EBC Financial Group nhấn mạnh quản lý rủi ro khi giá vàng đối mặt với biến động từ "ba mối đe dọa" toàn cầu

Vàng chịu áp lực — EBC Financial Group nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị rủi ro khi các yếu tố toàn cầu thúc đẩy biến động gia tăng.

Lãi suất biến động, lạm phát kéo dài và rủi ro địa chính trị đồng loạt thách thức sức bền của vàng.

LONDON, UNITED KINGDOM, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Giá vàng tiếp tục neo gần mức kỷ lục khi nhà đầu tư phản ứng trước sự kết hợp giữa bất ổn trong chính sách tiền tệ, rủi ro lạm phát kéo dài và căng thẳng địa chính trị leo thang. Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.778,78 USD/oz vào thứ Tư sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.790,82 USD trong phiên liền trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ, chuẩn giao dịch sôi động nhất, giảm 1,2% xuống 3.768,10 USD, phản ánh hoạt động chốt lời và kỳ vọng rằng đà tăng gần đây có thể hạ nhiệt dù giá vàng giao ngay vẫn giữ sát mức cao kỷ lục.

Chính Sách Tiền Tệ Tiếp Thêm Động Lực Cho Đà Tăng Của Vàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là trung tâm định hướng cho diễn biến giá vàng. Chủ tịch Jerome Powell tuần này phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng tiền tệ thêm, khi phải cân bằng giữa lo ngại về thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát dai dẳng. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, thị trường hiện vẫn dự báo Fed sẽ cắt giảm thêm hai lần 25 điểm cơ bản trong năm nay — một lần vào tháng 10 với xác suất 94% và một lần nữa vào tháng 12 với xác suất 77%.

“Vàng đang hưởng lợi từ chi phí vốn thấp hơn tại Mỹ, nhưng sự không chắc chắn về tốc độ hành động của Fed lại tự tạo ra biến động,” ông David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd., nhận định. “Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho những biến động mạnh bất cứ khi nào kỳ vọng thị trường khác biệt so với tín hiệu từ Fed.”

Rủi Ro Địa Chính Trị Làm Gia Tăng Nhu Cầu Trú Ẩn An Toàn

Bối cảnh địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò phòng ngừa rủi ro của vàng. Tuần này, NATO cảnh báo Nga rằng khối sẽ sử dụng “mọi công cụ cần thiết” để tự vệ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý Ukraine có thể giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Những căng thẳng như vậy, cùng với bất ổn rộng hơn, thường thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng bởi kim loại quý này giữ giá trị trong khủng hoảng và ít phụ thuộc vào rủi ro tín dụng chính phủ. Sự bất định leo thang cũng làm gia tăng áp lực lạm phát và gây xáo trộn tiền tệ, cả hai yếu tố đều khiến vàng thêm hấp dẫn.

“Thị trường thường coi các cú sốc địa chính trị là động lực trực tiếp đẩy vàng tăng giá, nhưng lịch sử cho thấy các đợt bứt phá mạnh thường nhanh chóng điều chỉnh khi căng thẳng hạ nhiệt,” ông Barrett lưu ý. “Nhu cầu trú ẩn an toàn rất mạnh mẽ nhưng cũng thiếu ổn định, như từng thấy vào năm 2022 khi vàng tăng vọt vì xung đột Ukraine trước khi nhanh chóng thoái lui.”

Dự Báo: Giá Cả Leo Thang, Biến Động Gia Tăng

Các nhà phân tích cho rằng vàng có thể duy trì trên mức 3.750 USD/oz trong ngắn hạn, với khả năng hình thành ngưỡng kháng cự gần 3.900 USD. Các kim loại quý khác cũng tăng giá, với bạc tăng 0,5% lên 44,23 USD/oz, bạch kim lên 1.483,53 USD và palladium đạt 1.225,46 USD.

“Vàng đang ở vị thế thuận lợi nhờ lãi suất thấp, biến động địa chính trị và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư với chứng khoán,” ông Barrett giải thích. “Tuy nhiên, chính sự kết hợp của những yếu tố này cũng khiến thị trường trở nên khó lường hơn. Giờ đây, trọng tâm không nên là chạy theo các kỷ lục, mà là quản trị rủi ro một cách kỷ luật.”

