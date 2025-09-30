Aplicativo de Encontros para Milionários, já disponível em Portugal para encontros de luxo

LISBOA, PORTUGAL, September 29, 2025 / EINPresswire.com / -- MillionaireMatch, a maior comunidade de encontros para milionários e aplicação de networking profissional do mundo, está agora disponível para solteiros em Portugal. A aplicação encontra-se aberta para registo e acessível a todos os utilizadores locais. Este lançamento marca um marco importante na expansão do MillionaireMatch para a Europa do Sul. O serviço foi desenvolvido para oferecer a pessoas de elevado património e solteiros de sucesso em Portugal um ambiente privado, autêntico e de confiança para conhecer parceiros de vida com interesses semelhantes.Um líder global em encontros para milionários desde 2001Desde 2001, o MillionaireMatch tem conquistado a confiança de pessoas bem-sucedidas em todo o mundo. A plataforma é reconhecida pela verificação rigorosa dos seus membros, pela proteção avançada da privacidade e por uma tecnologia de compatibilidade precisa. Ao longo de mais de 20 anos, o MillionaireMatch tem servido empreendedores, executivos e membros de elite na América do Norte, Europa e outros mercados. Oferece um ambiente exclusivo, respeitoso e credível que ajuda os membros a construir relações significativas e duradouras. Atualmente, a plataforma conta com mais de cinco milhões de membros registados e posiciona-se entre as marcas de encontros premium mais populares na América do Norte e na Europa.“Portugal é conhecido pela sua economia sólida, espírito inovador e qualidade de vida elevada,” afirma Dani Johnson, porta-voz do MillionaireMatch. “Lisboa é um centro de sucesso, estilo e sofisticação cultural – o local perfeito para criar relações de qualidade. Estamos entusiasmados por trazer a plataforma globalmente reconhecida do MillionaireMatch a Portugal e por ajudar solteiros de sucesso a encontrar parceiros compatíveis e a construir ligações duradouras e autênticas.”Principais funcionalidades do MillionaireMatch● Verificação rigorosa de membros: Todos os membros passam por um controlo detalhado de identidade e perfil. Apenas utilizadores verificados podem enviar mensagens privadas, piscadelas ou gostos, garantindo a autenticidade de cada interação.● Confidentiality Guard™: Os membros não podem divulgar informações pessoais de outros utilizadores, conversas privadas ou dados confidenciais a terceiros. Esta política aplica-se também fora da plataforma, incluindo encontros presenciais, como um café.● Distintivo Certified Millionaire™: Os membros podem obter este selo exclusivo ao apresentar declarações fiscais ou extratos bancários que comprovem um rendimento anual superior a 300.000 USD ou um património líquido superior a 1 milhão USD após responsabilidades. O distintivo confere maior confiança e prioridade na compatibilidade.● Algoritmo avançado de compatibilidade: O MillionaireMatch utiliza algoritmos sofisticados para sugerir parceiros com base em interesses, valores e estilo de vida, promovendo relações de longo prazo com elevada compatibilidade.● Ferramentas de comunicação variadas: A plataforma disponibiliza chat em tempo real, mensagens de voz, videochamadas e mais, permitindo que os membros expressem a sua autenticidade e criem ligações mais profundas e naturais.● Interface em português: Para garantir uma experiência intuitiva e sem barreiras linguísticas, o MillionaireMatch está totalmente traduzido e adaptado para utilizadores em Portugal, desde o registo até ao suporte.Sobre o MillionaireMatchFundado em 2001, o MillionaireMatch é a primeira e maior plataforma de encontros dedicada a milionários e solteiros de sucesso no mundo. Proporciona uma experiência de encontros privada, exclusiva e autêntica. A plataforma já foi mencionada pela Forbes, The Wall Street Journal, CNN e outros meios de comunicação de referência.Visite o site oficial em www.millionairematch.com para iniciar hoje mesmo a sua experiência em encontros de luxo.

