شركة أسبيكت للتطوير العقاري تعلن عن توسع استراتيجي في الإمارات واليونان ومصر

الشركة تعزز حضورها من خلال مشاريع رائدة في أبوظبي وأثينا والقاهرة، لتجسيد رؤيتها في تقديم أسلوب حياة عصري ومستدام

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 23, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة أسبيكت للتطوير العقاري، المطوّر المصري الرائد المتخصص في إعادة تعريف مفاهيم المعيشة العصرية، عن توسعها الاستراتيجي إلى الإمارات العربية المتحدة واليونان، إلى جانب تعزيز مكانتها في السوق المصري. ويعكس هذا التوسع طموح الشركة في إنشاء مجتمعات محورها الإنسان، تمزج بين التصميم والابتكار والاستدامة ومرافق أسلوب الحياة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين الصاعدين في سوق العقارات الإقليمي.في الإمارات، ستطلق الشركة مشروع ويندز أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٥، وهو أول مشاريعها الرائدة في العاصمة. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة الدار العقارية، ويتألف من برجين سكنيين فاخرين يضمان ١٠٤ وحدات، بموقع استراتيجي يبعد ١٠ دقائق فقط عن مطار أبو ظبي الدولي و٨ دقائق عن مشروع ديزني لاند أبو ظبي الجديد. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع حوالي ٣٣ مليون دولار أمريكي، ويُتوقع أن يصبح معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة، حيث يقدم تصاميم مستدامة، ومرافق صحية، ومساحات خضراء ضمن مجتمع متكامل.أما في اليونان، فيمثل دخول شركة أسبيكت للسوق خطوة بارزة في إطار توجهها الدولي المتنامي. وتشمل محفظة الشركة في اليونان حالياً خمسة (٥) مشاريع تقع في بعض من أكثر المناطق الساحلية جذباً في البلاد، لتوفر أسلوب حياة راقٍ مع منح المشترين الدوليين ميزة الحصول على الإقامة الذهبية. وتجمع هذه المشاريع بين الهندسة المعمارية العالمية، والجاذبية الاستثمارية القوية، بما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن نمط حياة متوازن وأمان طويل الأمد. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف حوالي ٥٩ مليون دولار أمريكي.وفي مصر، تعزز الشركة حضورها كلاعب رئيسي في قطاع الإسكان الفاخر من خلال مشروعها الرائد في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس، والمقام على مساحة ١٢ فداناً في نهاية شارع التسعين – القاهرة الجديدة ١. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع نحو ٣١٢ مليون دولار أمريكي، حيث يضم وحدات سكنية فاخرة، ومناطق تجارية نابضة بالحياة، ومساحات خضراء واسعة، ليشكل مجتمعاً متكاملاً يلبي الطلب المتنامي على أسلوب حياة عصري بتصميم متميز. كما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ عدة مشاريع أخرى، بما يواكب وتيرة التحول العمراني السريع في مصر ورؤيتها للتنمية طويلة المدى.تدعم جميع هذه المشاريع شركة يو ديزاين القابضة، الذراع الإنشائي لأسبيكت وشريكها الاستراتيجي منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تتميز بقدرتها على تنفيذ المشاريع من الفكرة حتى الإنجاز باستخدام أحدث الأساليب والممارسات المستدامة. وقال أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي ليو ديزاين القابضة: "شراكتنا مع أسبيكت تعكس التزامنا المشترك بالتميز. فالبناء بالنسبة لنا ليس مجرد إنشاء مبانٍ، بل يتعلق بابتكار مجتمعات متكاملة يجتمع فيها أسلوب الحياة والتكنولوجيا والاستدامة بانسجام تام."ومن جانبه، صرّح أحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة أسبيكت للتطوير العقاري: "لم يعد الباحثون عن العقارات يتطلعون إلى مجرد منزل، بل يبحثون عن مجتمعات توفر الثقافة والترابط والانتماء. توسعنا إلى الإمارات واليونان، إلى جانب حضورنا الراسخ في مصر، يمنحنا القدرة على تقديم ذلك بالضبط. هذه الأسواق الثلاثة تزخر بفرص هائلة، ونحن ملتزمون بإنشاء أماكن تنبض بالحياة والاتصال والازدهار."وتنظر الشركة قدماً إلى التوسع في أسواق واعدة إضافية، مع جعل الاستدامة ركناً أساسياً في جميع مشاريعها المستقبلية، بدءاً من التصاميم الموفرة للطاقة وصولاً إلى المساحات الخضراء المخصصة للمجتمعات. كما تسعى الشركة لمواءمة محفظتها القادمة مع معايير الاستدامة العالمية (ESG) وأولويات التنمية الإقليمية.وفي إطار استراتيجيتها للنمو الإقليمي، ستشارك شركة أسبيكت للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب مصر ٢٠٢٥، الذي سيقام في القاهرة من ٢٤ إلى ٢٧ سبتمبر، حيث ستعرض مجموعة من أبرز مشاريعها وتكشف عن تفاصيل إضافية حول إطلاقاتها المستقبلية. وسيتمكن الزوار والمستثمرون وأصحاب المصلحة من الاطلاع على عروض تفاعلية وتجربة مباشرة للرؤية المبتكرة والتميز التصميمي الذي يميز مشاريع أسبيكت.وبالاعتماد على توسع جريء، وشراكات محلية قوية، والتزام راسخ بالاستدامة، ترسخ شركة أسبيكت للتطوير العقاري مكانتها كقوة إقليمية في سوق العقارات الفاخرة. ويعكس حضورها المتنامي في أبو ظبي وأثينا والقاهرة ليس فقط حجم أعمالها، بل رؤيتها الواضحة: إنشاء مجتمعات تلهم التوازن والترابط والازدهار طويل الأمد.— انتهى —نبذة عن شركة أسبيكت للتطوير العقاريشركة أسبيكت للتطوير العقاري هي مطوّر من الجيل الجديد يعيد صياغة مستقبل المعيشة الفاخرة عبر الإمارات ومصر واليونان. ومن خلال رؤية تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة العصري، تقدّم الشركة مجتمعات تمزج بين العمارة المبتكرة، والاستدامة، والتصميم الذي يتمحور حول أسلوب الحياة. وبفضل محفظة متنامية من المشاريع السكنية والتجارية الرائدة، تعمل أسبيكت جنباً إلى جنب مع شركاء عالميين رائدين وذراعها الإنشائي يو ديزاين القابضة لضمان الدقة والجودة والقيمة المستدامة في كل مشروع.ومن خلال وضع الإنسان والاستدامة في قلب استراتيجيتها، تبتكر أسبيكت وجهات لا تستجيب فقط لمتطلبات المعيشة الحديثة اليوم، بل تتوقع أيضاً احتياجات سكان ومُستثمري الغد. وطموحها واضح: أن تكون قوة إقليمية ذات حضور عالمي، تضع معايير جديدة لكيف يمكن للعقار أن يلهم الترابط والازدهار والرفاهية

