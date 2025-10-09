النسخة الثالثة من معرض هوريكا ليبيا 2026 تنطلق لتحدث تحولًا في قطاع الضيافة وخدمات الأغذية في ليبيا
أطلق معرض هوريكا ليبيا 2026 نسخته الثالثة، منصة ديناميكية تجمع المهنيين والمبتكرين وصنّاع القرار في قطاع الضيافة والأغذية.BENGHAZI, LIBYA, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- أطلق معرض هوريكا ليبيا 2026، المعرض الأول والمتخصص في الضيافة والمطاعم وخدمات التموين في البلاد، نسخته الثالثة ليشكّل فصلًا جديدًا في مسيرة قطاع الضيافة الليبي. وكان المعرض يُعرف سابقًا باسم معرض المطاعم والأغذية (RNF)، وقد أعيد تصميمه ليصبح منصة ديناميكية تجمع بين المهنيين والمبتكرين وصنّاع القرار عبر منظومة الضيافة وخدمات الأغذية.
ومن المقرر أن يُقام المعرض في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز بنغازي للمعارض والمؤتمرات، بالتزامن مع كود ليبيا، مما يمنح العارضين والزوار فرصًا إضافية للتواصل مع قادة التكنولوجيا والابتكار في قطاعات ذات صلة. وينظم الحدث من قبل شركة الوصل للفعاليات بالتعاون مع شركة أتكس الدولية للمعارض، بما يجمع بين خبرات إقليمية واسعة في تنظيم المعارض التجارية الخاصة بالضيافة.
يركّز معرض هوريكا ليبيا 2026 على أحدث توجهات الضيافة وصناعة المطاعم وحلول التموين المبتكرة، مقدّمًا للعارضين والزوار فرصًا استثنائية لعرض منتجاتهم، والتواصل مع أبرز قادة القطاع، واستكشاف فرص الأعمال الواعدة. وسيضم المعرض الذي يمتد لأربعة أيام تجارب تفاعلية، وعروضًا مباشرة، وجلسات نقاشية يقودها خبراء، بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في ليبيا.
وقال جينو بانغان، مدير التسويق من شركة أتكس الدولية للمعارض:
"تمثل النسخة الثالثة من هوريكا ليبيا استمرار التزامنا بتشكيل مستقبل قطاع الضيافة وخدمات التموين في ليبيا. ومن خلال انتقالنا من RNF إلى هوريكا، نحن نوفّر منصة شاملة يلتقي فيها الابتكار بالتعاون والنمو التجاري."
وسيجمع الحدث بين الفنادق والمطاعم وشركات التموين والعلامات التجارية في مجال الضيافة ومقدمي الخدمات، ليشكّل بيئة فريدة للتواصل مع صنّاع القرار والمبتكرين والشركاء المحتملين. ومن خلال استعراض أحدث تقنيات الضيافة واكتشاف المفاهيم المبتكرة في فنون الطهي، يرسّخ هوريكا ليبيا 2026 مكانته كمركز رئيسي لسوق الضيافة المتنامي في ليبيا.
ويمكن للعارضين والرعاة ومقدمي الخدمات الراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الرسمي لمعرض هوريكا ليبيا للتسجيل واستكشاف فرص الشراكة.
عن هوريكا ليبيا
يُعد هوريكا ليبيا المعرض الرائد في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين في ليبيا، حيث يجمع بين المهنيين والعلامات التجارية والمبتكرين للتواصل، واستعراض منتجاتهم، وتنمية أعمالهم. ويوفر المعرض منصة لاكتشاف أحدث الاتجاهات والمنتجات وبناء شراكات تسهم في صياغة مستقبل قطاع الضيافة في ليبيا.
