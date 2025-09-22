Submit Release
Audit Advisory for Tuesday, September 23, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, September 23, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Ashland Ashland County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ashland County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Athens Sunday Creek Valley Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Belmont Village of Morristown
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Butler West Chester Township
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Compliance Examination
City of Fairfield
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Community Improvement Corporation of Fairfield, Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Cuyahoga City of Strongsville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Chagrin Valley Dispatch Council
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Darke Village of Palestine
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Fayette Fayette Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Franklin Columbus Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Greene Xenia Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Xenia Township-City of Xenia Joint Economic Development District 1
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Regional Emergency Response Team
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Guernsey Guernsey County Convention Facilities Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Hancock Hancock County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Henry Village of Malinta
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures FFR
Jefferson Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2022 TO 6/30/2023		 Financial Audit
Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lake Wickliffe City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Ohio Government Benefit Cooperative
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Licking Etna Corporate Park Joint Economic Development Zone 2
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Lucas Toledo Lucas County Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Mahoning Coitsville Township
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Montgomery Montgomery County Convention Facilities Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
First Suburbs Consortium of Dayton, Ohio Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Morrow Morrow County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Muskingum Zanesville Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Noble Stock Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Ottawa Sugar Creek Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Pickaway Pickaway County Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Pike Ohio Valley Regional Development Commission
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Pike Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Eastern Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Eastern Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Preble Preble County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Putnam Putnam County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Putnam County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ross Ross County Family and Children First Council
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Financial Audit FFR
Springfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Seneca Seneca County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Shelby Community Improvement Corporation of Sidney
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Union Claibourne Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Van Wert Village of Elgin
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Community Improvement Corporation of City of Van Wert and Van Wert County
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Warren Warren County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Warren County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Wayne Wayne County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Wood City of Rossford
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA

