EBC Financial Group、あらゆる取引でアマゾンを守る世界初の取引キャンペーンを開始 

EBC Financial Group：新しいキャンペーンで取引と保全を融合し、すべての顧客取引をアマゾンの熱帯雨林の保護に結び付けています。

EBCは取引だけにとどまりません。アマゾン熱帯雨林の保護などの環境保護にも尽力しています

BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Groupは本日、「すべての取引でアマゾンを守ろう」キャンペーンを開始しました。これは、ラテンアメリカにおける顧客の取引活動を通じた取り組みで、環境負荷を生み出すオンライン証券会社としては初の取り組みとなります。トレーダーや投資家が証券会社を選ぶ意思決定において、気候リスクとESG（環境・社会・ガバナンス）指標を重視する傾向が強まる中、この取り組みは金融市場と環境スチュワードシップの融合が進んでいることを強調しています。ラテンアメリカにおける対象となる取引ごとに、EBCは顧客に代わって、追加費用なしで審査済みの環境保護パートナーに寄付を行い、日常的な市場参加と測定可能な環境保護成果を結び付けます。

EBC英国法人のCEO、デイビッド・バレット氏は「このプログラムの導入により、気候変動対策において、世界で最も重要な熱帯雨林の一つを保護する機会をお客様に提供します。COP29では、気候変動対策資金を2035年までに年間約1.3兆米ドルに拡大し、より賢明なリスク分担を通じて民間投資を活性化させるという目標が掲げられています。この目標を踏まえ、あらゆる取引においてアマゾン保護への貢献を容易に行えるようにしています。オンライン証券会社が、日々の取引活動と熱帯生態系の保護をこれほどの規模で結び付けるのは今回が初めてです」と述べています。

環境価値への市場人口動態の変化への対応

この取り組みは、Z世代の投資家の30%が大学時代または成人初期に取引を開始したという、変化する市場人口動態に対応しています。Z世代はミレニアル世代と同様に、自らの環境的・社会的価値観に合致する金融サービスプロバイダーを求めるという傾向が高まっています。

バレット氏は「私たちはラテンアメリカのお客様がアマゾンの保全活動に参加できるシンプルな方法を作りたかったのです。このキャンペーンにより、トレーダーはアマゾンの熱帯雨林保護活動に手軽に参加できます。取引ごとに、私たちがお客様に代わって保全パートナーに寄付を行い、地球の重要なオアシスであるアマゾンに直接的な影響を与えることが可能です。」と付け加えました。

ビジネス上の必要性と整合したアマゾンの保全活動

EBCは、世界最大の熱帯雨林であるアマゾンの保全活動を支援することが、事業を展開する地域社会における環境保護の必要性とビジネス上の要件の両方に応えるものであると認識しています。取引自体は直接的な排出量削減にはなりませんが、取引をアマゾンの保全活動と結び付けることで、重要な炭素吸収源の保全に向けた民間資本の動員につながります。これは、1.5℃目標達成に向けた優先的な介入であり、組織的な脱炭素化の取り組みを補完するものです。2025年11月に開催される、アマゾン地域で初の国連気候変動枠組条約締約国会議（COP30）に先立ち、EBCは、あらゆる取引が環境の持続可能性に与える影響についてクライアントに啓発活動を行うとともに、包括的なインパクトを生み出すための積極的なアプローチを採用しています。

アマゾンは670万平方キロメートルに広がり、地球規模の気候安定に極めて重要な役割を果たし、既知の生物種の約10%が生息しています。科学者たちは、森林破壊が続けば、バイオームが炭素の吸収源から排出源へと変化する可能性があるという転換点が訪れ、地球の気候パターンや環境の安定性に依存する金融市場に影響を及ぼす可能性があると警告しています。

アマゾンを越えて、資本市場と気候変動へのレジリエンスを結びつける

バレット氏は「市場は気候変動を無視するわけにはいきません。アマゾンは生物多様性のホットスポットであるだけでなく、世界の炭素市場の要でもあります。これらの熱帯雨林で起こることは、私たちが暮らす世界に直接影響を与え、炭素クレジットからグリーンボンドに至るまで、ESG投資の方向性を決定づけるでしょう。私たちの取り組みは、投資家と地球の双方にとって意義のある方法で、資本と気候変動対策を結びつけます。」と付け加えた。

EBCは、アマゾンを越えて、他の高潔な保全活動にも貢献できるよう、世界規模で事業を拡大する可能性にも関心を示しています。この取り組みは、地域社会にインパクトを与えながら顧客に付加価値を提供するという、EBCの幅広い使命と合致しています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.site/trade4earth からご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

