管的傳統與數位市場准入。

LONDON, UNITED KINGDOM, October 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC 金融集團（EBC）今日宣布正式推出比特幣（BTC）差價合約（CFDs），進一步強化其為全球合資格交易者提供接觸全球最受追捧資產類別的承諾。隨著比特幣的加入，EBC 的產品組合現已涵蓋六大主要資產類別，分別是：貨幣對、貴金屬、指數、美國股票、ETF 以及數位資產。

捕捉全球前十大資產的機會

比特幣常被稱為「數位黃金」，在 2025 年依市值進入全球最大資產之列。2025 年 6 月時，比特幣以約 2.1 兆美元的市值排名全球第五；隨著第三季市場輪動，其市值仍約 2.2 兆美元，穩居全球前十。憑藉深厚的流動性與 24/7 全天候市場結構，比特幣成為投資人應對波動的重要工具。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示：「新增比特幣差價合約，是我們全球多資產戰略的自然延伸。客戶愈來愈希望能在同一平台上，同時參與傳統與新興資產類別的交易。在 EBC，我們的目標是透過金融教育、交易工具與市場准入，幫助客戶掌握全球市場機會。」

強化六大資產佈局

比特幣差價合約的推出，延續了 EBC 過去一年擴展全球高需求市場的步伐。2024 年，EBC 增強了五大主要指數（包括納斯達克、標普 500 與恆生指數）的流動性，交易成本最高降低 85%。今年稍早，EBC 也拓展了美股覆蓋範圍，新增 50 檔重量級股票（如 NVIDIA、Apple、Microsoft），以及 100 檔涵蓋廣泛市場與特定產業的 ETF。

EBC 現已整合超過 200 種全球最具流動性的產品，讓交易者能夠在外匯、商品、股票、ETF，以至數位資產等不同資產類別之間分散投資、捕捉機會。

Barrett 補充道：「隨著全球市場演變，我們的責任是為客戶提供穩定、公平，並能接觸最重要資產的環境。比特幣差價合約正是這份承諾的延伸，確保交易者能在安全與透明的標準下，放心探索新機會。我們同時提供教育資源，協助從新手到資深交易者更好地理解市場動態與策略。准入必須結合教育，這能賦予客戶跨資產作出自信選擇的知識與能力。」

EBC 全球承諾再進一步

從外匯到「數位黃金」，從華爾街龍頭股到全球知名 ETF，EBC 不斷依循市場需求，並遵循當地監管規範，擴展其產品供應。此次新增比特幣差價合約，彰顯 EBC 建立全球連結、前瞻性交易環境的願景，讓投資人能更靈活地在週期、產業與創新之間操作。

如需更多關於比特幣差價合約的資訊，請瀏覽 https://www.ebc.com/zh/trading-product/crypto/。

免責聲明： 本文反映的是 EBC Financial Group (SVG) LLC 的觀察結果，僅供參考，不構成任何財務或投資建議。差價合約（CFDs）及外匯（FX）交易涉及重大虧損風險，虧損可能超過您的初始投資。在進行交易之前，您應仔細評估自身的財務狀況、投資目標、專業知識與風險承受能力，並在必要時諮詢獨立的財務顧問。EBC 金融集團及其全球實體對因依賴本文資訊而產生的任何損失不承擔責任。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦，是一家以金融經紀與資產管理專業聞名的全球品牌。透過旗下受監管的子公司，EBC 在包括英國、澳大利亞、開曼群島、模里西斯等主要金融司法管轄區營運，為散戶、專業及機構投資人提供進入全球市場與多元交易機會的渠道，涵蓋外匯、商品、差價合約（CFDs）等資產類別。

EBC 獲得超過 100 個國家的投資人信任，並榮獲多項國際殊榮，包括《World Finance》連續多年頒發的全球最佳獎項，如「最佳交易平台」與「最值得信賴的經紀商」。憑藉穩健的監管地位與對透明度的堅持，EBC 持續被評為全球頂尖券商之一，以安全、創新及以客戶為本的交易解決方案，贏得國際競爭市場的廣泛信賴。

EBC 的子公司皆於各自管轄區獲得牌照並受監管：EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial (MU) Ltd 獲模里西斯金融服務委員會（FSC）授權並監管。

EBC 的核心團隊由擁有逾 40 年大型金融機構經驗的業界資深人士組成，他們曾歷經「廣場協議」、2015 年瑞士法郎危機以及新冠疫情期間的市場動盪。我們秉持誠信、尊重與保障客戶資產的文化，確保每一段投資關係都以最嚴謹的態度對待。

EBC 同時也是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並持續推動具影響力的合作，致力於賦能社會社群——包括聯合國基金會的「消滅瘧疾行動」（United to Beat Malaria）、牛津大學經濟系，以及一系列涵蓋全球健康、經濟、教育與永續發展的多元合作夥伴。

https://www.ebc.com/

