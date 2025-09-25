ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดดอกเบี้ย 0.25% พร้อมส่งสัญญาณลดอีกสองครั้งในปี 2025
EBC Financial Group ชี้ว่า แม้มาตรการผ่อนคลายหนุนการจ้างงาน แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อและการเมืองยังเพิ่มความไม่แน่นอนนโยบายระยะยาว
DC, UNITED STATES, September 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่กรอบ 4.00–4.25% นับเป็นการปรับลดครั้งแรกในสมัยที่สองของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากหยุดปรับมาเก้าเดือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางนโยบายรัฐบาล
การปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้สะท้อนถึงความกังวลของ Fed ต่อการชะลอตัวของตลาดแรงงาน แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะยาว ทั้งนี้ ตลาดการเงินทั่วโลกต่างเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด หลังจาก Fed ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกสองครั้งก่อนสิ้นปีนี้
ความกังวลตลาดแรงงานถูกยกให้เป็นลำดับแรก
เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed เน้นย้ำว่า “ความเสี่ยงด้านลบที่มีนัยสำคัญ” ต่อการจ้างงานเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการปรับลดดอกเบี้ยล่าสุด โดยชี้ถึงการสร้างงานที่ชะลอตัวลงและการจ้างงานใหม่ที่ลดความร้อนแรงลง แม้อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย แต่ถ้อยแถลงหลังการประชุมย้ำว่าความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานทวีความรุนแรงขึ้น โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ขณะเดียวกัน ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดของสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เผยว่ามีการสร้างงานน้อยกว่าที่เคยรายงานไว้เกือบหนึ่งล้านตำแหน่งในรอบ 12 เดือนสิ้นสุดมีนาคม 2025
ในเวลาเดียวกัน การเข้ามารับตำแหน่งของผู้ว่าการ Fed คนใหม่ สตีเฟน มิแรน ได้เพิ่มการถกเถียงใหม่ภายในคณะกรรมการ โดยการตัดสินใจสุดท้ายออกมาเป็นมติ 11 ต่อ 1 เสียง ขณะที่มิแรนโหวตสนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยที่มากกว่า คือ 0.50% สะท้อนถึงความต้องการผ่อนคลายทางการเงินที่เร็วและลึกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองที่ทวีความเข้มข้นรอบ ๆ ความเป็นอิสระของ Fed
ปฏิกิริยาและการคาดการณ์ของตลาด
ตลาดพันธบัตรได้ประเมินล่วงหน้าถึงการตัดสินใจของ Fed แล้ว โดยฟิวเจอร์สสะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ทั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคม ขณะที่ “ดอตพลอต” (dot plot) หรือการคาดการณ์ของคณะผู้กำหนดนโยบายยังคงบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในปี 2026
เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า ความระมัดระวังของ Fed สะท้อนถึงทั้งความคาดหวังของตลาดและปัจจัยทางการเมือง “การประกาศลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานของ Fed เป็นสิ่งที่ตลาดพันธบัตรคาดการณ์ไว้แล้วก่อนการประชุม ขณะเดียวกันตลาดยังคงสะท้อนความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดฐาน และถ้อยแถลงของ Fed ก็ดูเหมือนจะยืนยันแนวโน้มดังกล่าว หลังการประชุม ตลาดแทบจะสะท้อนเต็มที่แล้วว่าการปรับลดจะเกิดขึ้นทั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคม”
แรงกดดันทางการเมืองและความไม่ชัดเจนด้านเงินเฟ้อ
การตัดสินใจของ Fed เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางในเชิงสถาบัน การแสดงความเห็นต่างของสตีเฟน มิแรน อดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว สะท้อนว่าปัจจัยทางการเมืองเริ่มมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการเงินมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความพยายามของทำเนียบขาวในการถอดลิซ่า คุก ผู้ว่าการ Fed ออกจากตำแหน่ง แม้ท้ายที่สุดถูกศาลกลางขัดขวาง ยิ่งตอกย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่
นอกเหนือจากประเด็นทางการเมือง Fed ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากนโยบายภาษีศุลกากรที่ขยายตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยอมรับว่า “เริ่มผลักดันให้ราคาบางรายการปรับตัวสูงขึ้น” แม้ผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมจะ “ยังคงต้องติดตาม”
เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. เสริมว่า “ผลลัพธ์ครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างเอื้อต่อมุมมองทางการเมือง มิแรนโหวตให้ปรับลดดอกเบี้ย 50 จุดฐาน และชัดเจนว่าเขาต้องการเห็นการผ่อนคลายเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2025 และต่อเนื่องถึงปี 2026 อย่างไรก็ตาม ดอตพลอตสำหรับปี 2026 ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังไม่มีภาพชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยจะเคลื่อนไปในทิศทางใด ขณะที่ความกังวลหลักยังคงเป็นผลกระทบจากเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยมาตรการภาษีศุลกากร”
แนวโน้ม: ตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ปฏิกิริยาของตลาดยังคงผสมผสาน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก่อนจะฟื้นตัวกลับมา ด้านตลาดหุ้นยังคงได้แรงหนุนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ลดลง อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อในระยะยาวและความจำเป็นในการปรับฐานของบางภาคส่วนยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตา
เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวสรุปว่า “ในทางทฤษฎี Fed ที่มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ต่ำลง อาจช่วยหนุนตลาดหุ้น แต่ผมมองว่าเรากำลังใกล้ถึงจุดที่บางภาคส่วนของตลาดจำเป็นต้องปรับฐานก่อนที่จะเดินหน้าต่อในรอบใหม่ ส่วนค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยคู่เงิน USD/JPY ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group (SVG) LLC และมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น มิใช่คำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสัญญาส่วนต่าง (CFD) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดหรือมากกว่า โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน EBC Financial Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอ้างอิงข้อมูลนี้
###
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นที่ลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบรกเกอร์การเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจทางการเงินสำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดโลกและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFDs) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกหลายครั้ง รวมถึงการได้รับการยกย่องต่อเนื่องจาก World Finance ในฐานะหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก ด้วยตำแหน่งเช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker ด้วยความมั่นคงด้านกฎระเบียบและความโปร่งใส EBC ยังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำที่นักลงทุนเชื่อถือ สามารถมอบโซลูชันการเทรดที่ปลอดภัย นวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าในตลาดระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง
บริษัทในเครือของ EBC ทั้งหมดมีใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจของตน ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) สหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd อยู่ภายใต้การอนุญาตและกำกับโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ผ่านรอบเศรษฐกิจสำคัญตั้งแต่ Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิส 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เรามุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลอย่างจริงจังและมืออาชีพ
EBC เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสร FC Barcelona และยังสร้างพันธมิตรที่มีผลกระทบเชิงสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชน ผ่านโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรอื่น ๆ ในด้านสุขภาพโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
Michelle Siow
EBC Financial Group
michelle.siow@ebc.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.