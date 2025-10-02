EBC Financial Group дэлхий дээрх анхны санаачилгыг эхлүүлж, бүх арилжаагаар Амазоныг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулна
Арилжааны талбараас Амазоны ойн нөөц хамгаалалтад чиглэсэн, онлайн брокерийн байгууллага байгаль орчны асуудалд өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг зорьж байна
BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group өнөөдөр Латин Америкт үйл ажиллагаа явуулж буй онлайн брокерийн хамгийн анхны "Амазоныг хамгаалах арилжаа бүрийн төлөө" хөтөлбөрөө эхлүүллээ. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн арилжааны үйл ажиллагаагаар байгаль орчны нөлөө үзүүлэх зорилго бүхий анхны хөтөлбөр юм. Энэхүү оролдлого нь санхүүгийн зах зээл болон байгаль орчны хариуцлагын хооронд нэмэгдэж буй хандлагыг онцолж, арилжаачид болон хөрөнгө оруулагчид шийдвэр гаргахдаа уур амьсгалын эрсдэл, ESG (байгаль орчны, нийгмийн, засаглалын) үзүүлэлтүүдийг илүү их анхаарч байгааг харуулж байна. Латин Америкт хэрэгжих тус хөтөлбөрийн хүрээнд, EBC нь үйлчлүүлэгчдийн төлөө зөвшөөрөгдсөн хамгаалалтын түншүүдэд нэмэлт зардалгүйгээр хандив хийх бөгөөд үүний үр дүнд байгаль орчны хамгаалалттай холбогдсон, хэмжигдэхүйц үр дүнг арилжааны үйл ажиллагаатай уялдуулж байгаа юм.
“Энэхүү хөтөлбөрийг танилцуулснаар бид үйлчлүүлэгчдэдээ дэлхийн хамгийн чухал ойн нөөцүүдийн нэг болох Амазоныг уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд хамгаалахад оролцох боломжийг олгож байна. COP29-ийн хүрээнд 2035 он гэхэд жил бүр 1.3 триллион ам.доллартай тэнцэх уур амьсгалын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, эрсдлийг хуваарилах ухаалаг аргаар хувийн хөрөнгө оруулалтыг нээх чиглэлд үзүүлж буй түлхэцтэй холбогдож, бид арилжаа бүрийг Амазоныг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулахад хялбар болгож байна. Энэ нь онлайн брокерийн үйл ажиллагаа байгаль орчны хамгаалалттай ийм хэмжээний холбогдсон анхны тохиолдол юм,” гэж EBC Financial Group (UK) Ltd-ийн Гүйцэтгэх Захирал Дэвид Барретт хэлэв.
Байгаль орчны үнэт зүйлс рүү хандсан хүн амын шилжилт
Энэхүү санаачилга нь зах зээлийн дэмжигчдэд хандан буй өөрчлөгдөж буй демографийн хандлагыг хариу үйлдэл үзүүлж байна. Тодруулбал, Gen Z-ийн 30% хөрөнгө оруулагчид их сургуулиас эсвэл насанд хүрэх үеэсээ арилжаа хийж эхэлсэн. Gen Z болон миллениал бүлэг нь байгаль орчны болон нийгмийн үнэт зүйлстэй нийцэх санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг олж судлах явдал улам бүр нэмэгдэж байна.
“Бид Латин Америк дахь үйлчлүүлэгчдэд Амазоны ойн хамгаалалтын үйл ажиллагаанд оролцох хялбар аргыг санал болгохыг хүссэн” гэж Барретт нэмж хэлэв. “Энэхүү кампанит ажил нь арилжаачид Амазоныг хамгаалахад хялбархан дэмжлэг үзүүлэх боломжийг олгоно - арилжаа бүрт бид үйлчлүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс хамгаалалтын түншүүдэд хандивыг чиглүүлж, дэлхийн амьсгалын гол эх үүсвэр болох Амазоны ойн бүсэд шууд нөлөө үзүүлж байна.”
Амазоныг хамгаалах нь бизнесийн хэрэгцээтэй нийцсэн байгаль орчны шаардлага
EBC нь дэлхийн хамгийн том тропик ойн нөөцийг хамгаалах нь байгаль орчны болон бизнесийн шаардлагыг нэгэн зэрэг шийдвэрлэх чухал алхам болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Хэдийгээр арилжаа нь шууд хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулахгүй ч, арилжааг Амазоны ойн хамгаалалттай холбох нь хувийн хөрөнгө оруулалтыг чухал нүүрс төрөгчийн шингээгчид болох ойн нөөцүүдийг хамгаалахад чиглүүлдэг — энэ нь 1.5ºC хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн тэргүүлэх оролцооны арга хэмжээ бөгөөд тогтмол нүүрс төрөгч бууруулах үйл ажиллагаанд нэмэлт дэмжлэг болж байна. COP30 Brasil Amazonia, 2025 оны 11-р сард Амазоны бүс нутагт анх удаа зохион байгуулагдах Нэгдсэн Үндэстний уур амьсгалын саммитын өмнө, EBC нь бүхэлдээ үр дүнг бий болгохын тулд идэвхтэй арга хэмжээ авч, үйлчлүүлэгчдэд арилжаа бүрийн байгаль орчны тогтвортой байдалд үзүүлж буй нөлөөг ойлгуулах ажил хийж байна.
Амазон нь 6.7 сая км² талбайг хамарч, дэлхийн уур амьсгалын тогтвортой байдалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд мэдэгдэж буй зүйлсийн ойролцоогоор 10%-ийг эзэлдэг. Шинжлэх ухааны судалгаагаар, ойн түймэр болон буталгаа үргэлжилсээр байвал биомын хязгааргүй өөрчлөлт буюу нүүрс төрөгчийн шингээгчийн оронд нүүрс төрөгчийн эх үүсвэр болж хувирах эрсдэл үүсч болзошгүйг анхааруулж байна. Энэ нь дэлхийн уур амьсгалын хэв маяг болон байгаль орчны тогтвортой байдлыг түшиглэн ажилладаг санхүүгийн зах зээлд ноцтой нөлөө үзүүлнэ гэж мэргэжилтнүүд сэрэмжлүүлж байна.
Капиталын зах зээлийг уур амьсгалын тогтвортой байдалтай холбох нь Амазоноос гадна
“Зах зээлүүд уур амьсгалаас анхаарал сарниулж чадахгүй,” гэж Барретт нэмж хэлэв. “Амазон нь зөвхөн биологийн олон янз байдлын төв цэг төдийгүй, дэлхийн нүүрс төрөгчийн зах зээлийн гол холбоос юм. Эдгээр тропик ойн бүс нутагт юу болсныг дэлхий нийтэд шууд нөлөөлнө, мөн ESG хөрөнгө оруулалтын чиг хандлагыг тодорхойлоход нөлөөлөх болно, үүнд нүүрс төрөгчийн кредитүүд болон ногоон бондууд багтана. Манай санаачилга нь арилжаачид болон дэлхий даяар шаардлагатай уур амьсгалын шийдлүүдийг капиталтай холбох шинэ аргыг санал болгож байна.”
Амазоноос гадна, EBC нь дэлхий даяар өргөжиж, бусад өндөр чанартай хамгаалалтын төслүүдэд хувь нэмэр оруулах сонирхлоо илэрхийлсэн байна. Энэхүү санаачилга нь EBC-ийн өргөн хүрээний зорилгын нэг хэсэг бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд үнэ цэнэ нэмэхийн зэрэгцээ нийгэмд үр дүнтэй нөлөө үзүүлэхийг зорьж байна.
Амазоныг хамгаалах арилжаа бүрийн төлөө" кампанит ажилтай холбоотой нэмэлт мэдээллийг авахын тулд зочилно https://www.ebc.site/trade4earth.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн
Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
Michelle Siow
EBC Financial Group
michelle.siow@ebc.com
