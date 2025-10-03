EBC Financial Group：金がボラティリティにの脅威に直面する中、リスク管理がさらに重要視される

EBC Financial Group：圧力にさらされる金 — EBC ファイナンシャル グループは、世界的な勢力によりボラティリティが高まる中、リスク管理の重要性を強調しています。

金利の不確実性、持続的なインフレ、地政学的リスクが重なり、金の耐久性が試されます。

LONDON, UNITED KINGDOM, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 金価格は、投資家が金融政策の不確実性、根強いインフレリスク、そして高まる地政学的緊張といった複合的な要因に反応する中、記録的な水準付近で推移しています。スポット金は水曜日、前日に過去最高値となる3,790.82米ドルを付けた後、0.4%上昇して1オンスあたり3,778.78米ドルとなりました。最も取引量の多い指標金先物である12月限は、利益確定売りと、スポット価格が過去最高値付近で推移しているにもかかわらず、最近の上昇が鈍化する可能性があるとの見方を反映し、1.2%安の3,768.10米ドルで取引を終えました。

金融政策が金価格上昇の原動力

米連邦準備制度理事会（FRB）は依然として金価格の動向の中心に位置しています。ジェローム・パウエル議長は今週、労働市場の弱体化と根強いインフレ圧力への懸念を天秤にかけ、追加金融緩和に慎重な姿勢を示しました。CME FedWatchのデータによると、市場参加者は依然として年内に2回の25ベーシスポイント（bp）の追加利下げを織り込んでいます。1回は10月に94%、もう1回は12月に77%の確率で実施される見込みです。

EBC Financial Group英国法人CEO、デイビッド・バレット氏は、「金は米国の資金調達コスト低下の恩恵を受けていますが、FRBの政策金利決定の迅速さに関する不確実性が、金価格自体のボラティリティを高めています。金利低下は、金のような利回りの低い資産を保有する機会費用を削減するため、金融緩和局面では金の魅力が高まります。市場の期待がFRBのシグナルと乖離する場合には、投資家は急激な変動を覚悟しておくべきです。」と述べました。

地政学的リスクが金の安全資産としての需要を増幅

地政学的背景により、金のヘッジ手段としての役割がさらに強化されています。NATOは今週、ロシアに対し、自国防衛のために「あらゆる必要な手段」を講じると警告し、ドナルド・トランプ米大統領はウクライナが占領地を奪還する可能性を示唆しました。こうした緊張と広範な不安定性は、危機時に価値を維持し、政府の信用リスクとの関連性が低いため、投資家を金へと向かわせる傾向があります。また、不確実性の高まりはインフレ圧力を高め、通貨価値を変動させます。これらの要因はいずれも金の魅力を高めます。

バレット氏は「市場は地政学的ショックを金の上昇と捉えることが多いですが、歴史を振り返ると、急騰の後には緊張緩和時に調整局面が訪れることがしばしばあります。安全資産としての需要は強力ですが、不安定になることもあります。2022年には、ウクライナ紛争で金価格が急騰した後、急速に下落しました。」と指摘します。

見通し：価格高騰、ボラティリティ上昇

アナリストは、金は短期的に3,750米ドルを上回って推移し、3,900米ドル付近で抵抗線が形成される可能性があると示唆しています。他の貴金属も上昇しており、銀は0.5%上昇して1オンスあたり44.23米ドル、プラチナは1,483.53米ドル、パラジウムは1,225.46米ドルとなりました。

「金は、低金利、地政学的変動、そして株式市場に対する投資家の慎重姿勢という、依然として好条件の局面にあります。しかし、これらの要因が相まって、市場はより予測不可能になっています。今は、記録更新を追いかけるのではなく、規律あるリスク管理に重点を置くべきです。」とバレット氏は説明します。

