Фэд 25 суурь оноогоор хүүг бууруулахыг зөвшөөрөв, 2025 онд бас хоёр удаа бууруулах дохио өгөв
EBC Financial Group мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх нь улс төрийн нөхцөл байдал нь урт хугацааны бодлогод тодорхой бус байдал үүсгэдэг байна.
DC, UNITED STATES, September 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Банк (Федерал Нөөцийн Систем) бодлогын хүүгээ 25 суурь цэгээр бууруулж, зорилтот хүүний түвшинг 4.00–4.25% болгожээ. Энэ нь Ерөнхийлөгч Дональд Трампын хоёр дахь бүрэн эрхийн хугацаанд хийсэн анхны хүүгийн бууралт бөгөөд засгийн газрын бодлогын томоохон өөрчлөлтүүдтэй холбоотой тодорхойгүй байдлын улмаас есөн сарын турш хүүг өөрчлөлгүй хадгалсны дараа хийгдэж байна.
Энэ шийдвэр нь хөдөлмөрийн зах зээлийн сулралтай холбоотой Төв банкны өсөн нэмэгдэж буй санаа зовнилыг илэрхийлж байгаа бөгөөд инфляцийн эрсдэл болон улс төрийн дарамтыг хоёрдугаар зэрэгт авч үзжээ. Зах зээл одоо цаашдын алхамд бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд Төв банк энэ оны эцэс гэхэд хоёр удаа нэмэлт хүүгийн бууралт хийх магадлалтай байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн асуудал тэргүүн зэрэгт тавигдав Холбооны Нөөцийн Банкны дарга Жером Пауэлл ажил эрхлэлтэд “чухал доош чиглэсэн эрсдэл” үүсэж буйг хүү бууруулах шийдвэрийн гол шалтгаан хэмээн онцолжээ. Тэрбээр ажлын байр шинээр бий болгох хэмжээ буурч, ажилд авах явц удааширч байгааг дурдсан байна. Инфляц зорилтот түвшнээс өндөр хэвээр байгаа ч, хурлын дараах мэдэгдэлд хөдөлмөрийн зах зээлд учрах эрсдэл улам нэмэгдсэнийг тодотгожээ. АНУ-ын ажилгүйдлийн
түвшин наймдугаар сард 4.3 хувьд хүрсэн нь 2021 оны аравдугаар сараас хойших хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд Хөдөлмөрийн Статистикийн Товчооноос гаргасан сүүлийн үеийн засварлагдсан тоо баримтаар, 2025 оны гуравдугаар сар хүртэлх 12 сарын хугацаанд анх мэдээлснээс бараг нэг саяаар бага ажлын байр шинээр бий болсон болохыг харуулжээ.
Үүний зэрэгцээ, шинээр томилогдсон Төв банкны захирал Стивен Миран зөвлөлийн хэлэлцүүлэгт шинэ өнгө аяс оруулсан байна. Эцсийн шийдвэр 11–1 саналын харьцаатайгаар гарсан ба Миран илүү хүчтэй, 50 суурь цэгийн хүүгийн бууралт хийхийг шаардсан нь мөнгөний бодлогыг хурдан, гүнзгий зөөлрүүлэх тал дээр түүний байр суурийг илтгэж, Холбооны Нөөцийн Банкны бие даасан байдлыг тойрсон улс төрийн уур амьсгал улам бүр эрчимжиж буйг ч цохон тэмдэглэжээ.
Зах зээлийн хариу үйлдэл ба төлөвүүд Бондын зах зээл Холбооны Нөөцийн Банкны энэ удаагийн шийдвэрийг ихээхэн хэмжээгээр урьдчилан тооцоолж байсан. Фьючерс гэрээнүүд одоо 10 болон 12-р сард тус бүр дахин 25 суурь цэгээр хүү буурах магадлалыг тусгаж байна. Харин бодлого тодорхойлогчдын хэтийн төлөвийг харуулдаг “цэгэн график” нь 2026 оны хүүний замналд гүнзгий тодорхойгүй байдал оршиж байгааг харуулжээ.
EBC Financial Group (UK) Ltd.-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Баррет хэлэхдээ, Төв банкны болгоомжлол нь зах зээлийн хүлээлт болон улс төрийн бодит байдлыг зэрэг харгалзан үзэж байгааг илтгэнэ хэмээсэн.
“Фед 25 суурь цэгээр хүүг бууруулсан – энэ нь хурал болохоос өмнө бондын зах зээлд аль хэдийн тусгагдсан байсан. Зах зээл мөн 25 суурь цэгийн хоёр удаагийн нэмэлт бууралтыг урьдчилан тооцсон байсан ба Фед-ийн мэдэгдэл ч үүнийг хүлээн зөвшөөрсөн шинжтэй. Мэдэгдлийн дараагаар 10 болон 12-р сард хүү дахин буурах хүлээлт бараг бүрэн тусгагдсан” гэж тэр хэлжээ.
Улс төрийн нөлөө ба инфляцийн тодорхойгүй байдал Холбооны Нөөцийн Банкны энэхүү шийдвэр нь тус байгууллагын уламжлалт бие даасан байдлыг заналхийлж
буй улс төрийн дарамт нэмэгдэж буй үед гарч байна. Цагаан ордны хуучин ажилтан Стивен Миран санал зөрсөн нь улс төрийн хүчин зүйлс мөнгөний бодлогод улам хүчтэй нөлөөлж эхлэх хандлагатай байгааг илтгэж байна.
Бодлого ба улс төрийн нөлөөллүүд Цагаан ордны сүүлд хийсэн Холбооны Нөөцийн Банкны захирал Лиза Күүкийг огцруулах оролдлого — эцэстээ холбооны шүүхээр хаагдсан — нь засгийн газрын Холбооны Нөөцийн Банкны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх хүсэл сонирхлыг харуулж байна.
Эдгээр нөхцөл байдлыг нэмэгдүүлэн, Төв банк одоо Ерөнхийлөгч Трампын өргөжүүлсэн тарифын бодлогоос үүдэлтэй инфляцийн нөлөөллийг даван туулах хэрэгтэй болж байна. Албаныхан тарифууд “зарим барааны үнийг эхэлж нэмэгдүүлж байна” гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа ч өргөн цар хүрээний эдийн засгийн нөлөөллийг “одоогоор тодорхой хараахан мэдэгдэхгүй байна” гэж тэмдэглэжээ.
Баррет нэмэхдээ, “Улс төрийн талаас энэхүү үр дүн нь тун эерэг байна. Миран 50 суурь цэгийн бууралтыг дэмжсэн ба 2025 оны сүүл болон 2026 онд илүү бууралт хийхийг хүсэж байгаа нь тодорхой байна. 2026 оны цэгэн график тодорхой бус байгаа нь бодлого тодорхойлогчид ирэх жилийн хүүгийн чиглэлд тодорхой ойлголтгүй байгааг харуулж байна. Тэдний гол санаа зовнил бол тарифын үүсгэсэн инфляцийн эцсийн үр нөлөө юм.”
Төлөв: Зах зээл шилжилтийн үе шатанд Зах зээлийн хариу үйлдэл холимог байлаа. АНУ-ын Засгийн газрын бондын өгөөж хугацааны дагуу өссөн, АНУ-ын доллар сулран алдагдлаа нөхөн сэргээсэн, хувьцааны зах зээл богино хугацааны хүүгийн бууралттай холбоотойгоор дэмжлэгтэй хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч урт хугацааны инфляци болон салбар тусгай засварлалттай холбоотой асуултууд хэвээр үлджээ.
Баррет дүгнэж хэлэхдээ, “Онолын хувьд улс төрийн нөлөөтэй, богино хугацааны хүүгийн түвшин доогуур Төв банк нь хувьцааны зах зээлийг идэвхжүүлнэ, гэхдээ би бодож байгаагаар зарим салбарт дараагийн өсөлтөөс өмнө шаардлагатай
цэвэрлэгээ хийнэ. Доллар удаан хугацаанд сулрах магадлалтай ба USD/JPY ханш хамгийн чухал эрсдлийн дохио байх болно.”
Анхааруулга: Энэхүү нийтлэл EBC Financial Group (SVG) LLC-ийн ажиглалт бөгөөд зөвхөн лавлагааны зориулалттай юм. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш болно. CFD (Гэрээний ялгаа) болон гадаад валютын арилжаа нь анхны хөрөнгө оруулалтаас тань илүү их алдагдалд хүргэж болзошгүй өндөр эрсдэлтэй. Арилжаа хийхийн өмнө санхүүгийн байдал, хөрөнгө оруулалтын зорилго, туршлага болон эрсдэлийн тэвчээрээ сайтар авч үзэж, шаардлагатай бол бие даасан санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөөрэй. EBC Financial Group болон түүний олон улсын охин компаниуд энэхүү мэдээлэлд тулгуурласан аливаа хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.
