Улс төрийн тодорхойгүй байдал Индонезийн өсөлтийн түүхийг сорьж, зах зээл эрсдэлийг дахин үнэлж байна
Индонезийн ДНБ-ийн *5.12%* өсөлт нь үймээн самуунаас үүдэлтэй түгшүүртэй огтлолцож, *EBC Санхүүгийн Групп* хөрөнгө оруулагчдын болгоомжлолыг онцолж байна.
INDONESIA, September 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Индонезийн эдийн засаг энэ оны хоёрдугаар улиралд жилийн хэмжээнд 5.12%-иар өсч, бүс нутгийн өсөлтийн хөдөлгөгч хүч хэвээр байгааг харууллаа. Гэвч сүүлийн үеийн улс төрийн хурцадмал байдал — өргөн хүрээтэй эсэргүүцэл, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийн бууралт, рупид учирсан дарамт — нь Зүүн Өмнөд Азийн хамгийн том эдийн засгийн тогтвортой байдал, итгэлийн талаарх ойлголтыг өөрчилж байна.
Рупи сулран нэг ам.доллартай харьцахдаа ойролцоогоор Rp16,500 болж, Жакартагийн нийлмэл индекс 3%-иас доош уналаа. Харин 10 жилийн хугацаатай бондын өгөөж 6.335%-д хүрч өсөв. Учир нь хөрөнгө оруулагчид Индонезийн хөрөнгийг хадгалахын тулд илүү өндөр өгөөж шаардаж байна. Эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн ахлах сайд Аирлангга Хартарто болон Индонезийн Төв банк зэрэг албаныхан улсын эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд хүчтэй хэвээр байгааг мэдэгдэж байгаа ч Сангийн сайд Сри Муляни Индравати-г огцруулсан явдал болон эмгэнэлт жагсаалын дараах баривчилгаа нь улс төрийн тодорхойгүй байдал нэмэгдсэнийг харуулж, хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл зүйд дарамт үзүүлж байна.
“Индонезийн бүтцийн өсөлтийн түүх тогтвортой хэвээр байгаа нь таатай хүн ам зүйн чиг хандлага, хурдацтай дижитал шилжилт, дэлхийн түүхий эдийн зах зээл дэх улсын стратегийн байр сууринд тулгуурлаж байна. Эдгээр урт хугацааны хүчин зүйлс нь тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, зах зээлийн хөгжлийн бат бөх үндэс суурийг бүрдүүлж байна” хэмээн EBC Санхүүгийн Группийн Ази, Номхон Далайн бүсийн захирал Самуэл Херц мэдэгдэв.
Херц цааш нь “Гэвч одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдал нь макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлт болон хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл зүйн динамикийн нарийн харилцан үйлчлэлийг илтгэж байна. Тодорхойгүй байдал өндөр үед зах зээлийн оролцогчид эрсдэлээс зайлсхийх хандлага гаргадаг нь хөрөнгийн үнэлгээ болон эдийн засгийн бодит байдлын хооронд түр зуурын зөрүүг бий болгож болзошгүй” гэж тэмдэглэлээ.
Эдийн засгийг тулгуурлаж буй хүчтэй суурь
Хартарто Индонезийн өсөлтийн чиг хандлагыг онцолж, хэрэглээний эрэлт, дэд бүтэц, түүхий эдийн экспорт зэрэг хүчин зүйлсийг гол хөшүүрэг хэмээн тодорхойлов. Харин East Asia Forum-ын шинжээчид жагсаалуудыг Жакартад өсөлт ба засаглалын тэнцвэрийг хадгалах “сэрүүлэг” боллоо гэж дүгнэжээ.
EBC-ийн шинжээчид тэмдэглэхдээ, удирдлагын шилжилтийн дунд улс төрийн эрсдэлийн шимтгэл нэмэгдэж байгаагаас хөрөнгө оруулагчид Индонезийн хөрөнгөөс татгалзаж байна. Сангийн сайд Сри Мулянигийн огцролт зэрэг өндөр түвшний улс төрийн өөрчлөлт нь бодлогын залгамж чанарын талаарх болгоомжлолыг нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд дэлхийн зах зээл аль хэдийн эрсдэлээс зайлсхийх хандлагатай үед энэ нь нөлөөлж байна. Энэ удаагийн заралт нь суурь үзүүлэлтүүдийн доройтлоос бус харин портфелийн эрсдэлийн удирдлагын стратеги болохыг тэд онцолжээ.
Зах зээлээс цааш гарсан эдийн засгийн тасалдлууд
Индонез даяар өрнөж буй иргэний үймээн самуун нь эдийн засгийн бодит хохиролд шилжиж эхэлсэн бөгөөд жижиглэн худалдаачид Rp500 тэрбум (30.4 сая ам.доллар)-аас давсан хохирол амссан гэж мэдээлжээ. Мөн дижитал худалдааны тасалдал нь улс даяар жижиг бизнесүүдэд сөргөөр нөлөөлж байна.
TikTok Live борлуулалтын боломжийг зогсоосон нь нэн ялангуяа жижиг, дунд бизнесүүдэд хүчтэй цохилт болсон бөгөөд тэд орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд сүүлийн жилүүдэд нийгмийн худалдааны платформд улам бүр
түшиглэх болсон юм. Эдгээр дижитал сувгууд нь архипелаг улсын 185 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй шууд холбогдох боломжийг олгодог тул олон жижиг, дунд бизнесийн хувьд чухал борлуулалтын хэрэгсэл болжээ.
“Нийгмийн тогтвортой байдал нь хөгжиж буй зах зээлийн үнэлгээнд чухал боловч ихэнхдээ дутуу үнэлэгддэг хүчин зүйл хэвээр байна” гэж Херц мэдэгдэв. “Өргөн хэрэглээний болон жижиглэн худалдааны салбарууд урт хугацааны тасалдлын улмаас шууд орлогын дарамттай тулгарч байгаа бөгөөд энэ нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдлаас үл хамаарна.”
Эдгээр үймээн самуун нь хэрэглээний өсөлтөд түшиглэсэн салбарууд нийгмийн хурцадмал байдлын өмнө хэр эмзэг болохыг харуулж байна. EBC-ийн шинжээчид тэмдэглэхдээ, эдийн засгийн өргөн хүрээний үзүүлэлтүүд богино хугацаанд энэ цочролыг шингээж чадах ч, урт хугацааны тасалдал нь хэрэглээнд төвлөрсөн хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалалтын байрлалд оруулах, Индонезийн хувьцааны портфелийн салбарын ангиллыг өөрчлөхөд хүргэж болзошгүй гэж анхаарууллаа.
Бодлогын хариу арга хэмжээг ажиглаж байна
Зах зээлийн оролцогчид ойрын өдрүүдэд Засгийн газар ямар шийдвэртэй арга хэмжээ авахыг анхааралтай ажиглаж байна. Эдийн засгийн сэргэлт ба хөрөнгө оруулагчдын итгэл нь улс төр, аюулгүй байдлын асуудлыг хэр хурдан шийдвэрлэхээс шууд хамаарна. Энэ хооронд Ерөнхийлөгч Прабово тэргүүтэй албаныхан эмх замбараагүй байдлыг намжаах, олон нийтийн уур бухимдлыг удирдах зорилготой хариу арга хэмжээг амласан бөгөөд үүнд хууль тогтоогчдын давуу эрхийг буцаах, үймээн самууныг дарах, мөн эдийн засагт Rp200 их наяд (12.1 тэрбум ам.доллар)-ын хөрөнгө оруулах багтжээ. Гэвч эдгээр арга хэмжээнүүдийн үр нөлөө хараахан тодорхойгүй байна.
Индонезийн Төв банк зах зээлийг тогтворжуулахад бэлэн гэдгээ илэрхийлж, интервенц болон хөрвөх чадварын хэрэгслүүдийг ашиглан хэлбэлзлийг удирдах болно гэдгийг хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлжээ.
Дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд, Индонезийн тогтворгүй байдал нь тусгаарлагдсан үзэгдэл биш юм. Энэ нь улс төр, бодлогын итгэлцэл, засаглал зэрэг хүчин зүйлс нь хөгжиж буй зах зээлийн динамикт өсөлтийн статистикаас дутахгүй чухал нөлөөтэйг харуулж байна.
“Индонезийн ДНБ-ийн өгөгдөл хүчтэй хэвээр байгаа ч улс төрийн тодорхойгүй байдал эрсдэлийн сэтгэл зүй, хөрөнгө хуваарилалтын шийдвэрийг хурдан өөрчилж болно. Зах зээлийн итгэл зөвхөн эдийн засгийн суурь үзүүлэлтээс хамаарахгүй — нийгэм, улс төрийн тогтвортой байдал нь хөрөнгө оруулагчдын байршуулалтад ижил чухал хүчин зүйл юм” гэж Херц тэмдэглэв.
Анхааруулга: Энэхүү нийтлэл нь EBC Санхүүгийн Групп болон түүний олон улсын нэгжүүдийн ажиглалтыг тусгасан бөгөөд санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Түүхий эд болон гадаад валют (FX)-ын арилжаа нь анхны хөрөнгө оруулалтаасаа давсан их хэмжээний алдагдалд хүргэх эрсдэлтэй. Хөрөнгө оруулалт хийхийн өмнө мэргэжлийн санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөөрэй. EBC Санхүүгийн Групп болон түүний нэгжүүд энэхүү мэдээлэлд тулгуурласан аливаа хохирлын төлөө хариуцлага хүлээхгүй.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “Unitedto Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
