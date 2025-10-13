XS.com poursuit son expansion stratégique et obtient la prestigieuse licence de la SCA des Émirats arabes unis

SWITZERLAND, October 13, 2025 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial de services financiers et fintech multi-actifs, est fier d’annoncer qu’il a obtenu une licence réglementaire très recherchée de la Securities & Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis (EAU). Cette réussite marque un moment charnière dans le parcours de croissance mondiale du groupe et renforce considérablement sa présence aux Émirats arabes unis – le principal hub financier mondial.Grâce à cette licence, XS.com a établi une nouvelle entité aux Émirats arabes unis qui opérera sous la licence de catégorie 5 de la SCA. Cette étape permet à XS.com d’opérer dans le cadre de l’un des systèmes réglementaires les plus respectés au monde, renforçant encore sa réputation de courtier de confiance et de crédibilité.Shadi Salloum, Directeur régional de XS.com au MENA, a déclaré :« L’obtention de notre nouvelle licence SCA aux Émirats arabes unis est un moment de fierté pour chacun d’entre nous chez XS.com et une validation puissante de la crédibilité que nous avons construite au fil des années. Les Émirats arabes unis sont un hub financier mondial prestigieux et dynamique, et y être agréés représente non seulement une étape réglementaire, mais aussi un signal clair de notre engagement envers l’excellence, la transparence et la protection des clients. »XS.com est largement reconnu comme l’un des courtiers les plus réputés et les plus fiables au monde, opérant sous de multiples licences dans des juridictions de premier plan, notamment : l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Financial Services Authority of Seychelles (FSA), la Labuan Financial Services Authority (LFSA) en Malaisie, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) en Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) à l’Île Maurice, et le Ministry of Commerce and Industry (MOCI) au Koweït.Avec les Émirats arabes unis désormais intégrés à son portefeuille réglementaire, le groupe continue d’élever sa marque vers de nouveaux sommets et de renforcer sa position en tant qu’institution financière véritablement mondiale, bien réglementée et tournée vers l’avenir.Présentation de l’entreprise XS.comLe Groupe XS (opérant sous la marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier mondial multi-actifs offrant un accès au trading d’une large gamme de produits financiers.Fondé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial du marché dans le domaine de la fintech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différentes régions du monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinées à une expérience utilisateur efficace, une gestion de la relation client de haute qualité et un service client excellent.Avertissement sur les risques: Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé ; il est possible de perdre tout votre capital. Ces produits ne conviennent pas à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.

