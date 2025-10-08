EBC Financial Group: la diferencia entre el Brent y el WTI cae a su nivel más bajo en 5 años

El petróleo Brent y el WTI se equilibran en una balanza, lo que refleja la reducción de la diferencia de precios a medida que los cambios geopolíticos remodelan los mercados mundiales del petróleo.

Tensiones en Oriente Medio, el shale de EE. UU. y los ajustes de la OPEP+ están redefiniendo las reglas globales de precios del petróleo.

DC, UNITED STATES, October 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los índices de referencia del petróleo están convergiendo, ya que el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) cotizan con el diferencial más ajustado en cinco años, lo que refleja un profundo cambio en la dinámica mundial del crudo. Los futuros del crudo Brent para noviembre cayeron a 67,50 dólares por barril el martes, mientras que el WTI cotizó a 63,05 dólares, lo que dejó el diferencial entre el Brent y el WTI en torno a los 4,45 dólares. La reducción de la prima pone de relieve cómo la geopolítica y la capacidad de exportación de Estados Unidos están redefiniendo la geografía tradicional de los precios del petróleo.

«Los mercados petroleros están entrando en una nueva fase en la que el dominio tradicional del Brent como referencia mundial ya no está garantizado», afirmó David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. «Para los operadores, la reducción del spread supone una oportunidad, pero también un riesgo. Hay que centrarse en estrategias disciplinadas, ya que las antiguas reglas de fijación de precios se están reescribiendo».

La gran convergencia

Históricamente, el Brent ha tenido una prima considerable sobre el WTI, en parte debido a su exposición al comercio marítimo mundial. Pero esa diferencia se ha ido reduciendo a medida que se expanden la producción de petróleo de esquisto y la infraestructura de exportación de Estados Unidos.

«Lo que estamos viendo es la gran convergencia: los barriles estadounidenses que antes quedaban atrapados en los mercados nacionales ahora están remodelando los precios mundiales», afirmó David Barrett.

La reanudación de las exportaciones de crudo desde la región del Kurdistán iraquí, tras una interrupción de dos años y medio, ha añadido entre 150 000 y 160 000 barriles diarios a los mercados mediterráneos, con un potencial de aumento hasta los 230 000 barriles diarios a medida que se profundizan los acuerdos con las compañías petroleras internacionales. Esto coincide con el aumento de los volúmenes de exportación de Estados Unidos, que cada vez más fijan el precio marginal del crudo de la cuenca atlántica.

La nueva geografía del crudo

Los puntos conflictivos geopolíticos siguen siendo fundamentales para la volatilidad del mercado. Se espera que la OPEP+ apruebe un aumento de la producción de al menos 137 000 barriles diarios en noviembre, lo que aumentará la oferta en un mercado que ya está lidiando con los cambios en los flujos procedentes de Oriente Medio. Mientras tanto, las tensiones en la región, desde la seguridad marítima y los cambios en las alianzas hasta los riesgos de contagio desde Gaza, siguen amplificando la incertidumbre en torno al papel del Brent como referencia mundial.

«El WTI ya no es una cuestión puramente nacional», añadió Barrett. «A medida que crecen las exportaciones estadounidenses, se está convirtiendo en un referente mundial por derecho propio. La reducción del diferencial con el Brent refleja tanto la logística de los nuevos oleoductos como el contexto geopolítico que configura los flujos marítimos».

Perspectivas: volatilidad en la convergencia

Las perspectivas a corto plazo sugieren que los precios del petróleo seguirán siendo volátiles. El Brent se enfrenta a una resistencia cercana a los 70 dólares estadounidenses, mientras que el soporte a la baja del WTI se sitúa cerca de los 62 dólares estadounidenses. Los analistas advierten de que el estrecho diferencial entre el Brent y el WTI podría ampliarse de nuevo si las crisis geopolíticas restringen el suministro marítimo o si el crecimiento de las exportaciones estadounidenses se estanca.

Para los operadores, la clave está en posicionarse en torno a la volatilidad en lugar de apostar por una convergencia sostenida. Las estrategias de cobertura en los mercados de futuros siguen siendo fundamentales, mientras que los diferenciales y las operaciones con calendarios pueden ofrecer oportunidades tácticas. Dado que las antiguas hipótesis sobre el dominio del Brent se están viendo cuestionadas, la gestión de riesgos debe tener prioridad sobre las apuestas direccionales.

Para obtener más análisis de EBC, visite: https://www.ebc.com/es/forex/es-news-today/

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group (SVG) LLC y es solo para fines de referencia. No constituye asesoramiento financiero ni de inversión. La negociación con contratos por diferencia (CFDs) y divisas (FX) conlleva un riesgo significativo de pérdida, que puede superar su inversión inicial. Antes de operar, debe considerar cuidadosamente su situación financiera, sus objetivos de inversión, su experiencia y su apetito de riesgo, y consultar a un asesor financiero independiente si es necesario, ya que EBC Financial Group y sus entidades globales no se hacen responsables de los daños que puedan derivarse de la confianza depositada en esta información.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversionistas de más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos de World Finance, EBC es ampliamente considerada como una de las mejores corredurías del mundo, con títulos como Mejor Plataforma de Negociación y Correduría más Confiable. Gracias a su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre las mejores corredurías, por su capacidad para ofrecer soluciones de negociación seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de divisas del FC Barcelona y sigue impulsando asociaciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

https://www.ebc.com/es/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.