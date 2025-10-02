EBC 金融集團啟動全球首創交易計畫：每一筆交易都為守護亞馬遜盡一份力

EBC 金融集團在全新計畫中將交易與環境保育結合，讓每一筆客戶交易都與守護亞馬遜雨林相連。

線上券商跨足環境保育：從交易到守護亞馬遜雨林

BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC 金融集團今日正式啟動「每筆交易守護亞馬遜」計畫，這是首個由線上券商在拉丁美洲推出、透過客戶交易活動創造環境影響的倡議。此舉凸顯了金融市場與環境保育日益緊密的結合，因為交易者與投資人越來越多地將氣候風險與 ESG（環境、社會、治理）指標納入決策考量。在拉丁美洲的每一筆合資格交易中，EBC 將代表客戶向經過審核的保育合作夥伴進行捐款，且客戶無需承擔任何額外費用，讓日常市場參與直接與可衡量的環境保護成果相連。

「透過這項計畫，我們為客戶提供了一個機會，能在對抗氣候變遷的過程中，協助保護全球最重要的雨林之一。呼應 COP29 推動到 2035 年每年將氣候融資擴大至約 1.3 兆美元並透過更智慧的風險分攤機制釋放私人投資的方向，我們讓每一筆交易都能簡單地為亞馬遜保護作出貢獻。這是線上券商首次將日常交易活動與熱帶生態系統保護在如此規模上緊密結合，」EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示。

回應世代轉向環境價值

此計畫回應了市場人口結構的變化：有 30% 的 Z 世代投資人在大學或成年早期便開始交易。Z 世代以及千禧世代越來越傾向選擇能夠與其環境與社會價值觀相契合的金融服務提供者。

Barrett 補充道：「我們希望為拉丁美洲的客戶創造一個簡單的方式，參與亞馬遜的保育行動。這項活動讓交易者可以輕鬆支持雨林保護——每一筆交易，我們都會代表客戶向合作的保育夥伴捐款，直接為這片地球之肺帶來影響。」

亞馬遜保育與商業必要性

EBC 認識到，支持全球最大雨林的保護，不僅是環境上的迫切需求，也與企業在當地社群的營運息息相關。雖然交易本身並不直接減少排放，但將交易與亞馬遜保育連結，能夠動員私人資本保護關鍵的碳匯——這是「1.5ºC 議程」下的重要行動，也是系統性減碳努力的補充。在 2025 年 11 月於巴西亞馬遜地區舉行的 COP30 聯合國氣候峰會前夕，EBC 已採取積極態度，致力於創造整體影響，同時教育客戶了解每一筆交易對環境永續的意義。

亞馬遜面積達 670 萬平方公里，在全球氣候穩定中扮演關鍵角色，並孕育了全球約 10% 已知物種。科學家警告，如果森林砍伐持續，生態系統可能從碳匯轉變為碳源，對全球氣候模式以及依賴環境穩定的金融市場帶來深遠影響。

將資本市場與氣候韌性連結，超越亞馬遜

Barrett 補充說：「市場不能忽視氣候。亞馬遜不僅是生物多樣性的熱點，更是全球碳市場的核心。這些雨林的變化將直接影響我們的生活，並決定 ESG 投資的走向，從碳權到綠色債券。我們的倡議把資本與氣候解決方案相連結，為交易者與地球同時帶來意義。」

除了亞馬遜以外，EBC 亦表達了未來將有潛力拓展至其他高完整性的保育行動，造福全球的意向。此項計畫與 EBC 的更廣泛使命保持一致，不僅為客戶創造價值，也在社群中實現影響力。

欲了解更多「每筆交易守護亞馬遜」計畫，請參閱 https://www.ebc.site/trade4earth。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦，是一家以金融經紀與資產管理專業聞名的全球品牌。透過在主要金融司法管轄區（包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等）設立並受監管的實體，EBC 為零售、專業及機構投資人提供進入全球市場與交易機會的途徑，涵蓋外匯、商品、差價合約（CFDs）等多元資產。

EBC 獲得超過 100 個國家的投資人信任，並榮獲多項國際獎項，包括《World Finance》連續多年頒發的榮譽。EBC 被廣泛認為是全球最佳經紀商之一，曾獲得「最佳交易平台」及「最受信任經紀商」等稱號。憑藉穩健的監管地位與對透明度的堅持，EBC 一直穩居頂尖經紀商之列，以安全、創新與以客為本的交易解決方案贏得競爭激烈的國際市場信任。

EBC 的子公司皆在其所屬司法管轄區獲得授權與監管。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial (MU) Ltd 則受模里西斯金融服務委員會（FSC）授權與監管。

EBC 的核心是一支由行業資深專業人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構的經驗，親歷過從《廣場協議》、2015 年瑞士法郎危機到 COVID-19 疫情所帶來的市場震盪。我們秉持誠信、尊重與客戶資產安全至上的文化，確保每一段投資人關係都以最嚴謹的態度來對待。

EBC 同時也是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並持續推動具影響力的合作計畫，賦能全球社群——其中包括聯合國基金會的「United to Beat Malaria」計畫、牛津大學經濟系，以及多元合作夥伴，共同推進全球健康、經濟、教育與永續發展等領域的重要倡議。

