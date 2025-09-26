연준, 기준금리 25bp 인하 단행…2025년 추가 두 차례 인하 신호

트럼프 대통령의 새 임기 이후 연준이 첫 금리 인하를 단행함에 따라, EBC파이낸셜그룹은 고조되는 고용시장 우려, 인플레이션 리스크, 정치적 변수가 전 세계 투자자들의 전망을 어떻게 좌우하고 있는지 강조.

EBC파이낸셜그룹 “고용시장 둔화 우려 속 완화 기조…관세발 인플레이션·정치 변수는 불확실성”

DC, UNITED STATES, September 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 미국 연방준비제도이사회(Fed)가 기준금리를 25bp(0.25%p) 인하해 목표 금리 범위를 4.00~4.25%로 낮췄다. 이는 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기 이후 처음으로 단행된 금리 인하로, 9개월간의 동결 기조를 깨고 정책 불확실성 속에서 나온 조치다.

이번 결정은 둔화 조짐을 보이는 고용시장에 대한 연준의 우려를 반영한 것으로, 인플레이션 압력과 정치적 부담은 뒤로 미뤄졌다. 연준은 올해 안에 두 차례 추가 인하 가능성도 시사했다.

고용시장 우려가 최우선

제롬 파월 연준 의장은 금리 인하 배경으로 “고용시장에 의미 있는 하방 리스크가 나타나고 있다”고 지적했다. 미국의 8월 실업률은 4.3%로, 2021년 10월 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, 최근 노동통계국(BLS)의 수정에 따라 2025년 3월까지 지난 1년간 신규 고용 창출이 약 100만 개 줄어든 것으로 나타났다.

한편, 새로 합류한 스티븐 미란 이사의 의견은 논의를 뜨겁게 달궜다. 최종 결정은 11대 1로 통과됐으나, 미란 이사는 보다 공격적인 50bp 인하를 주장해 정치적 색채가 짙어진 연준의 독립성을 다시 한번 부각시켰다.

시장 반응과 전망

채권시장은 이미 이번 결정을 상당 부분 반영하고 있었다. 선물시장에서는 10월과 12월에 각각 25bp 추가 인하가 이뤄질 것으로 거의 확실시하고 있으며, 정책위원들의 금리전망(dot plot)은 2026년 이후 경로에 대한 불확실성을 보여주고 있다.

EBC파이낸셜그룹(영국) David Barrett CEO는 “연준의 신중한 행보는 시장 기대와 정치 현실을 동시에 반영한 것”이라며 “이번 25bp 인하는 이미 시장에 충분히 반영돼 있었고, 연말까지 두 차례 추가 인하 전망도 성명에서 확인됐다”고 분석했다.

정치적 압력과 인플레이션 불확실성

이번 결정은 연준 독립성을 둘러싼 정치적 압력이 고조되는 가운데 나왔다. 백악관 출신 미란 이사의 반대표는 정치적 고려가 통화정책에 직접 영향을 미칠 수 있음을 보여주며, 최근 행정부의 리사 쿡 이사 해임 시도가 연방 법원에서 제동이 걸린 사례도 연준 인사 개입 시도의 일환으로 해석된다.

또한, 트럼프 대통령의 확대한 관세 정책은 일부 물가 상승 압력으로 나타나고 있으며, 연준은 아직 광범위한 경제적 파급효과는 “지켜봐야 한다”고 신중한 입장을 유지했다.

Barrett CEO는 “미란 이사의 50bp 인하 요구는 향후 2025년 말과 2026년에도 추가 완화를 염두에 둔 것으로 보인다”며 “2026년 금리 경로는 여전히 불투명하며, 관세발 인플레이션이 핵심 변수로 작용할 것”이라고 덧붙였다.

시장 전환기, 향후 전망

시장 반응은 혼조세를 보였다. 미 국채 수익률은 전 구간에서 상승했고, 달러는 일시 약세 후 낙폭을 만회했으며, 주식시장은 단기 금리 인하 기대감에 지지를 받았다. 그러나 장기적 인플레이션과 업종별 조정 가능성은 여전히 불확실하다.

Barrett CEO는 “단기 금리 인하와 정치적 요인이 주식시장에 호재로 작용할 수 있으나, 일부 업종의 조정이 불가피한 상황”이라며 “달러는 점진적으로 약세 흐름을 보일 수 있으며, USD/JPY가 주요 리스크 지표로 주목된다”고 전망했다.

면책 고지: 본 자료는 EBC Financial Group (SVG) LLC의 시장 분석을 반영한 것으로, 투자 조언이 아니며 정보 제공 목적에 한정됩니다. CFD 및 외환(FX) 거래는 원금 초과 손실 가능성을 포함한 높은 위험을 수반합니다. 거래 전 반드시 본인의 재무 상태, 투자 목표, 경험 수준, 위험 성향을 고려하고, 필요 시 독립적인 재무 자문을 구해야 합니다. 본 자료에 의존하여 발생하는 손실에 대해 EBC Financial Group 및 계열사는 책임을 지지 않습니다.

###

EBC Financial Group 소개

EBC 파이낸셜그룹(EBC)은 런던에서 설립된 글로벌 금융브랜드로, 외환·상품·CFD 등 글로벌 시장 접근과 자산관리 서비스를 제공하는 선도적인 브로커입니다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 규제권역에서 엄격한 감독을 받고 있으며, 개인·전문·기관투자자들에게 안전하고 투명한 거래 환경을 제공합니다.

100여 개국 투자자들로부터 신뢰를 받아왔으며, World Finance 등 글로벌 어워드에서 ‘최고의 거래 플랫폼’, ‘가장 신뢰받는 브로커’ 등 다수의 수상을 기록했습니다. FCA(영국), ASIC(호주), CIMA(케이맨제도), FSC(모리셔스) 등 각국 금융당국의 인가를 보유하고 있어 규제적 안정성을 자랑합니다.

EBC는 40년 이상의 경험을 가진 금융 전문가들로 구성된 팀을 바탕으로, 플라자합의부터 2015년 스위스 프랑 사태, 코로나19 팬데믹까지 주요 금융 위기를 헤쳐 온 노하우를 보유하고 있습니다. ‘투명성·안전성·고객 중심’이라는 가치를 바탕으로 글로벌 투자자들에게 차별화된 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서 활동하며, UN재단 ‘United to Beat Malaria’ 캠페인, 옥스퍼드대 경제학부 후원 등 글로벌 보건·교육·지속가능성 분야의 사회적 책임 활동도 적극 펼치고 있습니다.



공식 웹사이트:https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.