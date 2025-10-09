EBC Financial Group：地政学的な要因で石油市場が再編される中、ブレント原油とWTI原油の価格差は5年ぶりの低水準に縮小

EBC Financial Group：地政学的な変化により世界の石油市場が再編される中、ブレント原油とWTI原油の価格差が縮小していることを反映して、均衡が保たれています

中東情勢の緊張、米国のシェール輸出、そしてOPECプラスの生産シフトが重なり、大西洋を横断する原油の価格設定ルールが書き換えられます。

DC, UNITED STATES, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 原油価格の指標であるブレント原油とWTI原油のスプレッドが5年ぶりの縮小を見せ、世界の原油動向の大きな変化を反映して原油価格の収斂が進んでいます。11月限のブレント原油先物は火曜日に1バレル67.50米ドルまで下落し、WTI原油は63.05米ドルで取引されたため、ブレント原油とWTI原油のスプレッドは約4.45米ドルとなりました。このプレミアムの縮小は、地政学的な要因と米国の輸出能力が、原油価格の伝統的な地理的分布をどのように再構築しているかを浮き彫りにしています。

EBC Financial Group（英国）のCEO、デイビッド・バレット氏は「原油市場は新たな局面に入りつつあり、ブレント原油がこれまで世界のベンチマークとして優位に立ってきた地位はもはや保証されていません。トレーダーにとって、スプレッドの縮小は好機であると同時にリスクも示唆しています。従来の価格設定ルールが書き換えられつつある今、規律ある戦略に注力する必要があります」と述べました。



グレート・コンバージェンス

歴史的に、ブレント原油はWTI原油に対してかなりのプレミアムを享受してきました。これは、世界的な海上貿易へのエクスポージャーが一因です。しかし、米国のシェール生産と輸出インフラの拡大に伴い、その差は縮小しています。

デイビッド・バレット氏は「今、私たちが目にしているのはグレート・コンバージェンスです。かつて国内市場に閉じ込められていた米国産原油が、今や世界の価格形成を変革しつつあります」と述べています。

イラクのクルディスタン地域からの原油輸出が2年半の停止を経て再開されたことで、地中海市場への供給量は日量15万～16万バレル増加しました。国際石油会社との合意が深まるにつれ、潜在的な供給量は日量23万バレルにまで増加しています。これは、大西洋沿岸地域の原油の限界価格を決定づけつつある米国の輸出量の増加と一致しています。

原油の新たな地理的分布

地政学的な争点は依然として市場のボラティリティの中心となっています。OPECプラスは11月に少なくとも日量13万7000バレルの増産を承認すると予想されており、中東からの供給フローの変化に既に苦しんでいる市場に供給を追加することになります。一方、海洋安全保障、同盟関係の変化、ガザからの波及リスクなど、この地域における緊張は、ブレント原油の世界ベンチマークとしての役割をめぐる不確実性をさらに高め続けています。

バレット氏は「WTIはもはや単なる国内だけの問題ではありません。米国の輸出が増加するにつれて、WTIはそれ自体が世界のベンチマークになりつつあります。ブレント原油とのスプレッドの縮小は、新たなパイプラインのロジスティクスと、海上輸送の流れを形作る地政学的背景の両方を反映しています。」と付け加えました。

展望：収束に向かうボラティリティ

短期的な見通しでは、原油価格は引き続き不安定な動きが続くと予想されます。ブレント原油は70ドル付近で抵抗線に直面しており、WTI原油は62ドル付近で下値支持線を引いています。アナリストは、地政学的ショックによって海上輸送による供給が制限されたり、米国の輸出の伸びが鈍化したりすれば、ブレント原油とWTI原油の狭いスプレッドが再び拡大する可能性があると警告しています。

トレーダーにとって重要なのは、持続的な収束に頼るのではなく、ボラティリティに応じたポジションを取ることです。先物市場におけるヘッジ戦略は依然として重要であり、スプレッドやカレンダー取引は戦術的な機会をもたらす可能性があります。ブレント原油の優位性に関する従来の前提が揺らいでいる中、方向性を見出す賭けよりもリスク管理を優先する必要があります。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

