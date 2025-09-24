Submit Release
Audit Advisory for Thursday, September 25, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, September 25, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Butler Butler County Regional Transit Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Carroll Carroll County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Clermont Clermont County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Cuyahoga Solon Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Polaris Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Polaris Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Village of Bentleyville
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Bedford City School District
7/1/2022 TO 6/30/2023		 Financial Audit FFR
Defiance Defiance-Paulding Consolidated Department of Job and Family Services
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Delaware Village of Shawnee Hills
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Erie Erie County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Franklin Columbus Metropolitan Housing Authority
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Compliance Examination
Franklin County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Legacy Academy of Excellence
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Fulton Swancreek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hamilton Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
City of Montgomery
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Banks Community Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
City of Blue Ash
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Henry Henry County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Huron City of Willard
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Jefferson Jefferson County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Warren Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Lake Lake County
9/25/2025 TO 9/25/2025		 Performance Audit
Licking Licking County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Licking County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lorain Lorain Energy Special Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Lorain County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Lorain County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lucas Metropolitan Park District of the Toledo Area
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Mahoning City of Canfield
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Miami Miami Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Covington Development Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Muskingum Muskingum County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Muskingum County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ottawa Village of Genoa
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ottawa County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Paulding Paulding County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Preble Preble County Sanitary Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Putnam Village of Pandora
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Richland Richland County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky City of Fremont
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky County Combined General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Summit Summit County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Trumbull Bristol Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Tuscarawas Muskingum Watershed Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Tuscarawas County Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Union Northern Union County Joint Fire and Emergency Medical Services District
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit IPA
Van Wert Van Wert Area Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Warren Warren Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Williams Williams County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Wood Wood County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit

