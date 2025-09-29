Submit Release
Update on Alert: Infusion Set Performance Issue from BD

BD Alaris Pump Infusion Burette Set, 0.2 Micron Filter, Smallbore Tubing, SmartSite Port (Burette), SmartSite Y-site 10015012 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites 2432-0007 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, SmartSite Y-site 2434-0007 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 1.2 Micron Filter 2202-0007 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, Back Check Valve, PE Lined Tubing, 2 SmartSite Y-sites 11532269 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site 10010454 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, SmartSite Bag Access Non-Vented, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site 2465-0007 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, 1.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, SmartSite Y-site 10010453 Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, SmartSite Bag Access Non-Vented, 0.2 Micron Filter, PE Lined Tubing, Bonded Texium Closed Male Luer with Priming Cap, SmartSite Y-site 24301-0007T Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusions Set, Amber Tubing, 15 Micron Filter, 0.2 Micron Filter, SmartSite Y-Site C24101E Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Blood Set, 180 Micron Filter 10015414 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, Non-vented, SmartSite Y-site 10012645 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Set, 0.2 Micron Filter 2232-0007 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Burette Set, 0.2 Micron Filter, Ball Valve, SmartSite Port (Burette), 2 SmartSite Y-sites 11613191 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Set, 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve 10012144 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Blood Set, Non-Vented, 180 Micron Filter, Low Sorbing Tubing Segment, 1 SmartSite, Y-Site     10013037 
Discontinued Table 1, Column B (Updated) Alaris Pump Infusion Set: 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve, 2-Ganged 3-way Stopcock     11582773 
Discontinued Table 1, Column B BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites 10013186 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, 2 Back Check Valves, 3 SmartSite Y-sites 2452-0007 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set 2204-0007 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, SmartSite Y-site 24001-0007 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 5 SmartSite Y-sites 11426965 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, 15 Micron Filter, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites 10561554 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, 15 Micron Filter 10863358 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, 2 Back Check Valves, 3 SmartSite Y-sites 11171447 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, Manifold, 3-Way Stopcock, 5 SmartSite Y-sites 11419365 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 Ganged 4-Way Stopcocks, 4 SmartSite Y-sites 10813621 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 2 Ganged 4-Way Stopcocks, 4 SmartSite Y-sites 2423-0007 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 2 Ganged 4-Way Stopcocks, 3 SmartSite Y-sites 10015896 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Bonded Texium, Closed Male Luer with Priming Cap, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites 24010-0007 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Vented Syringe Adapter, Smallbore Tubing 10010483 Table 1, Column C BD Alaris Pump Infusion Set, Half Set, SmartSite Y-site 2403-0007 Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Burette Set Ball Valve SmartSite Port (Burette) 2 SmartSites Y-Sites    
  2447-0007 
Discontinued Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Set, 2 SmartSite Y-sites 24201-0007 
Discontinued Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Set, Back Check Valve, 3 SmartSite Y-sites 2426-0500 
Discontinued Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Set Back Check Valve 2 Ganged 3-Way Stopcocks 3 SmartSite Y-sites 11522558 
Discontinued Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Set, 2 SmartSite Y-Sites 2410-0500 
Discontinued Table 1, Column C (Updated) Alaris Pump Infusion Set, 3 SmartSite Y-Sites, Check Valve, 2-Ganged 4-way Stopcock 10013034 
Discontinued Table 1, Column C

