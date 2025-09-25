Fed Cắt Giảm Lãi Suất 25 Điểm Cơ Bản, Phát Tín Hiệu Sẽ Có Thêm Hai Lần Hạ Lãi Suất Nữa Trong Năm 2025

Khi Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump, EBC Financial Group nhấn mạnh rằng những lo ngại gia tăng về thị trường lao động, rủi ro lạm phát và các yếu tố chính trị đan xen đang định hình triển vọng cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

EBC nhấn mạnh rằng, dù chính sách nới lỏng hỗ trợ việc làm, rủi ro lạm phát từ thuế quan và yếu tố chính trị gây bất ổn cho định hướng chính sách dài hạn.

DC, UNITED STATES, September 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hạ lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, đưa biên độ mục tiêu xuống 4,00–4,25%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, sau chín tháng tạm dừng do những bất định liên quan đến các thay đổi chính sách lớn của chính quyền.

Quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Fed về sự suy yếu của thị trường lao động, trong khi rủi ro lạm phát và áp lực chính trị vẫn hiện hữu nhưng ít được chú trọng hơn. Thị trường hiện đang chuẩn bị cho các động thái tiếp theo, khi Fed phát tín hiệu nhiều khả năng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa trước khi kết thúc năm

Thị Trường Lao Động Trở Thành Tâm Điểm Chú Ý Hàng Đầu.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh “nguy cơ suy giảm đáng kể” đối với việc làm là động lực chính dẫn đến điều chỉnh lãi suất, lưu ý việc tạo việc làm suy yếu và tốc độ tuyển dụng chậm lại. Trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, tuyên bố sau cuộc họp của Fed nhấn mạnh rằng rủi ro đối với thị trường lao động đã gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đạt 4,3% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, và một báo cáo điều chỉnh gần đây của Cục Thống kê Lao động cho thấy số việc làm tạo ra trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025 thấp hơn gần một triệu so với con số ban đầu.

Đồng thời, sự tham gia của Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Miran đã mang đến những tranh luận mới trong Ủy ban. Quyết định cuối cùng được thông qua với tỷ lệ 11–1, trong đó Miran ủng hộ mức cắt giảm mạnh hơn, 50 điểm cơ bản, thể hiện quan điểm thiên về nới lỏng nhanh và sâu hơn, đồng thời cho thấy bầu không khí chính trị ngày càng tác động đến tính độc lập của Fed.

Phản Ứng Và Dự Báo Của Thị Trường

Thị trường trái phiếu phần lớn đã dự đoán trước quyết định của Fed. Các hợp đồng tương lai hiện đang định giá thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và tháng 12, trong khi “dot plot” về dự báo của các nhà hoạch định chính sách cho thấy sự bất định lớn đối với lộ trình lãi suất năm 2026.

Ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., cho biết sự thận trọng của Fed phản ánh cả kỳ vọng thị trường lẫn thực tế chính trị. “Fed công bố cắt giảm 25 điểm cơ bản – thị trường trái phiếu đã dự báo điều này từ trước cuộc họp. Thị trường cũng đã kỳ vọng về việc có thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa, và tuyên bố của Fed dường như cũng thừa nhận điều đó. Sau tuyên bố, thị trường gần như chắc chắn khả năng cắt giảm vào tháng 10 và tháng 12,” ông nói.

Những Yếu Tố Chính Trị Ngầm Và Sự Mơ Hồ Về Lạm Phát

Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng, đe dọa tính độc lập truyền thống của ngân hàng trung ương. Sự bất đồng từ Stephen Miran—một cố vấn thân cận của Nhà Trắng—là dấu hiệu rõ nét cho thấy chính trị đang len lỏi sâu hơn vào quyết sách tiền tệ, đặc biệt khi nỗ lực loại bỏ Thống đốc Lisa Cook gần đây của Nhà Trắng vấp phải thất bại trước tòa án — nhấn mạnh mong muốn tái định hình cơ cấu của Fed.

Bên cạnh đó, Fed cũng phải đối mặt với tác động lạm phát từ chính sách mở rộng thuế quan của Tổng thống Trump, mà các quan chức thừa nhận là “đang bắt đầu khiến giá cả tăng lên”, dù họ lưu ý rằng, những ảnh hưởng kinh tế rộng hơn “vẫn còn phải chờ quan sát thêm”.

Ông Barrett bổ sung: “Kết quả này khá thuận lợi từ góc độ chính trị. Miran đã bỏ phiếu cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản và rõ ràng đang mong đợi nhiều động thái hơn vào cuối năm 2025 và bước sang năm 2026. Biểu đồ dự báo lãi suất cho năm 2026 vẫn chưa rõ ràng, khi các nhà hoạch định chính sách chưa có cái nhìn chắc chắn về lộ trình lãi suất năm tới. Mối quan tâm chính của họ là tác động cuối cùng từ lạm phát do thuế quan gây ra.”

Triển Vọng: Thị Trường Trong Giai Đoạn Chuyển Mình.

Phản ứng của thị trường diễn biến trái chiều. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trên nhiều kỳ hạn, đồng USD giảm nhẹ trước khi phục hồi trở lại, trong khi thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất ngắn hạn thấp hơn. Tuy nhiên, những câu hỏi về lạm phát dài hạn và các điều chỉnh theo từng ngành vẫn còn bỏ ngỏ.

Ông Barrett kết luận: “Về lý thuyết, Fed chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi chính trị cùng lãi suất ngắn hạn thấp sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường chứng khoán, nhưng tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn thanh lọc cần thiết ở một số ngành trước khi có thể bước vào nhịp tăng tiếp theo. Đồng USD có thể suy yếu dần theo thời gian, với USD/JPY vẫn là yếu tố rủi ro chính cần theo dõi.”

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm quan sát của EBC Financial Group (SVG) LLC và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Đây không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, thậm chí có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Trước khi giao dịch, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập nếu cần thiết. EBC Financial Group và các đơn vị toàn cầu của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào thông tin trong bài viết này.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

