EBC Financial Group提醒投資人審慎控管風險：黃金市場迎來三重挑戰

利率走向不明、通膨持續與地緣政治風險交織，正考驗黃金的抗壓韌性

LONDON, UNITED KINGDOM, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- 黃金價格持續接近歷史高點，投資人正對貨幣政策不確定性、通膨風險持續以及地緣政治緊張升溫的多重因素做出反應。週三現貨金價上漲 0.4%，報每盎司 3,778.78 美元，此前一個交易日一度觸及歷史新高 3,790.82 美元。美國 12 月交割的黃金期貨（最活躍的基準合約）則下跌 1.2%，收於 3,768.10 美元，反映獲利了結以及市場認為近期漲勢可能降溫，儘管現貨金價仍接近歷史高位。

貨幣政策推動漲勢

美聯準會仍是黃金走勢的核心。主席鮑威爾本週釋出對進一步貨幣寬鬆的謹慎態度，試圖在勞動市場疲軟與頑固的通膨壓力間取得平衡。根據 CME FedWatch 數據，市場仍預期今年將再有兩次各 25 個基點的降息——10 月降息機率為 94%，12 月降息機率為 77%。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示：「黃金正受益於美國資金成本下降，但聯準會行動速度的不確定性本身也會引發波動。較低的利率降低了持有黃金等無孳息資產的機會成本，使其在寬鬆時期更具吸引力。當市場預期與聯準會訊號出現分歧時，投資人應預期金價會有劇烈波動。」

地緣政治風險放大避險需求

地緣政治背景進一步鞏固了黃金作為避險資產的角色。北約本週警告俄羅斯將「採取一切必要手段」捍衛自身，而美國總統川普則表示烏克蘭有可能收復被佔領土。這些緊張局勢及更廣泛的不穩定情勢，往往驅使投資人轉向黃金，因為黃金在危機中能保持價值，且與政府信用風險關聯較低。加劇的不確定性也會推升通膨壓力並擾亂貨幣市場，進一步提升黃金的吸引力。

Barrett 指出：「市場常將地緣政治衝擊視為黃金的單邊利多，但歷史顯示，金價急漲後往往會隨著緊張情勢緩解而修正。避險需求雖然強大，但同樣不穩定，例如 2022 年烏克蘭衝突時，金價曾飆升隨後迅速回落。」

展望：高位盤整，波動加劇

分析師認為，黃金短期內可能在 3,750 美元上方整固，並在 3,900 美元附近遇到潛在阻力。其他貴金屬也隨之上漲，白銀漲 0.5% 至每盎司 44.23 美元，鉑金升至 1,483.53 美元，鈀金報 1,225.46 美元。

Barrett 解釋道：「黃金仍處於利率下行、地緣政治動盪與股市投資人謹慎的交匯點。但正是這些力量的疊加，也使市場更難以預測。投資人當前的重點不應在於追逐紀錄高點，而應是以紀律嚴謹的方式進行風險管理。」

免責聲明：本文僅反映 EBC Financial Group (SVG) LLC 的觀察，僅供參考，並非金融或投資建議。差價合約（CFDs）及外匯（FX）交易涉及重大風險，虧損可能超過您的初始投資。在進行交易前，您應審慎考量自身財務狀況、投資目標、專業知識及風險承受能力，必要時請諮詢獨立財務顧問。EBC 金融集團及其全球實體對因依賴本資訊而產生的任何損失概不負責。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦，是一家以金融經紀與資產管理專業聞名的全球品牌。透過在主要金融司法管轄區（包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等）設立並受監管的實體，EBC 為零售、專業及機構投資人提供進入全球市場與交易機會的途徑，涵蓋外匯、商品、差價合約（CFDs）等多元資產。

EBC 獲得超過 100 個國家的投資人信任，並榮獲多項國際獎項，包括《World Finance》連續多年頒發的榮譽。EBC 被廣泛認為是全球最佳經紀商之一，曾獲得「最佳交易平台」及「最受信任經紀商」等稱號。憑藉穩健的監管地位與對透明度的堅持，EBC 一直穩居頂尖經紀商之列，以安全、創新與以客為本的交易解決方案贏得競爭激烈的國際市場信任。

EBC 的子公司皆在其所屬司法管轄區獲得授權與監管。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial (MU) Ltd 則受模里西斯金融服務委員會（FSC）授權與監管。

EBC 的核心是一支由行業資深專業人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構的經驗，親歷過從《廣場協議》、2015 年瑞士法郎危機到 COVID-19 疫情所帶來的市場震盪。我們秉持誠信、尊重與客戶資產安全至上的文化，確保每一段投資人關係都以最嚴謹的態度來對待。

EBC 同時也是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並持續推動具影響力的合作計畫，賦能全球社群——其中包括聯合國基金會的「United to Beat Malaria」計畫、牛津大學經濟系，以及多元合作夥伴，共同推進全球健康、經濟、教育與永續發展等領域的重要倡議。

