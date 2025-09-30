EBC Financial Group เน้นการบริหารความเสี่ยง ขณะที่ราคาทองเผชิญความผันผวนจาก 3 ปัจจัยเสี่ยง
ความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ มาทดสอบความแข็งแกร่งของทองคำ
LONDON, UNITED KINGDOM, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาทองคำตลาดสปอตปรับขึ้น 0.4% มาอยู่ที่ 3,778.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในวันพุธ หลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,790.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในวันก่อนหน้า ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐฯ สำหรับส่งมอบเดือนธันวาคม ปิดตลาดลดลง 1.2% ที่ 3,768.10 ดอลลาร์สหรัฐ แสดงถึงการทำกำไรออกบางส่วนและความคาดหวังว่าการปรับขึ้นล่าสุดอาจชะลอตัว แม้ราคาสปอตยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุด
นโยบายการเงินเติมเชื้อไฟให้ราคาทองคำ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาทองคำ ประธานเจอโรม พาวเวลล์ แสดงท่าทีระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ โดยต้องถ่วงดุลระหว่างความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอ และแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินว่ามีโอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ ครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่มีโอกาสเกิด 94% และครั้งที่สองในเดือนธันวาคมที่มีโอกาสเกิด 77% ตามข้อมูลจาก CME FedWatch
ทองคำได้แรงหนุนจากค่าเงินที่ลดลง แต่ความไม่แน่นอนของ Fed สร้างความผันผวน David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า “ทองคำได้ประโยชน์จากค่าเงินของสหรัฐฯ ที่ลดลง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของ Fed ก็สร้างความผันผวนด้วยเช่นกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงช่วยลดต้นทุนโอกาสของการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ ทำให้ทองคำดูน่าสนใจมากขึ้นในช่วงที่นโยบายการเงินผ่อนคลาย นักลงทุนควรคาดการณ์ถึงความผันผวนที่รุนแรงทุกครั้ง เมื่อความคาดหวังของตลาดแตกต่างจากสัญญาณของ Fed
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังตอกย้ำบทบาทของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (hedge) NATO เตือนรัสเซียในสัปดาห์นี้ว่าจะใช้ “เครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็น” เพื่อปกป้องตนเอง ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แนะนำว่า ยูเครนอาจสามารถยึดคืนดินแดนที่ถูกยึดครอง ความตึงเครียดเหล่านี้ควบคู่กับความไม่มั่นคงโดยรวม มักผลักดันให้นักลงทุนหันไปถือทองคำ เนื่องจากทองคำยังคงมีมูลค่าในช่วงวิกฤตและมีความเสี่ยงต่อเครดิตรัฐบาลน้อยกว่า นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นยังกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้อและรบกวนค่าเงิน ส่งผลให้ทองคำยังคงดึงดูดนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์เตือนทองคำอาจผันผวน หลังช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์
Barrett กล่าวว่า “ตลาดมักมองว่าสภาวะช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์จะผลักดันทองคำขึ้นตรง ๆ แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงมักตามมาด้วยการปรับฐาน เมื่อความตึงเครียดคลี่คลาย ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมีสูง แต่ก็อาจไม่เสถียร เช่นเดียวกันกับในปี 2022 เมื่อราคาทองพุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในยูเครน แต่ก็ปรับลดลงอย่างรวดเร็วตามมา
แนวโน้มทองคำ: ราคาสูงและความผันผวนเพิ่มขึ้น
นักวิเคราะห์คาดว่าทองคำอาจมีการสะสมตัวเหนือระดับ 3,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในระยะใกล้ โดยมีแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นใกล้ระดับ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่โลหะมีค่าอื่น ๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยเงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 0.5% มาอยู่ที่ 44.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แพลทินัม (Platinum) ขึ้นไปที่ 1,483.53 ดอลลาร์สหรัฐ และแพลเลเดียม (Palladium) อยู่ที่ 1,225.46 ดอลลาร์สหรัฐ
David Barrett ซีอีโอของ EBC กล่าวว่า “ทองคำยังคงอยู่ในช่วงที่เหมาะสมจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ และความระมัดระวังของนักลงทุนต่อหุ้น แต่การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้ตลาดคาดเดาได้ยากขึ้น ตอนนี้ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยมากกว่าการไล่ตาม All Time High
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group (SVG) LLC และจัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีความเสี่ยงสูง อาจขาดทุนเกินเงินทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาสถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ประสบการณ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงควรปรึกษาที่ปรึกษาการเงินหากจำเป็น ทั้งนี้ EBC Financial Group และบริษัทในเครือทั่วโลกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลในบทความนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินชื่อดังของกรุงลอนดอน เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการนายหน้าซื้อขายทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ โดยมีบริษัทในเครือที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในตลาดการเงินสำคัญทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดการเงินระดับโลก ทั้งในกลุ่มสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ
EBC เป็นที่ไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย รวมถึงการได้รับการยกย่องหลายปีติดต่อกันจาก World Finance ทำให้ EBC ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยได้รับตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ‘แพลตฟอร์มเทรดยอดเยี่ยม’ และ ‘โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด’ ด้วยความมั่นคงด้านกฎระเบียบและความมุ่งมั่นด้านความโปร่งใส EBC ยังได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโบรกเกอร์ชั้นนำ ที่นักลงทุนไว้วางใจในการให้บริการการลงทุนที่ปลอดภัย ทันสมัย และมุ่งเน้นนักลงทุนเป็นหลัก
EBC ได้รับการยอมรับจากหลากหลายรางวัลในระดับนานาชาติ พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมที่เข้มงวด โดยบริษัทในเครือของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในแต่ละประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานการเงินหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียส (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินกว่า 40 ปี โดยผ่านการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนในช่วงการระบาดของโควิด-19 EBC ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลด้วยความจริงจังในทุกมิติ
ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) EBC ให้บริการเฉพาะทางแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย นอกจากนี้ บริษัทยังมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือกับองค์กร United to Beat Malaria อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สาธารณะ "What Economists Really Do" ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และบทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อประเด็นท้าทายของสังคมในปัจจุบัน
