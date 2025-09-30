EBC Санхүүгийн Групп Алтны Үнийн Уналтад Үзүүлж Буй Гуравдугаар Эрсдэлийн Менежментийг Тодотгов
Судалгааны хүүгийн тодорхойгүй байдал, тасралтгүй инфляци болон геополитикийн эрсдэлүүд алтны тогтвортой байдлыг шалгах эрсдлийг үүсгэж байна.
LONDON, UNITED KINGDOM, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Алтны үнэ төслийн түвшинд хадгалагдаж байна. Хөрөнгө оруулагчид мөнгөний бодлогын тодорхойгүй байдал, тасралтгүй инфляцийн эрсдэл болон геополитикийн хурцадмал байдалд хариу үзүүлж байна. Спот алтны үнэ 0.4% өсөж, 1 унц нь 3,778.78 ам.доллар болсон бөгөөд өмнөх сессийн дээд амжилт болох 3,790.82 ам.доллар хүрсэн юм. АНУ-ын алтны фьючерсүүд арваннэгдүгээр сарын барааг 1.2% буурч, 3,768.10 ам.долларт хаагджээ. Энэ нь ашгийн тодорхой хэсгийг хураах болон сүүлийн үеийн өсөлт нь хумигдах магадлалтай гэсэн хүлээлтүүдийн үр дүн юм.
Мөнгөний Бодлого Өсөлтөд Түлш Нэмнэ
Федерал Резерва алтны чиглэлийг тодорхойлох гол хүчин зүйл хэвээр байна. Ерөнхийлөгч Жером Пауэлл энэ долоо хоногт мөнгөний бодлогын хөнгөвчлөлд болгоомжтой хандаж байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд ажил эрхлэлт буурахтай холбоотой сэтгэл зовнил болон тогтвортой инфляцийн дарамт хоорондын тэнцвэрийг хайж байна. Зах зээлийн оролцогчид энэ онд хоёр удаа 25 суурь онооны хөнгөлөлт хийх төлөвтэй байгаа бөгөөд нэг нь аравдугаар сард 94% магадлалтай, нөгөө нь арванхоёрдугаар сард 77% магадлалтай гэж CME FedWatch-ийн мэдээллээр тооцоолж байна.
“Алт нь АНУ-ын санхүүгийн зардлын бууралттай холбоотойгоор ашиг хүртэж байгаа ч, Федерал Резерваас хэр хурдан хөдлөх талаархи тодорхойгүй байдал нь өөрөө хэлбэлзлийг үүсгэдэг,” гэж EBC Financial Group (UK) Ltd-ийн Гүйцэтгэх Захирал Дэвид Барретт хэлжээ. “Бага хүү нь алт зэрэг өгөөжгүй активуудыг хадгалахад боломжийн
зардлыг бууруулж, мөнгөний бодлогын хөнгөвчлөлттэй үед алт илүү татагддаг. Хөрөнгө оруулагчид, зах зээлийн хүлээлтүүд Федерал Резерваас гарч байгаа дохиогоос өөр байвал хурц хэлбэлзлүүд хүлээж байгаарай.”
Геополитикийн Эрсдэлүүд Аюулгүй Болов
Геополитикийн нөхцөл байдал алтны хеджийн үүргийг улам бэхжүүлжээ. НАТО энэ долоо хоногт Оросод "бүх шаардлагатай багаж хэрэгсэл"-ийг ашиглан өөрийгөө хамгаалахаа мэдэгдсэн бол АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Украиныг эзлэгдсэн газар нутгаа дахин олж авна гэж санал болгожээ. Ийм хурцадмал байдал, өргөн цар хүрээтэй тогтворгүй байдал нь хөрөнгө оруулагчдыг алт руу чиглүүлж, учир нь алт нь хямралын үеэр үнэ цэнийг хадгалж, төрийн зээлжих эрхийн эрсдэлд бага хамааралтай байдаг. Өргөжсөн тодорхойгүй байдал нь инфляцийн дарамтыг нэмэгдүүлж, валютын хөдөлгөөнүүдийг төөрөгдүүлдэг, эдгээр нь бүгд алтны татах хүчин зүйл болдог.
"Зах зээл геополитикийн цочролуудыг алтны үнэ шууд өсөх хэлбэрээр авч үздэг ч, түүхээс харахад хурц өсөлтүүд ихэвчлэн хурцадмал байдал намжих үед засварлагдаж байдаг," гэж Барретт тэмдэглэжээ. "Аюулгүй зомбоо хүсэлт хүчтэй байдаг ч, 2022 онд Украины мөргөлдөөнтэй холбоотойгоор алт түр хугацаанд өндөр өсч, дараа нь хурдан буурсан шиг, энэ нь тогтвортой бус байж болно."
Төлөв: Өндөр Үнэ, Хурц Хэлбэлзэл
Шинжээчид алт ойрын хугацаанд 3,750 ам.доллараас дээш тогтворжих боломжтой гэж үзэж байна, 3,900 ам.долларын орчимд эсэргүүцлийн түвшний үүсэх магадлалтай. Бусад үнэт металлууд ч өсөлттэй байна: мөнгө 0.5%-иар өсч, 1 унц нь 44.23 ам.доллар болсон, платинум 1,483.53 ам.долларт, палладиум 1,225.46 ам.долларт хүрчээ.
"Алт нь бага хүү, геополитикийн тогтворгүй байдал, хөрөнгө оруулагчдын хувьцаанд болгоомжтой хандлага зэрэг олон хүчин зүйлийн нийлбэрээр амжилттай байсаар байна," гэж Барретт тайлбарлав. "Гэхдээ эдгээр хүчин зүйлсийн нийлбэр нь зах зээлийг илүү таамаглашгүй болгодог. Одоо анхаарал хандуулах зүйл бол дээд амжилт追дах биш, харин эрсдлийг сахилгаараа удирдах явдал байх ёстой."
Тайлбар: Энэ нийтлэл нь EBC Financial Group (SVG) LLC-ийн ажиглалтыг тусгасан бөгөөд зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Энэ нь санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж биш юм. Ялгаатай хэлбэрээр арилжаа хийх, гэрээний ялгаа (CFD) болон гадаад валютын арилжаа (FX) нь чамгүй их эрсдэлтэй бөгөөд таны эхний хөрөнгө оруулалтаас давсан алдагдал үүсгэж болзошгүй. Арилжаа хийхийн өмнө та өөрийн санхүүгийн байдал, хөрөнгө оруулалтын зорилго, мэргэшил, эрсдлийн хүлээцээ сайн харгалзан үзэх хэрэгтэй бөгөөд шаардлагатай бол бие даасан санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй, учир нь EBC Financial Group болон түүний дэлхийн байгууллагууд энэ мэдээллийг дагаж мөрдөхөөс үүссэн аливаа хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
