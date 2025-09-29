Update on Alert: Infusion Set Performance Issue from BD

|BD Alaris Pump Infusion Burette Set, 0.2 Micron Filter, Smallbore Tubing, SmartSite Port (Burette), SmartSite Y-site
|10015012
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites
|2432-0007
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, SmartSite Y-site
|2434-0007
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 1.2 Micron Filter
|2202-0007
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, PE Lined Tubing, 2 SmartSite Y-sites
|11532269
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site
|10010454
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, SmartSite Bag Access Non-Vented, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site
|2465-0007
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, 1.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site
|10010453
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, SmartSite Bag Access Non-Vented, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, Bonded Texium Closed Male Luer with Priming Cap, SmartSite Y-site
|24301-0007T
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusions Set, Amber Tubing, 15 Micron Filter, 0.2 Micron Filter, SmartSite Y-Site
|C24101E
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Blood Set, 180 Micron Filter
|10015414
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, Non-vented, SmartSite Y-site
|10012645
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter
|2232-0007
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Burette Set, 0.2 Micron Filter, Ball Valve, SmartSite Port (Burette), 2 SmartSite Y-sites
|11613191
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve
|10012144
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Blood Set, Non-Vented, 180 Micron Filter, Low Sorbing Tubing Segment, 1 SmartSite, Y-Site
|10013037
Discontinued
|Table 1, Column B
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set: 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve, 2-Ganged 3-way Stopcock
|11582773
Discontinued
|Table 1, Column B
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites
|10013186
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, 2 Back Check Valves, 3 SmartSite Y-sites
|2452-0007
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set
|2204-0007
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, SmartSite Y-site
|24001-0007
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 5 SmartSite Y-sites
|11426965
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, 15 Micron Filter, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites
|10561554
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, 15 Micron Filter
|10863358
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, 2 Back Check Valves, 3 SmartSite Y-sites
|11171447
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, Manifold, 3-Way Stopcock, 5 SmartSite Y-sites
|11419365
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 Ganged 4-Way Stopcocks, 4 SmartSite Y-sites
|10813621
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 2 Ganged 4-Way Stopcocks, 4 SmartSite Y-sites
|2423-0007
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 2 Ganged 4-Way Stopcocks, 3 SmartSite Y-sites
|10015896
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Bonded Texium, Closed Male Luer with Priming Cap, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites
|24010-0007
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Vented Syringe Adapter, Smallbore Tubing
|10010483
|Table 1, Column C
|BD Alaris Pump Infusion Set, Half Set, SmartSite Y-site
|2403-0007
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Burette Set Ball Valve SmartSite Port (Burette) 2 SmartSites Y-Sites
|2447-0007
Discontinued
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, 2 SmartSite Y-sites
|24201-0007
Discontinued
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites
|2426-0500
Discontinued
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set Back Check Valve 2 Ganged 3-Way Stopcocks 3 SmartSite Y-sites
|11522558
Discontinued
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, 2 SmartSite Y-Sites
|2410-0500
Discontinued
|Table 1, Column C
|
(Updated) Alaris Pump Infusion Set, 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve, 2-Ganged 4-way Stopcock
|10013034
Discontinued
|Table 1, Column C
