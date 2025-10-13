XS.com持續戰略擴張，獲得阿聯酋SCA牌照
透過此次獲牌，XS.com已在阿聯酋設立全新實體，並將持有SCA第五類牌照。這一里程碑使XS.com能夠在全球頂尖的監管框架之一下運營，進一步提升其作為值得信賴且具備高度信譽經紀商的行業聲譽。
XS.com中東及北非地區總監Shadi Salloum表示：
“成功獲得阿聯酋SCA牌照，不僅是XS.com全體團隊的榮耀時刻，更是對我們多年來所建立的信譽的有力肯定。阿聯酋作為一個享有盛譽且充滿活力的全球金融中心，在此獲牌不僅意味著重大的監管突破，同時也彰顯了我們始終堅持卓越、透明與客戶保障的決心。”
XS.com被公認為全球最具聲望與值得信賴的經紀商之一，目前在多個主要司法管轄區持有牌照，包括：澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）、賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）、塞席爾金融服務管理局（FSA）、馬來西亞納閩金融服務管理局（LFSA）、南非金融部門行為監管局（FSCA）、模里西斯金融服務委員會（FSC）、以及科威特商業和工業部（MOCI）。
隨著阿聯酋正式納入其監管版圖，集團將繼續推動品牌邁向新高度，並進一步鞏固其作為一家真正全球化、受嚴格監管且具前瞻視野的金融機構的行業地位。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始存款。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
