XS.com Reconhecida como “Melhor Corretora de Trading Online” no Smart Vision Summit Bahrain

BRAZIL, September 26, 2025 / Business News / -- A XS .com, gigante global de fintech e corretagem multiativos, foi premiada com o prestigioso título de “Melhor Corretora de Trading Online” no Smart Vision Summit Bahrain 2025, realizado em 24 e 25 de setembro no Crowne Plaza, em Manama.Este prêmio reconhece a dedicação da XS.com em redefinir o trading online por meio de uma abordagem 360°, que combina tecnologia avançada, suporte excepcional ao cliente e expertise local. Ao integrar perfeitamente plataformas de trading multiativos, dados de mercado em tempo real, ferramentas analíticas sofisticadas e serviços multilíngues, a XS.com estabelece o padrão para uma experiência completa de trading na região MENA e além.Shadi Salloum, Diretor Regional da XS.com na região MENA, disse:“Receber o prêmio de Melhor Corretora de Trading Online no Bahrain é um momento de orgulho para nossa equipe e um forte reconhecimento dos nossos esforços em liderar a indústria de trading online tanto regional quanto globalmente. Este prêmio reflete nosso compromisso contínuo em oferecer aos traders tecnologia de ponta, suporte superior e uma jornada de trading perfeita do início ao fim. Nosso objetivo é capacitar cada cliente, onde quer que esteja, com uma experiência de trading completa, confiável e inovadora.”Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente e Diretor Executivo da Smart Vision, acrescentou:“A XS.com exemplifica liderança no trading online, combinando padrões globais com profundo conhecimento regional. Este prêmio destaca sua abordagem inovadora, expertise de mercado e compromisso em melhorar a experiência de trading para os clientes.”Esse reconhecimento se soma ao crescente portfólio de prêmios internacionais e regionais da XS.com, consolidando ainda mais sua reputação como líder confiável e inovadora no setor de fintech e trading online. Cada conquista reflete a dedicação consistente da empresa à excelência, às soluções impulsionadas por tecnologia e ao fortalecimento dos clientes.Com este reconhecimento, a XS.com reforça sua posição como líder na indústria de fintech e trading online, oferecendo aos traders no Bahrain e na região MENA uma experiência de trading totalmente apoiada e orientada pela tecnologia.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca “XS” ou “XS.com”) é uma Corretora Global de Múltiplos Ativos que oferece acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com cresceu e se tornou líder global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em diversas jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do mundo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia avançada de trading, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e carregam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos.Sobre a Smart VisionA Smart Vision é uma das maiores casas de expertise especializada em mercados de capitais internacionais e locais, atuando em treinamento, desenvolvimento de habilidades e organização de conferências internacionais.A Smart Vision está classificada entre as três principais posições no campo de treinamento e expertise financeira no mundo árabe do setor financeiro e dos mercados de capitais.

