EBC Financial Group destaca a importância da gestão de riscos diante da tripla ameaça de volatilidade no ouro

Ouro sob pressão — O EBC Financial Group destaca a importância da gestão de risco à medida que forças globais impulsionam maior volatilidade.

A incerteza sobre as taxas de juros, a inflação persistente e os riscos geopolíticos convergem para testar a resiliência do ouro

LONDON, UNITED KINGDOM, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Os preços do ouro permanecem próximos de níveis recordes, à medida que os investidores reagem a uma combinação de incertezas na política monetária, riscos persistentes de inflação e tensões geopolíticas em escalada. O ouro à vista subiu 0,4%, chegando a US$ 3.778,78 por onça nesta quarta-feira, após ter atingido o recorde de US$ 3.790,82 na sessão anterior. Já os contratos futuros de ouro nos EUA, para entrega em dezembro — o contrato de referência mais negociado —, recuaram 1,2%, encerrando a US$ 3.768,10, refletindo realização de lucros e expectativas de que o recente rali possa perder força, apesar de os preços à vista permanecerem próximos às máximas históricas.

Política monetária impulsiona o rali

O Federal Reserve continua no centro da trajetória do ouro. O presidente Jerome Powell sinalizou cautela em relação a novos estímulos monetários nesta semana, equilibrando as preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho e as pressões inflacionárias persistentes. Ainda assim, os participantes do mercado seguem precificando dois cortes adicionais de 25 pontos-base neste ano — um em outubro, com 94% de probabilidade, e outro em dezembro, com 77% de probabilidade, de acordo com os dados do CME FedWatch.

“O ouro vem se beneficiando da redução dos custos de financiamento nos Estados Unidos, mas a incerteza sobre a velocidade dos movimentos do Fed gera sua própria volatilidade”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “Taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos que não oferecem rendimento, como o ouro, tornando-o mais atraente em períodos de afrouxamento monetário. Os investidores devem estar preparados para fortes oscilações sempre que as expectativas do mercado divergirem dos sinais do Fed.”

Riscos Geopolíticos Amplificam a Demanda por Ouro como Refúgio Seguro

O cenário geopolítico reforçou ainda mais o papel do ouro como proteção. A OTAN alertou a Rússia nesta semana de que empregaria “todas as ferramentas necessárias” para se defender, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia retomar territórios ocupados. Tensões como essas, juntamente com a instabilidade mais ampla, frequentemente direcionam investidores ao ouro, já que ele mantém valor durante crises e está menos vinculado ao risco de crédito governamental. A incerteza elevada também intensifica pressões inflacionárias e desestabiliza moedas, tornando o ouro ainda mais atraente.

“Os mercados muitas vezes tratam choques geopolíticos como um movimento linear de alta para o ouro, mas a história mostra que fortes rallies frequentemente são seguidos por correções quando as tensões diminuem”, observou Barrett. “A demanda por refúgio seguro é poderosa, mas pode ser instável, como visto em 2022, quando o ouro disparou diante do conflito na Ucrânia, para depois recuar rapidamente.”

Perspectivas: Preços Elevados, Volatilidade Acirrada

Analistas indicam que o ouro pode se consolidar acima de US$ 3.750 no curto prazo, com possível resistência próxima a US$ 3.900. Outros metais preciosos também registraram ganhos, com a prata subindo 0,5%, para US$ 44,23 por onça, o platina avançando para US$ 1.483,53 e o paládio cotado a US$ 1.225,46.

“O ouro permanece em um ponto favorável, com taxas mais baixas, turbulência geopolítica e cautela dos investidores em relação às ações”, explicou Barrett. “Mas a combinação dessas forças também torna o mercado mais imprevisível. O foco agora deve ser menos em perseguir recordes e mais em gerenciar riscos com disciplina.”

Aviso: Este artigo reflete as observações da EBC Financial Group (SVG) LLC e tem caráter exclusivamente informativo. Não constitui conselho financeiro ou de investimento. Negociar Contratos por Diferença (CFDs) e câmbio estrangeiro (FX) envolve risco significativo de perda, podendo exceder o valor do investimento inicial. Antes de negociar, você deve avaliar cuidadosamente sua condição financeira, objetivos de investimento, conhecimento e apetite ao risco, e consultar um assessor financeiro independente, se necessário, pois a EBC Financial Group e suas entidades globais não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes do uso destas informações.

Sobre a EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

