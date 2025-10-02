EBC Financial Group เปิดตัวโครงการ “ปกป้องป่าอเมซอนผ่านการลงทุน” ครั้งแรกของโลก
เรามุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การลงทุนไปจนถึงการอนุรักษ์ป่าอเมซอน
BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group ประกาศเปิดตัวโครงการ ‘ปกป้องป่าอเมซอนผ่านการลงทุน’ โครงการแรกของเราที่ผสานกิจกรรมการลงทุนกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ตลาดการเงินเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศและโครงการ ESG ซึ่งสำหรับทุกการลงทุนที่ผ่านเกณฑ์ในละตินอเมริกา EBC จะบริจาคเงินไปยังส่วนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนสามารถเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้
David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการนี้เป็นการมอบโอกาสให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนึ่งในป่าฝนที่สำคัญที่สุดของโลก เพื่อร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการสะท้อนความพยายามของ COP29 ที่ตั้งเป้าขยายการเงินด้านสภาพภูมิอากาศให้สูงราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี 2035 และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยทุกการลงทุนสามารถช่วยปกป้องป่าอเมซอน และถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทการเงินเชื่อมโยงกิจกรรมการลงทุนกับการปกป้องระบบนิเวศเขตร้อนในภูมิภาคระดับใหญ่
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสู่ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ ‘ปกป้องป่าอเมซอนผ่านการลงทุน’ ของ EBC ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลระบุว่า 30% ของนักลงทุนเจน Z เริ่มลงทุนตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยหรือช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะที่เจน Z และมิลเลนเนียลมีแนวโน้มเลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่สอดคล้องกับค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
David Barrett ซีอีโอของ EBC กล่าวเพิ่มเติมว่า ‘เราต้องการสร้างวิธีง่าย ๆ ให้นักลงทุนในละตินอเมริกามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าอเมซอน และสามารถปกป้องป่าอเมซอนได้ — สำหรับทุกการลงทุน เราจะบริจาคเงินไปยังส่วนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างผลกระทบโดยตรงต่อ ‘ปอดสำคัญของโลก’ หรือป่าอเมซอน
การอนุรักษ์ป่าอเมซอนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ EBC
EBC ตระหนักว่าการอนุรักษ์ป่าอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ไม่เพียงตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในชุมชน แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจะไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่การเชื่อมโยงการลงทุนกับโครงการอนุรักษ์ป่าอเมซอนจะช่วยระดมทุนจากภาคเอกชน เพื่อรักษาถังคาร์บอนสำคัญ ซึ่งถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายวาระ 1.5ºC และเสริมความพยายามลดคาร์บอนในระบบโดยรวม
ก่อนการประชุม COP30 Brasil Amazonia ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งเป็นการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งแรกในภูมิภาคอเมซอน EBC ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบูรณาการ พร้อมให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบของทุกการลงทุนต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ป่าอเมซอนครอบคลุมพื้นที่ 6.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านสภาพภูมิอากาศโลก และเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ โดยเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักประมาณ 10% ของโลก นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากการตัดไม้ทำลายป่ายังคงดำเนินต่อไป อาจเกิดจุดวิกฤติ (tipping point) ที่ทำให้ป่าอเมซอนเปลี่ยนจากแหล่งกักเก็บคาร์บอนไปเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกโดยตรง และกระทบต่อตลาดการเงินที่อาศัยเสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานการลงทุน
เชื่อมตลาดทุนสู่ความยืดหยุ่นด้านสภาพภูมิอากาศเกินกว่าอเมซอน
Barrett กล่าวว่า “ตลาดไม่สามารถมองข้ามเรื่องสภาพภูมิอากาศได้ ป่าอเมซอนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ แต่ยังเป็นแกนกลางของตลาดคาร์บอนโลก สิ่งที่เกิดขึ้นในป่าฝนเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ และกำหนดทิศทางการลงทุนตามหลัก ESG ตั้งแต่เครดิตคาร์บอนไปจนถึงพันธบัตรสีเขียว โครงการของเราผูกทุนเข้ากับแนวทางแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศในวิธีที่สำคัญต่อโลกใบนี้”
นอกเหนือจากป่าอเมซอนแล้ว EBC ยังมุ่งมั่นขยายโครงการสู่ระดับโลก เพื่อสนับสนุนความพยายามอนุรักษ์คุณภาพสูงอื่น ๆ โครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทในการสร้างคุณค่าให้นักลงทุน และพร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ปกป้องป่าอเมซอนผ่านการลงทุน” สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.ebc.site/trade4earth.
###
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินชื่อดังของกรุงลอนดอน เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการนายหน้าซื้อขายทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ โดยมีบริษัทในเครือที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในตลาดการเงินสำคัญทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดการเงินระดับโลก ทั้งในกลุ่มสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ
EBC เป็นที่ไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย รวมถึงการได้รับการยกย่องหลายปีติดต่อกันจาก World Finance ทำให้ EBC ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยได้รับตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ‘แพลตฟอร์มเทรดยอดเยี่ยม’ และ ‘โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด’ ด้วยความมั่นคงด้านกฎระเบียบและความมุ่งมั่นด้านความโปร่งใส EBC ยังได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโบรกเกอร์ชั้นนำ ที่นักลงทุนไว้วางใจในการให้บริการการลงทุนที่ปลอดภัย ทันสมัย และมุ่งเน้นนักลงทุนเป็นหลัก
EBC ได้รับการยอมรับจากหลากหลายรางวัลในระดับนานาชาติ พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมที่เข้มงวด โดยบริษัทในเครือของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในแต่ละประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานการเงินหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียส (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินกว่า 40 ปี โดยผ่านการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนในช่วงการระบาดของโควิด-19 EBC ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลด้วยความจริงจังในทุกมิติ
ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) EBC ให้บริการเฉพาะทางแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย นอกจากนี้ บริษัทยังมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือกับองค์กร United to Beat Malaria อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สาธารณะ "What Economists Really Do" ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และบทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อประเด็นท้าทายของสังคมในปัจจุบัน
