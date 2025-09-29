NATCOM: 14 años desde el lanzamiento de servicios en Haití
EINPresswire.com/ -- Con motivo del 14.º aniversario del lanzamiento de servicios, NATCOM celebra con orgullo su papel en llevar conectividad digital a millones de haitianos.
Expansión de infraestructura y servicios
Desde su inauguración, Natcom ha alcanzado más del 90% de cobertura nacional, llevado Internet a zonas remotas y preparado la base para el 5G. La empresa brinda infraestructura digital para gobierno, empresas y ciudadanos; opera centros de datos y servicios en la nube; y ha consolidado Natcash con más de 2 millones de usuarios.
Innovación y enfoque en el cliente
Con eKYC biométrico, IA y Big Data, Natcom garantiza una gestión segura de la red y servicios centrados en el cliente. Su equipo de ingenieros aporta valor sostenible y confianza mediante innovación y compromiso.
Compromiso social
Bajo la filosofía “Negocios vinculados a la responsabilidad social”, Natcom ha apoyado escuelas, la lucha contra la Covid-19 y creado el Natcom Fund para educación y salud. Además, se encuentra entre los dos mayores contribuyentes fiscales de Haití y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos.
“Por un Haití conectado, fuerte y en desarrollo” – Natcom reafirma su compromiso con la innovación y el progreso comunitario.
Acerca de NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es hoy el operador líder de telecomunicaciones en Haití. Con una estrategia centrada en el cliente y el crecimiento sostenible, NATCOM ofrece soluciones que abarcan voz, datos, Internet de banda ancha y servicios financieros móviles.
Más información en www.natcom.com.ht
