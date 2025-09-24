Audit Advisory for Thursday, September 25, 2025
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, September 25, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Butler
|Butler County Regional Transit Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Carroll
|Carroll County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Clermont
|Clermont County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Solon Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Polaris Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Polaris Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Village of Bentleyville
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Bedford City School District
7/1/2022 TO 6/30/2023
|Financial Audit
|FFR
|Defiance
|Defiance-Paulding Consolidated Department of Job and Family Services
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Delaware
|Village of Shawnee Hills
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|Erie
|Erie County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Franklin
|Columbus Metropolitan Housing Authority
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|Franklin County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Legacy Academy of Excellence
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Fulton
|Swancreek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hamilton
|Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|City of Montgomery
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Banks Community Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|City of Blue Ash
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Henry
|Henry County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Huron
|City of Willard
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Jefferson
|Jefferson County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Warren Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Lake
|Lake County
9/25/2025 TO 9/25/2025
|Performance Audit
|Licking
|Licking County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Licking County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Lorain
|Lorain Energy Special Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Lorain County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Lorain County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Lucas
|Metropolitan Park District of the Toledo Area
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Mahoning
|City of Canfield
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Miami
|Miami Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Covington Development Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Muskingum
|Muskingum County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Muskingum County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Ottawa
|Village of Genoa
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Ottawa County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Paulding
|Paulding County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Preble
|Preble County Sanitary Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Putnam
|Village of Pandora
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Richland
|Richland County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky
|City of Fremont
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky County Combined General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Summit
|Summit County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Trumbull
|Bristol Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Tuscarawas
|Muskingum Watershed Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Tuscarawas County Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Union
|Northern Union County Joint Fire and Emergency Medical Services District
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|IPA
|Van Wert
|Van Wert Area Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Warren
|Warren Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Williams
|Williams County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Wood
|Wood County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.