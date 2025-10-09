تنِسور تواصل ثورتها في عالم التنقل الشخصي خلال معرض جيتكس جلوبال 2025

تواصل تنِسور مهمتها في جعل الاستقلالية أكثر أمانًا وذكاءً واتصالًا بالإنسان، محوّلة الابتكار إلى تقدم يخدم الناس.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يُقام من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة زعبيل 3)، تواصل تنِسور عرض أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، وهي أول سيارة من المستوى الرابع ذاتية القيادة بالكامل يتم إنتاجها على نطاق واسع ومصممة خصيصًا للملكية الفردية. تنِسور تُعرّف حقبة جديدة من السيارات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتواصل رسالتها في تمكين الأفراد من "امتلاك استقلاليتهم".بعد ظهورها الأول الذي شكّل نقلة نوعية في مجال التنقل الذاتي خلال مؤتمر السيارات الذاتية القيادة في دبي الشهر الماضي، تصل تنِسور إلى جيتكس جلوبال 2025 لتنتقل بالحوار من الرؤية النظرية إلى التطبيق الواقعي. وتُظهر تنِسور تحولًا جوهريًا عن نماذج جمع البيانات المؤسسية، بخلاف خدمات سيارات الأجرة الذاتية التي تتحكم في بيانات المستخدم، من خلال تركيزها على الأمان المطلق وسيادة البيانات داخل السيارة.تضمن هذه التقنية أن تبقى جميع البيانات الشخصية محفوظة داخل السيارة ومشفرة بالكامل، مما يمنح المالك تحكمًا كاملاً في هويته الرقمية.في جيتكس، ستُبرز تنِسور كيف يمكن أن تصبح العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا واقعًا يتمحور حول الإنسان، مقدّمة الاستقلالية ليس كمجرد ميزة تقنية، بل كفلسفة تمنح حرية غير مسبوقة، وخصوصية كاملة، وتحكمًا مطلقًا، تمهيدًا لمستقبل يوفر مزيدًا من الوقت والوفرة والاستقلالية.قالت إيمي لوكا، المديرة التنفيذية للتسويق في تنِسور: "كان مؤتمر السيارات الذاتية القيادة بداية حوار، وما شهدناه في دبي تجاوز الفضول إلى حماس وإيمان حقيقي بأن حقبة التنقل الذاتي الشخصي قد بدأت. جيتكس هو المكان الذي يزداد فيه هذا الإيمان قوة. دبي ليست مجرد مدينة تستعرض الابتكار، بل تعيشه فعلًا. رحلتنا هنا مستمرة لأن هذه المدينة تفهم معنى بناء المستقبل برؤية وهدف. تنِسور ليست مجرد تكنولوجيا، بل حركة تجمع بين الإنسان والأمان والذكاء في لغة واحدة مشتركة."سيارة تنِسور روبوكار ليست مجرد مركبة ذاتية القيادة، بل تجسيد للتصميم الذكي من الألف إلى الياء، لإعادة تعريف مفاهيم الأمان والاستقلال في الحركة.تحتوي على أكثر من 100 مستشعر مدمج يوفّر رؤية محيطية كاملة بزاوية 360 درجة، مدعومة بأنظمة تكرار أمني غير مسبوقة، مما يجعلها معيارًا جديدًا للموثوقية. كل تفصيل فيها صُمم بعناية، من المواد الشفافة للرادار إلى أنظمة التبريد الذكية، بهدف واحد: جعل كل رحلة أكثر أمانًا وخصوصية وسلاسة.في قلب سيارة روبوكار يوجد نموذج تنِسور الأساسي (Tensor Foundation Model)، وهو نظام ذكي بُني على ملايين السيناريوهات الواقعية والمحاكاة، يسمح للسيارة بالرؤية والتفكير واتخاذ القرار بوعي. يتعلم النظام باستمرار، ويفسّر بيئته ويتنبأ بالحركة ويستجيب في الوقت الفعلي. هذا التناغم بين الحدس والعقل يمنح روبوكار شخصيته المميزة — رفيق ذكي يتطور ويحمي ويتحرك بثقة.تعتمد هذه القدرات على شبكة عالمية من الشركاء الذين يشاركون تنِسور التزامها بالأمان والثقة. تُوفّر البنية التحتية السحابية من أوراكل (OCI) القوة الحاسوبية اللازمة للتدريب واسع النطاق والمحاكاة، بينما تُمكّن أنظمة إنفيديا (NVIDIA) الحوسبة الفورية داخل كل مركبة. وفي جانب التصنيع والأنظمة، تتعاون تنِسور مع أبرز المورّدين العالميين، كما تعمل بالشراكة مع شركة مارش (Marsh) لتطوير أول نموذج تأمين في العالم مخصص للسيارات الروبوتية الشخصية، مما يضع معايير جديدة للسلامة والملكية.معًا، تشكل هذه التحالفات الركيزة الأساسية لرؤية تنِسور في جعل الاستقلالية أكثر أمانًا وثقةً، ومبنية فعلًا لخدمة الإنسان.تعكس مشاركة تنِسور في دبي شراكة قائمة على الرؤية المشتركة والهدف الواضح.فدبي تُعد منارةً لما يمكن أن يحققه التلاقي بين الابتكار والإنسانية — مدينة تتبنّى التكنولوجيا ليس لمجرد حداثتها، بل لقدرتها على تحسين الحياة وصياغة مستقبل أكثر ترابطًا.بالنسبة لتنِسور، تُجسّد هذه البيئة قيمها الأساسية: الشجاعة والبصيرة والمسؤولية.ويمثل استمرار حضورها في جيتكس فصلًا جديدًا في هذه الشراكة، وإعلانًا بأن مستقبل الاستقلالية يبدأ حيث القيادة والرؤية تزدهران معًا.قال هوغو فوزاتي، الرئيس التنفيذي للأعمال في تنِسور:"التكنولوجيا تدفع العالم إلى الأمام فقط عندما تكون موجهة بالإنسان. نحن رواد حقبة السيارات الروبوتية الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل تحولًا جوهريًا من قوة المحرك إلى قوة الفكر. وكأول سيارة روبوتية شخصية في العالم، تُعرّف تنِسور الابتكار من خلال الأمان الجوهري ورسالة ’امتلك استقلاليتك‘.تضمن خصائص مثل التصميم ثنائي الوضع والنظام الذاتي للبيانات أن يتمتع كل فرد بحرية وخصوصية وتحكم لم يسبق لها مثيل."في معرض جيتكس جلوبال 2025، تُعزز تنِسور التزامها بالإمارات العربية المتحدة، الدولة الرائدة عالميًا في تبنّي تكنولوجيا التنقل الذاتي الشخصي.وستعرض في دبي أول سيارة روبوتية شخصية في العالم للمرة الثانية، لتُتيح للزوار فرصة التعرف على أول مركبة من المستوى الرابع يتم إنتاجها على نطاق واسع ومخصصة للملكية الفردية.إن حضور تنِسور في جيتكس خطوة أساسية في التزامها طويل الأمد بالمنطقة.ومع وجود مكتبها الإقليمي في دبي، تعمل الشركة بنشاط لإطلاق هذه المركبة الرائدة في السوق الإماراتي. يهدف العرض إلى تعزيز التفاعل البنّاء وإبراز كيف تُحوّل تنِسور رؤية الاستقلالية إلى واقع ملموس، داعمةً مهمتها في تمكين الأفراد من "امتلاك استقلاليتهم" مع حرية وخصوصية وتحكم لا مثيل لها. تُجسد هذه المشاركة المرحلة الأولى من جهود تنِسور في المنطقة، مؤكدةً أن مستقبل التنقل يقوم على تكنولوجيا تتعلم كيف تتحرك مع الإنسان لبناء مستقبل يمنح الجميع المزيد من الوقت والوفرة والاستقلالية.سيُقام معرض جيتكس جلوبال 2025 من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة زعبيل 3، جناح H3-B01. ندعو ممثلي وسائل الإعلام لتحديد مواعيد المقابلات أو زيارات الجناح عبر التواصل على البريد الإلكتروني: press@tensor.ai أو tensor@thehalo-agency.com.للمزيد من التحديثات، تابعوا @TensorAuto على لينكدإن وإنستغرام ويوتيوب أو زوروا الموقع www.tensor.auto - انتهي-عن تنِسورتنِسور هي شركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تكرّس جهودها لبناء منتجات ذكية تمكّن الأفراد من امتلاك استقلاليتهم الرقمية.منتجها الرئيسي تنِسور روبوكار هو أول سيارة روبوتية شخصية في العالم وأول مركبة ذكية قائمة على الوكلاء الاصطناعيين، ذاتية القيادة بالكامل ومصممة لتكون قابلة للملكية الفردية على نطاق واسع.بدعم من مستويات استقلالية تتراوح بين L0 وL4 وتصميم ثنائي الوضع، يمكن للمالك أن يقودها بنفسه أو يتركها تقوده، بفضل مقود قابل للطي وشاشة متحركة مبتكرة.تأسست تنِسور عام 2016 في وادي السيليكون، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، مع مكاتب في برشلونة وسنغافورةودبي.تتبنّى تنِسور رؤيةً تهدف إلى بناء مستقبل يمتلك فيه كل شخص ذكاءه الاصطناعي العام الخاص به — ذكاء شخصي يمنحه مزيدًا من الوقت والحرية والاستقلالية.تسعى الشركة لتشكيل مسار بديل يكون فيه الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وتحت سيطرته الكاملة.ولمن يشاركها هذه الرؤية: "امتلك استقلاليتك."

