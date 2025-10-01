جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global لعام 2025 تعلن عن المتأهلين إلى المرحلة النهائية
The Big 5 Global Impact Awards has drawn an exceptional number of finalists from government authorities
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "شهدنا في دورة هذا العام زيادة لافتة بنسبة 58% في عدد أصحاب المشاريع المشاركين، بما يشمل هيئات حكومية بارزة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 63% في عدد المشاركين الجدد ضمن جميع الفئات. وتؤكد هذه الأرقام أهمية فعالية جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، وتسلط الضوء على التزام القطاع بالتنمية المستدامة والابتكار والتعاون".
وتضم قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية 150 مشاركاً من 21 دولة، بما فيها أذربيجان وكندا ومصر وإثيوبيا وهونج كونج وكينيا ولبنان وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وترينيداد وتوباغو وأوغندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها، ما يعكس الانتشار العالمي الواسع لهذه الفعالية وأهميتها.
مشاركة الجهات الحكومية تؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع العام
تميزت جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global مرة أخرى باستقطاب عدد كبير من الهيئات الحكومية المتأهلة إلى المرحلة النهائية، ما يعكس التأثير المتنامي لدور قيادة القطاع العام في تعزيز الابتكار والممارسات المستدامة على امتداد منظومة البناء والتنمية الحضرية. وتضمنت الجهات البارزة المتأهلة إلى المرحلة النهائية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي؛ والمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في المملكة العربية السعودية؛ وحكومة مقاطعة نهر تانا في كينيا؛ والمنطقة الحرة في لاغوس؛ وبلدية الفجيرة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة؛ وهيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية؛ ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة.
واستقطبت جائزة مبادرة الاستدامة للعام أكبر عدد من المشاركات، وتسلط الضوء على نجاح المبادرة المتأهلة من خلال المقاييس الواضحة والتعاون الفعال والنتائج الإيجابية الملموسة، بما يشمل الالتزام الراسخ بمبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتضم قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية كلاً من شركة دايان رامباداراث للمقاولات والخدمات العامة عن مشاريع الكهرباء في المناطق الريفية باستخدام الطاقة الشمسية؛ وشركة آي تي سي المحدودة عن مشروع دمج كفاءة استهلاك الطاقة والراحة الحرارية؛ وشركة السودة للتطوير عن برنامج إعادة تشجير غابات السودة السحابية؛ وشركة مشيرب العقارية عن مشروع مشيرب قلب الدوحة المدينة المستدامة؛ ومجموعة الموسى الصحية عن مستشفى الموسى للتأهيل؛ وحكومة مقاطعة نهر تانا عن مبادرة توفير المياه باستخدام الطاقة الشمسية؛ ومجموعة دار عن استراتيجية دار لإزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي 2030؛ وهيئة الطاقة الكهربائية الاثيوبية عن مشروع خدمة المجتمع: تحقيق تأثير اجتماعي مستدام؛ وشركة فخرالدين للعقارات عن مبادرة 90:90 لإدارة النفايات؛ وبلدية الفجيرة عن مشروع الحصول على الخرسانة البوليمرية الخضراء من النفايات الصناعية؛ وشركة أوراسكوم للإنشاءات عن برنامج أوراسكوم المتكامل للتميز في المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة؛ وشركة بيرل هومز عن مشروع منازل ومارينا بيرل هومز في منطقة هانترز بوينت.
وتمثل جائزة مبادرة المدينة الصالحة للعيش للعام إحدى أبرز الجوائز المرموقة الأخرى التي تعكس الرؤية المستقبلية المبتكرة للقطاع، حيث تحتفي بالمشاريع الرائدة التي تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة الحضرية والبنية التحتية الاجتماعية. وتشمل قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية في هذه الجائزة كلاً من سنتوم للعقارات عن مشروع المدينة الاجتماعية في تو ريفرز؛ وكونسبت داش عن مشروع استعادة الريادة - إعادة تصور المساحات العامة؛ ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات عن مشروع أنسنة المباني؛ وشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) عن مشروع مونوريل القاهرة الكبرى.
الاطلاع على القائمة الكاملة للمتأهلين ضمن 19 فئة https://www.big5global.com/whats-on/big-5-global-impact-awards/#finals
وتضم لجنة التحكيم في الفعالية السنوية مجموعة عالمية من نخبة خبراء القطاع المستقلين، الذين يحرصون على تطبيق أعلى معايير التميز واختيار الفائزين بناءً على الجدارة.
من جانبه قال ماثيو جاكسون، الشريك المؤسس لشركة زيرو كونستركت: "تشهد دورة هذا العام تقدماً كبيراً في معايير المشاركة، ما يدفعني إلى الإشادة بجودة جميع المشاريع المتأهلة إلى هذه الفعالية المرموقة. إنّ هذه المشاريع تتخطى الطموحات المنشودة لتشكل إجراءات فعالة في مجالات الاستدامة والابتكار الرقمي والتأثير المجتمعي. وفي المقابل، ما زلنا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإرساء هذه المعايير على امتداد القطاع. وتعكس هذه القائمة المختصرة الإمكانات المتاحة، كما تمثل تحدياً لمواصلة الارتقاء بمستوى التطلعات الرامية إلى بناء مستقبل مرن وشامل وخالٍ من الكربون. ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى المشاريع المشاركة والفرق التي نفذتها".
يُذكر أنّ أسماء الفائزين ستُعلن خلال حفلٍ رسميً يقام في 25 نوفمبر القادم في فندق العنوان سكاي فيو، وسط مدينة دبي. ويستضيف أكثر من 400 شخصية من قادة القطاع والمبتكرين والممثلين الحكوميين، للاحتفاء بالإنجازات المبتكرة وتأثيرها الإيجابي.
وتحظى جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global لعام 2025 بدعمٍ من الراعي الذهبي وورث بروفيشنال سيرفيسز؛ إلى جانب شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، الراعي الرسمي لفئة مبادرة صافي الكربون الصفري للعام.
لمحة حول معرض Big 5 Global
يمتلك معرض Big 5 Global، الفعالية السنوية الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إرثاً يزيد على 45 عاماً مثّل خلالها منصة رائدة للجهات المعنية في قطاع البناء العالمي. ويُقام المعرض في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب أكثر من 85 ألف زائر مما يزيد على 165 دولة، وأكثر من 2,800 جهة عارضة، ليغطي دورة البناء والتنمية الحضرية بكاملها عبر قطاعات مخصّصة وتسع فعاليات متخصصة، ما يتيح للعاملين في المجال استعراض واقتناء منتجات من شتى أنحاء العالم لكل مرحلة من مراحل المشاريع الإنشائية، وهي Heavy، وTotally Concrete، وMarble & Stone World، وUDLE، وWDF، وHVACR World، وLiveableCitiesX، وGeoWorld، وFutureFM.
لمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.big5global.com
