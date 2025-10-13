XS.com Continúa su Expansión Estratégica y Obtiene la Prestigiosa Licencia de la SCA en EAU
Con esta licencia, XS.com ha establecido una nueva entidad en EAU que operará bajo la licencia de Categoría 5 de la SCA. Este hito le permite a XS.com operar bajo uno de los marcos regulatorios más respetados del mundo, reforzando aún más su reputación como un broker confiable y de credibilidad.
Shadi Salloum, Director Regional de XS.com en la región MENA, declaró:
“Obtener nuestra nueva licencia de la SCA en EAU es un motivo de orgullo para todos en XS.com y una validación poderosa de la credibilidad que hemos construido a lo largo de los años. Los Emiratos Árabes Unidos son un prestigioso y dinámico centro financiero global, y estar licenciados aquí representa no solo un hito regulatorio, sino también una clara señal de nuestro compromiso con la excelencia, la transparencia y la protección del cliente.”
XS.com es ampliamente reconocido como uno de los brokers más confiables y respetados a nivel mundial, operando bajo múltiples licencias en jurisdicciones líderes, incluyendo: la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA), la Autoridad de Servicios Financieros de Labuan (LFSA) en Malasia, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) en Sudáfrica, la Comisión de Servicios Financieros en Mauricio (FSC) y el Ministerio de Comercio e Industria (MOCI) en Kuwait.
Con EAU ahora como parte de su marco regulatorio, el grupo continúa elevando su marca a nuevos niveles y reforzando su posición como una institución financiera verdaderamente global, bien regulada y orientada al futuro.
Reseña de la Compañía XS.com
El Grupo XS (que opera bajo el nombre de marca “XS” o “XS.com”) es un Broker Global Multi-Activos que ofrece acceso para operar una amplia gama de productos financieros.
Establecida en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en la industria FinTech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en diferentes ubicaciones alrededor del mundo.
XS.com ofrece a traders, inversionistas institucionales y brokers de todo el mundo acceso a liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinadas con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y excelente soporte al cliente.
Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo, siendo posible perder la totalidad de su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.
