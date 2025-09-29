Stručni saveti dr Arsove iz Hair Clinic Beograd objavljeni u magazinu Blic Žena

Magazin Blic Žena objavio je stručne savete dr Elene Arsove iz Hair Clinic Beograd o tome kako prepoznati jesenje opadanje kose i kada potražiti pomoć.

BELGRADE, SERBIA, September 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Hair Clinic Beograd i doktor trihologije dr Elena Arsova našli su se u fokusu najnovije izdanje magazina Blic Žena, u članku pod naslovom „Sezonsko opadanje kose: Šta je normalno i kada je vreme za uzbunu“. Tekst donosi stručno objašnjenje jesenjeg opadanja kose, razliku između prirodnog sezonskog opadanja i patološkog gubitka kose, kao i korisne savete o tome kada i kako reagovati.U intervjuu, dr Arsova ističe da opadanje od 100 do 150 dlaka dnevno, tokom jeseni,može biti potpuno normalno, ali ukoliko traje duže od šest nedelja ili dolazi do vidljivog proređivanja, važno je konsultovati stručnjaka. Posebno je naglašeno da osobe koje već imaju proređivanje kose ili nasledni oblik gubitka dlake moraju biti dodatno oprezne tokom sezonskog ciklusa.U tekstu se detaljno objašnjava kako promene u lučenju melatonina, izazvane produženim izlaganjem suncu tokom leta, dovode do promene u ciklusu rasta dlake. Dr Arsova takođe razjašnjava razliku između sezonskog opadanja i telogenog efluvijuma, stanje koje traje mesecima i često zahteva specifičnu terapiju pod nadzorom trihologa.„Uvek mi je važno da pacijentima prenesem tačne i korisne informacije o zdravlju kose,“ izjavila je dr Elena Arsova. „Zato mi je drago što je magazin poput Blic Žena prepoznao značaj teme i omogućio da stručno osvetlimo razliku između normalnog i patološkog opadanja kose, posebno u sezoni kada to mnogima izaziva zabrinutost.“O klinici: Hair Clinic Beograd je savremena klinika specijalizovana za dijagnostiku i lečenje problema sa kosom. Kliniku vodi dr Elena Arsova, triholog sa višegodišnjim kliničkim iskustvom i međunarodnim članstvima u stručnim udruženjima kao što su European Hair Research Society, EEAHRS i International Dermoscopy Society.Stručni tim klinike koristi napredne dijagnostičke metode poput videodermoskopije, uz sveobuhvatne laboratorijske analize. Tretmani uključuju mezoterapiju, lasersku biostimulaciju i inovativne procedure poput tretmana mezonitima, koji su prilagođeni individualnim potrebama svakog pacijenta. Klinika neguje pristup u lečenju gubitka kose, zasnovan na naučno potvrđenim metodama i savremenoj tehnologiji.For more info, visit: www.hairclinicbalkan.com/

