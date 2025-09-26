S.com Vinh Dự Nhận Giải “Nhà Môi Giới Giao Dịch Trực Tuyến Tốt Nhất” tại Smart Vision Summit Bahrain
Giải thưởng này ghi nhận sự cống hiến của XS.com trong việc tái định nghĩa giao dịch trực tuyến thông qua cách tiếp cận toàn diện 360°, kết hợp công nghệ tiên tiến, dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc và chuyên môn bản địa. Bằng việc tích hợp liền mạch các nền tảng giao dịch đa tài sản, dữ liệu thị trường trực tuyến, công cụ phân tích chuyên sâu và dịch vụ đa ngôn ngữ, XS.com đã thiết lập tiêu chuẩn cho một trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh tại khu vực MENA và xa hơn nữa.
Ông Shadi Salloum, Giám đốc Khu vực MENA của XS.com, cho biết:
“Nhận được giải thưởng Nhà Môi Giới Giao Dịch Trực Tuyến Tốt Nhất tại Bahrain là một khoảnh khắc đầy tự hào cho đội ngũ của chúng tôi và là sự ghi nhận mạnh mẽ cho những nỗ lực dẫn đầu ngành giao dịch trực tuyến cả trong khu vực và trên toàn cầu. Giải thưởng này phản ánh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc mang đến cho các nhà giao dịch công nghệ tiên tiến, dịch vụ hỗ trợ vượt trội và một hành trình giao dịch liền mạch từ đầu đến cuối. Mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho mọi khách hàng, ở bất kỳ đâu, với một trải nghiệm giao dịch toàn diện, đáng tin cậy và sáng tạo.”
Tiến sĩ Mohammed Elnozamy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Smart Vision, bổ sung:
“XS.com là hình mẫu cho vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến, kết hợp các tiêu chuẩn toàn cầu với sự am hiểu sâu sắc về khu vực. Giải thưởng này làm nổi bật cách tiếp cận sáng tạo, chuyên môn thị trường và cam kết của họ trong việc nâng cao trải nghiệm giao dịch cho khách hàng.”
Sự ghi nhận mới nhất này tiếp tục bổ sung vào danh mục giải thưởng quốc tế và khu vực ngày càng phát triển của XS.com, củng cố hơn nữa uy tín của công ty với tư cách là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy và sáng tạo trong lĩnh vực fintech và giao dịch trực tuyến. Mỗi giải thưởng đều phản ánh sự cống hiến bền bỉ của công ty đối với sự xuất sắc, các giải pháp dựa trên công nghệ và việc trao quyền cho khách hàng.
Với sự ghi nhận này, XS.com tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành fintech và giao dịch trực tuyến, mang đến cho các nhà giao dịch tại Bahrain và khu vực MENA một trải nghiệm giao dịch được hỗ trợ toàn diện và vận hành bằng công nghệ hiện đại.
Đánh Giá Công Ty XS.com
Tập đoàn XS (hoạt động dưới tên thương hiệu “XS” hoặc “XS.com”) là một Nhà Môi Giới Đa Tài Sản Toàn Cầu, cung cấp quyền truy cập để giao dịch nhiều loại sản phẩm tài chính đa dạng.
Thành lập tại Úc vào năm 2010, XS.com đã phát triển thành một đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính, dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến, với giấy phép tại nhiều khu vực pháp lý và các văn phòng ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới.
XS.com cung cấp cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và các nhà môi giới trên toàn thế giới quyền tiếp cận thanh khoản cấp tổ chức dồi dào và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý quan hệ khách hàng chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc.
Cảnh báo rủi ro: Sản phẩm của chúng tôi được giao dịch theo hình thức ký quỹ và tiềm ẩn mức rủi ro cao, bạn có thể mất toàn bộ số vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.
Giới thiệu về Smart Vision
Smart Vision là một trong những đơn vị chuyên môn lớn nhất, chuyên về thị trường vốn quốc tế và nội địa trong các lĩnh vực đào tạo, phát triển kỹ năng và tổ chức các hội nghị quốc tế.
Smart Vision được xếp trong nhóm ba đơn vị hàng đầu về đào tạo và chuyên môn tài chính tại thế giới Ả Rập trong lĩnh vực tài chính và thị trường vốn.
