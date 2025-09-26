Fed aprova corte de 25 pontos-base e sinaliza mais duas reduções em 2025

Com o Fed reduzindo as taxas pela primeira vez no novo mandato do presidente Trump, a EBC Financial Group destaca como as preocupações com o mercado de trabalho, o risco de inflação e os ventos políticos moldam a perspectiva global dos investidores.

EBC Financial Group ressalta que o corte apoia o emprego, mas riscos inflacionários e fatores políticos trazem incertezas de longo prazo.

DC, UNITED STATES, September 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- O Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, levando a faixa-alvo para 4,00%–4,25%. Este é o primeiro corte de juros do segundo mandato do presidente Donald Trump, após uma pausa de nove meses motivada pela incerteza em torno das principais mudanças de política da administração.

A decisão reflete as crescentes preocupações do Fed com o enfraquecimento do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que mantém em segundo plano os riscos inflacionários e as pressões políticas. Agora, os mercados se preparam para novos movimentos, com o Fed sinalizando a probabilidade de mais dois cortes até o fim do ano.

Preocupações com o Mercado de Trabalho Ganham Prioridade

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacou um “risco negativo significativo” para o emprego como o principal fator para o ajuste da taxa de juros, observando a desaceleração na criação de vagas e no ritmo de contratações. Embora a inflação permaneça acima da meta, o comunicado pós-reunião do Fed enfatizou que os riscos para o mercado de trabalho se intensificaram. A taxa de desemprego nos EUA ficou em 4,3% em agosto, o nível mais alto desde outubro de 2021, e uma revisão recente do Bureau of Labor Statistics mostrou quase um milhão de empregos a menos criados nos 12 meses até março de 2025 do que o inicialmente reportado.

Ao mesmo tempo, a chegada do recém-nomeado governador do Fed, Stephen Miran, trouxe um novo debate ao comitê. A decisão final veio com 11 votos a 1, com Miran defendendo um corte mais agressivo de 50 pontos-base, sinalizando sua preferência por uma flexibilização mais rápida e profunda, além de destacar o ambiente cada vez mais político em torno da independência do Fed.

Reações e Projeções do Mercado

Os mercados de títulos já haviam, em grande parte, antecipado a decisão do Fed. Os contratos futuros agora precificam cortes adicionais de 25 pontos-base tanto em outubro quanto em dezembro, enquanto o chamado “dot plot” das projeções dos formuladores de política monetária revela grande incerteza sobre a trajetória das taxas em 2026.

David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd., afirmou que a cautela do Fed reflete tanto as expectativas do mercado quanto as realidades políticas. “O Fed anunciou um corte de 25 pontos-base – o mercado de títulos já havia precificado isso antes da reunião. O mercado também já havia considerado a expectativa de mais dois cortes de 25 pontos-base, e o comunicado parece reconhecer isso também. Após o comunicado, outubro e dezembro estão praticamente totalmente precificados para novos cortes”, disse ele.

Correntes Políticas e Ambiguidade da Inflação

A decisão do Fed ocorre em meio a crescentes pressões políticas que ameaçam a tradicional independência do banco central. A dissidência de Stephen Miran, ex-integrante da Casa Branca, sinaliza como considerações políticas podem influenciar cada vez mais a política monetária, enquanto a recente tentativa da Casa Branca de remover a governadora Lisa Cook – posteriormente bloqueada pelos tribunais federais – reforça o desejo do governo de remodelar a composição do Fed.

Somando-se a essas dinâmicas, o banco central agora precisa lidar com os efeitos inflacionários das políticas tarifárias ampliadas do presidente Trump, que, segundo autoridades, já estão “começando a pressionar alguns preços”, embora tenham destacado que os impactos mais amplos sobre a economia “ainda permanecem incertos”.

Barrett acrescentou: “Esse resultado é bastante favorável do ponto de vista político. Miran votou por um corte de 50 pontos-base e está claramente mirando mais reduções no final de 2025 e na transição para 2026. O dot plot para 2026 é inconclusivo, já que os formuladores de política não têm uma visão clara sobre onde as taxas irão parar no próximo ano. A principal preocupação deles é o impacto final da inflação impulsionada pelas tarifas.”

Perspectivas: Mercados em Transição

A reação do mercado foi mista. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram em todos os vencimentos, o dólar americano enfraqueceu inicialmente antes de recuperar parte das perdas, e as ações continuam sustentadas pela perspectiva de taxas de juros de curto prazo mais baixas. No entanto, persistem dúvidas sobre a inflação de longo prazo e possíveis correções específicas por setores.

Barrett concluiu: “Em teoria, um Fed mais orientado politicamente e taxas de curto prazo menores devem estimular as ações, mas acredito que estamos próximos de uma necessária limpeza em alguns setores antes de uma nova alta. O dólar pode se enfraquecer ao longo do tempo, com o USD/JPY permanecendo como o principal gatilho de risco a ser observado.”

