SABER College anuncia fechas de inicio para los programas de Asistente Médico, Enfermería Profesional y ESOL en línea

SABER College reafirma su compromiso de preparar a los estudiantes para carreras en salud, con programas que apoyan a la comunidad y la fuerza laboral. SABER College impulsa a los estudiantes con orientación, aprendizaje práctico y apoyo profesional para construir un futuro con más oportunidades.

La institución mantiene su misión de educación centrada en el estudiante, ofreciendo orientación, apoyo profesional y caminos accesibles al éxito desde 1992.

Nuestro objetivo es abrir puertas. Es gratificante mostrarle a nuestros estudiantes que la educación superior no solo es alcanzable, sino también transformadora.” — Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College, institución especializada en impartir programas de salud que ha servido al sur de la Florida desde 1992, ha anunciado el inicio de su período académico de otoño 2025. Tres programas recibirán nuevos estudiantes esta temporada: el Programa de Asistente Médico, que comienza el 20 de octubre; el Programa de Enfermería Profesional, que comienza el 3 de noviembre; y el Programa de ESOL en línea, que comienza el 17 de noviembre.

Estos programas reflejan la misión de SABER de preparar a los estudiantes para carreras en el área de la salud, respondiendo a las necesidades urgentes de la fuerza laboral de la región. Con Ayuda Financiera disponible para quienes califiquen y con el sólido acompañamiento del personal de admisiones y de servicios de carrera, SABER College continúa haciendo que la educación superior sea accesible y práctica para la población de Miami, FL.

ESTUDIANTES DE PRIMERO

En SABER College, el enfoque siempre ha estado centrado en los estudiantes. Desde la primera conversación con un asesor de admisiones hasta el día de la graduación, los estudiantes reciben orientación clara, atención personalizada y motivación para alcanzar el éxito. El Departamento de Admisiones garantiza que el proceso de inscripción sea sencillo y totalmente respaldado, mientras que el equipo de Servicios de Carrera brinda mentoría, oportunidades de networking y recursos de preparación laboral para ayudar a los graduados a integrarse al mundo laboral.

“Nuestra misión siempre ha sido colocar a los estudiantes en el centro de todo lo que hacemos”, dijo Josefina Bonet, CEO de SABER College. “La educación trata de personas, no solo de programas. Nos aseguramos de que cada estudiante se sienta apoyado y de que cada graduado salga listo para construir un futuro mejor para sí mismo y su familia.”

RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA FUERZA LABORAL EN SALUD

Los sistemas de salud en los Estados Unidos enfrentan cada vez más presión para responder a la demanda de pacientes, y el sur de la Florida no es la excepción. Dos profesiones destacan por su papel crítico en la atención: asistentes médicos y enfermeros registrados.

ASISTENTE MÉDICO: La primera línea en el cuidado del paciente

Los asistentes médicos realizan funciones tanto administrativas como clínicas: desde programar citas y procesar seguros hasta tomar signos vitales y asistir en procedimientos. Su aporte es esencial en consultorios médicos y clínicas ambulatorias, donde la eficiencia y el apoyo al paciente son clave para brindar atención oportuna.

Con la creciente demanda en las prácticas de salud locales, el Programa de Asistente Médico de SABER, que inicia el 20 de octubre, prepara a los estudiantes con las destrezas y la experiencia práctica necesarias para ingresar con confianza al mercado laboral y causar un impacto inmediato.

ENFERMERÍA: La columna vertebral de la profesión

Los enfermeros registrados están en el centro del cuidado de los pacientes en hospitales, centros comunitarios de salud y centros de atención a largo plazo. Combinan la pericia técnica con la empatía, actuando como el vínculo principal entre los pacientes y el equipo de salud en general.

El Programa de Enfermería Profesional de SABER, que inicia el 3 de noviembre, prepara a los estudiantes a través de clases teóricas, práctica en laboratorios y rotaciones clínicas supervisadas. El programa enfatiza tanto la calidad en la atención como la confianza profesional necesaria para tener éxito en diversos entornos de salud.

“Nuestros programas de Enfermería y de Asistente Médico se complementan”, señaló Bonet. “Los asistentes médicos garantizan que las prácticas funcionen con eficiencia, mientras que los enfermeros brindan la atención de la que dependen los pacientes. Juntos son el corazón de un sistema de salud más fuerte.”

EXPANDIENDO OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL IDIOMA

Más allá de la salud, SABER College también ayuda a los estudiantes a superar barreras lingüísticas. Su programa en línea de ESOL, que comienza el 17 de noviembre, ofrece a los residentes de la Florida la oportunidad de aprender inglés con flexibilidad y el respaldo de instructores experimentados.

“El inglés es un puente hacia la oportunidad”, explicó Bonet. “Para muchos de nuestros estudiantes, aprender inglés es el primer paso para avanzar en sus carreras, continuar sus estudios y ganar confianza en la vida diaria. Por eso ESOL sigue siendo una parte esencial de nuestra misión.”

AYUDA FINANCIERA Y ACCESIBILIDAD

Para muchos estudiantes, la primera pregunta no es qué estudiar, sino cómo pagarlo. SABER College está comprometido a hacer que la educación sea asequible, ofreciendo opciones de Ayuda Financiera para quienes califiquen y guiando a cada solicitante en el proceso. Los asesores de admisiones trabajan de manera individual con los estudiantes para explicar la elegibilidad, mientras que Servicios de Carrera asegura que los graduados estén listos para aprovechar al máximo el valor de su educación.

“Nuestro objetivo es abrir puertas”, dijo Bonet. “He conocido a tantos estudiantes que alguna vez pensaron que la universidad estaba fuera de su alcance. Cuando descubren que la ayuda financiera puede hacerlo posible, su perspectiva cambia por completo. Es gratificante mostrarles que la educación superior no solo es alcanzable, sino también transformadora.”

UNA TRAYECTORIA DE COMPROMISO

Durante más de tres décadas, SABER College ha sido parte integral de la comunidad de Miami, estableciendo una reputación por ofrecer educación de alta calidad y un servicio dedicado. Sus programas en salud, impartidos completamente en inglés, y su innovadora opción de ESOL en línea reflejan la doble misión de la institución: preparar profesionales de la salud y fortalecer a la comunidad a través de la educación. Al diseñar programas que responden a la demanda laboral y ofrecerlos con un enfoque centrado en el estudiante, SABER College sigue siendo un catalizador de oportunidades en el sur de la Florida.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las aplicaciones ya están siendo aceptadas para las tres fechas de inicio de otoño 2025. Los estudiantes interesados en inscribirse pueden comunicarse con el equipo de Admisiones para conocer los requisitos y las oportunidades de Ayuda Financiera. Una vez inscritos, Servicios de Carrera les brindará apoyo continuo para ayudarles a dar el paso hacia carreras gratificantes.

Programa de Asistente Médico: Inicia el 20 de octubre de 2025

Programa de Enfermería Profesional: Inicia el 3 de noviembre de 2025

Programa de ESOL en línea: Inicia el 17 de noviembre de 2025

Para más información, visite www.sabercollege.edu o llame al (305) 250-2339.

ACERCA DE SABER COLLEGE

Fundado en 1992, SABER College es una institución acreditada en Miami, Florida, que ofrece títulos asociados en Enfermería, Asistente de Fisioterapeuta y Asistente Médico, además de un programa en línea de ESOL. Con la misión de servir tanto a los estudiantes como a la comunidad, SABER College ofrece una educación enfocada en la carrera que empodera a los graduados para tener éxito en la fuerza laboral actual.

