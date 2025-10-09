EBC 파이낸셜 그룹, ‘모든 거래로 아마존 보호’ 세계 최초 트레이딩 이니셔티브 출범

EBC, 모든 트레이딩이 아마존 보호와 연결되는 보존 캠페인 전개

트레이딩에서 아마존 열대우림 보존까지… 온라인 브로커, 환경 보호를 위한 새로운 약속

BRAZIL, October 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC 파이낸셜 그룹이 오늘 “Protect the Amazon with Every Trade(모든 거래로 아마존을 보호)” 프로그램을 공식 출범했다. 이는 라틴아메리카에서 온라인 브로커가 고객 거래 활동을 통해 환경적 영향을 만들어내는 세계 최초의 시도다. 이번 캠페인은 금융시장과 환경 관리가 점차 융합되는 흐름을 보여주며, 투자자들이 기후 리스크와 ESG(환경·사회·지배구조) 지표를 의사결정 과정에서 중시하는 추세를 반영한다.

EBC는 라틴아메리카에서 발생하는 각 적격 거래마다 고객을 대신해 신뢰받는 보존 단체에 기부를 진행한다. 고객에게는 별도의 비용이 발생하지 않으며, 일상적인 시장 참여가 곧바로 측정 가능한 보존 성과로 이어진다.

EBC Financial Group(UK) Ltd의 CEO 데이비드 배럿은 “이번 프로그램을 통해 고객들이 기후 변화 대응의 핵심인 아마존 열대우림 보존에 직접 기여할 수 있는 기회를 제공한다”며 “COP29에서 논의된 연간 약 1조 3천억 달러 규모의 기후 재원 확대 목표와 민간 투자 촉진을 위한 리스크 분담 강화 흐름에 발맞춰, 모든 거래가 아마존 보호로 연결되도록 만들었다. 이는 온라인 브로커가 일상적 거래 활동을 열대 생태계 보호와 연계한 첫 사례”라고 강조했다.

환경 가치를 중시하는 투자 세대에 대응

이번 이니셔티브는 환경과 사회적 가치를 중시하는 새로운 투자자층을 겨냥한다. Z세대 투자자의 약 30%가 대학 재학 중 혹은 사회 초년기에 거래를 시작했으며, 이들은 밀레니얼 세대와 함께 환경적·사회적 가치에 부합하는 금융 서비스 제공자를 적극적으로 찾고 있다.

배럿 CEO는 “라틴아메리카 고객들이 간단히 아마존 보존에 참여할 수 있는 길을 만들고자 했다”며 “이번 캠페인을 통해 투자자들은 거래만으로 아마존 보호 활동에 동참할 수 있고, 이는 지구의 허파인 아마존에 직접적인 영향을 미친다”고 덧붙였다.

환경적 필수 과제이자 지역 사회의 비즈니스 과제

EBC는 세계 최대 열대우림 보존이 환경적 필수 과제일 뿐만 아니라 자사가 활동하는 지역 사회의 비즈니스 기반과도 직결된다고 본다. 거래 자체가 직접적인 탄소 배출 감축으로 이어지지는 않지만, 거래를 아마존 보존과 연결함으로써 민간 자본을 중요한 탄소 흡수원 보호로 동원하는 것이다. 이는 1.5ºC 기후 목표 달성을 위한 주요 개입 수단이며, 시스템적 탈탄소화 노력의 보완책으로 평가된다.

특히 오는 2025년 11월, 아마존 지역에서 최초로 열리는 유엔 기후정상회의(COP30 브라질 아마조니아)를 앞두고 EBC는 교육적 차원과 실제적 영향 창출을 아우르는 적극적인 접근을 취하고 있다.

아마존은 670만㎢에 달하며, 전 세계 알려진 생물종의 약 10%가 서식하는 지구 최대 생태계다. 과학자들은 현재의 산림 파괴가 지속된다면 아마존이 탄소 흡수원에서 탄소 배출원으로 전환되는 ‘티핑포인트’에 도달할 수 있다고 경고한다. 이는 기후 안정성뿐 아니라 금융시장에도 중대한 파장을 일으킬 수 있다.

아마존을 넘어, 기후 회복력으로 연결되는 자본시장

배럿 CEO는 “시장은 기후를 외면할 수 없다. 아마존은 생물다양성의 보고이자 글로벌 탄소시장의 핵심축이다. 열대우림의 변화는 ESG 투자, 탄소배출권, 녹색채권 등 전 세계 금융시장의 향방에 직결된다”며 “이번 이니셔티브는 자본을 기후 해법과 연결하는 방식으로, 투자자와 지구 모두에게 의미 있는 변화를 만든다”고 말했다.

EBC는 이번 프로그램을 향후 다른 보존 프로젝트로 확대해 나갈 계획이며, 이는 고객 가치 제고와 동시에 지역 사회에 긍정적 영향을 창출하려는 그룹의 사명과도 일치한다.

캠페인에 대한 자세한 내용은 https://www.ebc.site/trade4earth 에서 확인할 수 있다.

EBC 파이낸셜 그룹 소개

EBC 파이낸셜 그룹(EBC)은 런던에서 설립된 글로벌 브랜드로, 금융 중개와 자산 관리 분야에서의 전문성을 인정받고 있습니다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 규제 관할 지역에 위치한 규제 승인 법인을 통해, EBC는 개인 투자자부터 전문·기관 투자자에 이르기까지 전 세계 투자자들이 통화, 원자재, CFD(차액결제거래) 등 다양한 글로벌 시장과 거래 기회를 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

EBC는 100여 개국의 투자자들로부터 신뢰를 받고 있으며, World Finance 등 글로벌 어워드에서 수년간 연속으로 수상한 바 있습니다. ‘최고의 거래 플랫폼(Best Trading Platform)’과 ‘가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker)’ 등의 타이틀을 획득하며 세계 최고의 브로커 중 하나로 자리매김했습니다. 견고한 규제 기반과 투명성에 대한 확고한 의지를 바탕으로, EBC는 국제 경쟁 시장에서 안전하고 혁신적이며 고객 중심의 거래 솔루션을 제공하는 브로커로 꾸준히 높은 평가를 받고 있습니다.

EBC의 각 자회사는 해당 관할 지역의 규제 당국의 인가와 감독을 받고 있습니다. EBC Financial Group (UK) Limited는 영국 금융행위감독청(FCA)의 규제를 받고 있으며, EBC Financial Group (Cayman) Limited는 케이맨제도 통화관리국(CIMA)의 규제를 받습니다. EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 및 EBC Asset Management Pty Ltd는 호주 증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받고 있으며, EBC Financial (MU) Ltd는 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)의 인가를 받아 운영되고 있습니다.

EBC의 핵심에는 주요 금융기관에서 40년 이상 경험을 쌓은 업계 베테랑들이 있습니다. Plaza Accord, 2015년 스위스 프랑 사태, 그리고 COVID-19 팬데믹으로 인한 시장 충격 등 주요 경제 사이클을 성공적으로 헤쳐 온 이들은, 정직·존중·고객 자산의 안전을 최우선 가치로 두고 있습니다. 그 결과, 모든 투자자와의 관계는 최상의 성실함과 진지함으로 다뤄지고 있습니다.

또한, EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서, 지역 사회에 기여하는 영향력 있는 파트너십을 지속적으로 추진하고 있습니다. 대표적으로 UN재단의 ‘United to Beat Malaria’ 캠페인, 옥스퍼드대학교 경제학과와의 협력, 그리고 글로벌 보건·경제·교육·지속가능성 분야의 다양한 파트너들과 함께하는 프로젝트를 통해 사회적 가치를 실현하고 있습니다.

