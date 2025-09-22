Audit Advisory for Tuesday, September 23, 2025
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, September 23, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Ashland
|Ashland County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Ashland County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Athens
|Sunday Creek Valley Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Belmont
|Village of Morristown
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Butler
|West Chester Township
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|City of Fairfield
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Community Improvement Corporation of Fairfield, Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Cuyahoga
|City of Strongsville
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Chagrin Valley Dispatch Council
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Darke
|Village of Palestine
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Fayette
|Fayette Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Franklin
|Columbus Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Greene
|Xenia Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Xenia Township-City of Xenia Joint Economic Development District 1
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Regional Emergency Response Team
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Guernsey
|Guernsey County Convention Facilities Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Hancock
|Hancock County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Henry
|Village of Malinta
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|FFR
|Jefferson
|Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2022 TO 6/30/2023
|Financial Audit
|Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Eastern Gateway Community College Foundation, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lake
|Wickliffe City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Ohio Government Benefit Cooperative
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Licking
|Etna Corporate Park Joint Economic Development Zone 2
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Lucas
|Toledo Lucas County Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Coitsville Township
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Montgomery
|Montgomery County Convention Facilities Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|First Suburbs Consortium of Dayton, Ohio Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Morrow
|Morrow County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Muskingum
|Zanesville Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Noble
|Stock Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Ottawa
|Sugar Creek Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Pickaway
|Pickaway County Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Pike
|Ohio Valley Regional Development Commission
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Pike Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Eastern Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Eastern Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Preble
|Preble County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Putnam
|Putnam County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Putnam County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Ross
|Ross County Family and Children First Council
7/1/2022 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|FFR
|Springfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Seneca
|Seneca County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Shelby
|Community Improvement Corporation of Sidney
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Union
|Claibourne Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Van Wert
|Village of Elgin
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Community Improvement Corporation of City of Van Wert and Van Wert County
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Warren
|Warren County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Warren County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Wayne
|Wayne County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Wood
|City of Rossford
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
