정치적 불확실성, 인도네시아 성장 스토리 시험대 올려…시장 리스크 재평가 본격화

정치적 불확실성이 인도네시아의 경제 모멘텀을 흔들며, 투자자들은 리스크와 성장 전망을 재평가하고 있다.

인도네시아 GDP 5.12% 성장에도 불안 고조…EBC 파이낸셜 그룹, 투자자 신중론 강조

INDONESIA, September 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 인도네시아 경제가 올해 2분기 전년 대비 5.12% 성장하며 동남아 최대 경제국으로서의 저력을 보여줬다. 그러나 최근 잇따른 정치적 긴장과 대규모 시위, 투자심리 위축, 루피아 약세 등으로 시장의 불확실성이 커지고 있다.

루피아는 달러당 약 1만6,500루피아로 하락했고, 자카르타종합지수(JCI)는 3% 이상 밀렸다. 10년물 국채 금리도 6.335%까지 상승하며 투자자들이 인도네시아 자산 보유에 더 높은 위험 프리미엄을 요구하는 분위기다. 재무장관 스리 물리아니 인드라와티의 전격 교체와 시위 이후의 구속 사태는 정치 불안 요인을 부각시키고 있다.

에어랑가 하르타르토 경제조정장관과 인도네시아 중앙은행은 “경제 펀더멘털은 여전히 건전하다”는 입장을 강조하고 있지만, 시장 불안은 쉽게 가라앉지 않는 모습이다.

EBC 파이낸셜 그룹 아시아·태평양 총괄 사무엘 허츠는 “인도네시아의 구조적 성장 스토리는 인구학적 강점, 디지털 전환 가속화, 글로벌 원자재 시장에서의 전략적 위치에 힘입어 여전히 유효하다”며 “장기적으로는 지속적 성장 기반이 유지되고 있다”고 평가했다. 다만 그는 “현재 시장은 거시경제 펀더멘털과 투자심리 간의 복잡한 상호작용을 반영하고 있다”며 “정치 불확실성이 고조될 때 투자자들은 위험 회피 성향을 강화하면서 자산 가치와 경제 현실 간 괴리가 발생할 수 있다”고 지적했다.」

강력한 펀더멘털이 경제를 지탱

하르타르토 장관은 소비 수요, 인프라, 원자재 수출을 핵심 동력으로 인도네시아의 성장 궤적을 강조했다. 그러나 이스트아시아포럼(East Asia Forum) 분석가들은 이번 시위가 자카르타에 성장과 거버넌스의 균형을 요구하는 “경종”이라고 지적했다.

EBC 분석가들은 투자자들이 리더십 전환 속에서 높아지는 정치적 리스크 프리미엄 때문에 인도네시아 자산에서 물러나고 있다고 평가했다. 스리 물리아니의 퇴진을 비롯한 고위급 정치 변화는 글로벌 시장이 이미 위험 회피 모드에 있는 시점에서 정책 연속성에 대한 우려를 증폭시키고 있다. 이번 매도세는 기초 펀더멘털의 악화라기보다는 포트폴리오 리스크 관리 성격이 강하다는 분석이다.

시장 너머의 경제적 충격

인도네시아 전역의 시민 불안은 이미 가시적인 경제 손실로 이어지고 있다. 유통업체들은 500억 루피아(미화 3,040만 달러) 이상의 피해를 보고했으며, 디지털 상거래 차질은 전국 중소기업에 영향을 미치고 있다.

특히 틱톡 라이브 판매 기능의 중단은 소셜커머스를 통한 매출에 의존해온 중소기업들에 직접적인 충격을 주고 있다. 이들 디지털 채널은 최근 수년간 1억8,500만 명의 인도네시아 활성 사용자와 직접 연결되는 핵심 판매 경로로 자리잡아 왔다.

허츠는 “사회적 안정성은 신흥시장 밸류에이션에서 종종 과소평가되는 핵심 요소”라며 “소비재와 소매 부문은 장기적인 거시경제 회복력과 관계없이 장기간의 혼란이 이어질 경우 즉각적인 수익 압박에 직면한다”고 말했다.

이번 불안 사태는 소비 주도형 부문이 사회적 긴장에 얼마나 취약한지를 보여준다. EBC 분석가들은 광범위한 경제 지표가 단기적으로는 이러한 충격을 흡수할 수 있더라도, 장기간 혼란이 지속되면 소비 중심 주식 투자자들의 방어적 포지셔닝을 촉발하고, 인도네시아 증시 내 섹터별 자산 배분 전략에도 변화를 가져올 수 있다고 평가했다.

정책 대응 주목

시장의 관심은 정부의 향후 조치에 쏠려 있다. 회복과 신뢰는 정치·안보 문제가 얼마나 신속히 해결되는지에 달려 있다. 쁘라보워 대통령은 의원 특권 철회, 불안 사태 진압, 그리고 2,000조 루피아(121억 달러) 규모의 경기 부양책 투입 등을 약속했으나, 이러한 조치의 효과는 아직 불확실하다.

인도네시아 중앙은행은 개입 및 유동성 관리 도구를 통해 시장을 안정화할 준비가 되어 있다고 신호를 보냈으며, 변동성이 관리될 것이라는 점을 투자자들에게 안심시키고 있다.

글로벌 투자자들에게 인도네시아의 변동성은 고립된 사례가 아니다. 이는 정치, 정책 신뢰성, 거버넌스가 성장 지표만큼이나 중요한 신흥시장의 광범위한 역학을 반영한다.

허츠는 “인도네시아의 GDP 데이터가 여전히 견조하지만, 정치적 불확실성은 투자심리와 자본 배분 결정을 급격히 바꿀 수 있다”며 “시장 신뢰는 순수한 경제 펀더멘털을 넘어 사회적·정치적 안정성까지 포함하는 신흥시장의 핵심 동력”이라고 강조했다.

본 기사는 EBC파이낸셜 그룹 및 그 글로벌 법인의 관찰 내용을 반영한 것이며, 금융 또는 투자 자문이 아닙니다. 원자재 및 외환(FX) 거래는 초기 투자금을 초과하는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 거래 또는 투자 결정을 내리기 전 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상의하시기 바랍니다.

