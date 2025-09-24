Ozan Elektronik Para ve Pazarpos'tan Semt Pazarlarında Dijital Ödeme Hamlesi
Semt pazarlarında uzun yıllardır süren nakit taşıma zorunluluğu hem tüketiciler hem de pazarcılar için zorluklar yaratıyordu. Bu sorunu çözmek üzere kredi ve banka kartıyla ödeme yaygınlaştırılıyor; böylece pazarlarda nakitsiz alışveriş mümkün hale geliyor. Türkiye'nin önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Ozan Elektronik Para ve Pazarpos iş birliğiyle pazarcılara kolay kullanılabilir ve uygun oranlı bir ödeme çözümü sunuyor. Halihazırda sahada 500’ün üzerinde bulunan cihaz sayısının yıl sonunda 1.000’i, gelecek yıl ise 5.000 terminali geçmesi hedefleniyor. Kolay kurulumu ve güvenilir altyapısıyla pazarlarda yaygınlaşan Pazarpos, pazardaki ticaretin dijitalleşmesini ve kayıt altına alınmasını destekleyerek, ülke ekonomisinin dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor.
Eren Kumcuoğlu: “Türkiye Ekonomisinin Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlıyoruz”
Alışveriş alışkanlıklarındaki değişime dikkat çeken Ozan Elektronik Para COO'su Eren Kumcuoğlu, “Semt pazarlarındaki alışveriş deneyimini güncellemeyi ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Pazarpos ile geliştirdiğimiz ödeme çözümümüz sayesinde pazarcı esnafımız POS cihazlarından sorunsuzca ödeme alabilecek, tüketiciler ise nakit taşımadan güvenle alışveriş yapabilecek. Uzman ekibimizle geliştirdiğimiz bu çözüm, pazarda teknoloji ile geleneksel ticareti buluşturuyor; esnafın satışını artırırken milyonlarca vatandaşa da modern ve rahat bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu adım, ülke ekonomisinin dijitalleşmesine de değerli bir katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde küçükten büyüğe tüm esnafımız için en doğru çözümleri en doğru zamanda sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dinamiklerini takip ederek çözümlerimizi tüm regülasyonlara tam uyumlu geliştiriyoruz. Şehrin gerçek nabzı olan pazarlarda gerçekleşen bu yenilik, milyonlarca vatandaş için alışverişi çok daha kolay ve güvenli hale getirecek ” dedi.
Bilal Süsli: “Semt Pazarlarındaki Ödeme Dinamiklerini Değiştiriyoruz”
Geleneksel ticareti teknolojiyle buluşturmanın önemine değinen Pazarpos Kurucu Ortağı Bilal Süsli, “Uzun zamandır beklenen bir ihtiyaca yanıt veriyoruz. İnsanların dijitalleşen hayat şartlarıyla birlikte artık çok fazla nakit taşımadığını biliyoruz. Pazarpos ile semt pazarlarında ödeme süreçlerini modernleştiriyor, daha dinamik ve güvenli bir yapıya kavuşturuyoruz. Üstelik bunu en güncel cihazlarla, esnek vade ve oranlarla sunuyoruz. Ozan Elektronik Para ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu teknoloji yaygınlaşacak ve herkese fayda sağlayacak. Bu teknoloji, pazarcıların dijital dönüşüme ayak uydurmasını sağlarken vatandaşlara da nakit taşıma zorunluluğu olmadan konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Sahadaki gücümüzü, Ozan Elektronik Para’nın inovatif çözümleriyle birleştirerek ülkemizin dijital ekonomisine değerli bir katkı sunduğumuz için mutluyuz” açıklamasında bulundu.
Ozan Hakkında:
Ozan Elektronik Para, BKM, Troy, Visa, Mastercard ve UnionPay lisans ve üyeliklerine sahip olan Türkiye’nin öncü elektronik para kuruluşlarından biridir. Ozan Elektronik Para, 6493 sayılı kanun kapsamında kullanıcılar için SuperApp ve SuperCard ile ödeme çözümleri sunarken, 5464 sayılı üye iş yerleriyle anlaşma yapan kuruluş yetkisiyle işletmeler için Sanal POS, Fiziki POS, Bayi Tahsilat Çözümleri ve birçok özel çözümleriyle mikro ölçekten büyük ölçeğe kadar tüm işletmelerin ihtiyaçlarına özel yenilikçi ödeme çözümleri sunar.
