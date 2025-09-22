Bất Ổn Chính Trị Thử Thách Đà Tăng Trưởng Của Indonesia Khi Thị Trường Điều Chỉnh Lại Kỳ Vọng Rủi Ro

Sự bất ổn chính trị thách thức đà tăng trưởng kinh tế của Indonesia khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro và triển vọng tăng trưởng.

Tăng trưởng GDP 5,12% của Indonesia gặp thách thức từ bất ổn, EBC Financial Group nhấn mạnh sự thận trọng của nhà đầu tư

INDONESIA, September 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nền kinh tế Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 5,12% so với cùng kỳ trong quý II, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của khu vực. Tuy nhiên, những căng thẳng chính trị gần đây — thể hiện qua các cuộc biểu tình lan rộng, tâm lý thận trọng của giới đầu tư và áp lực lên đồng rupiah — đang làm thay đổi bức tranh ổn định và niềm tin vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Đồng rupiah giảm xuống khoảng 16.500 Rupiah/USD, Chỉ số Tổng hợp Jakarta mất hơn 3%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 6,335% do nhà đầu tư yêu cầu mức lợi tức cao hơn để nắm giữ tài sản Indonesia. Dù vậy, các quan chức chính phủ — bao gồm Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto và Ngân hàng Indonesia — vẫn khẳng định nền tảng kinh tế quốc gia vững chắc, ngay cả khi việc miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati và tình trạng bắt giữ sau các cuộc biểu tình đẫm máu tiếp tục làm gia tăng bất ổn chính trị, ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.

Ông Samuel Hertz, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của EBC Financial Group, nhận định:

“Câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Indonesia vẫn thể hiện sự bền bỉ, được thúc đẩy bởi lợi thế dân số vàng, tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng và vị thế chiến lược của đất nước trong thị trường hàng hóa toàn cầu. Đây chính là nền tảng vững chắc cho quá trình mở rộng kinh tế và phát triển thị trường bền vững.”

Ông Hertz nhấn mạnh thêm: “Tuy nhiên, điều kiện thị trường hiện tại phản ánh sự tương tác phức tạp giữa yếu tố kinh tế vĩ mô và diễn biến tâm lý nhà đầu tư. Trong những giai đoạn bất ổn gia tăng, các thành phần thị trường thường có xu hướng thận trọng, điều này có thể tạo ra sự lệch pha tạm thời giữa định giá tài sản và thực tế kinh tế nền tảng.”

Nền Tảng Vững Chắc Tiếp Tục Neo Giữ Kinh Tế Indonesia

Ông Hartarto nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng của Indonesia, với nhu cầu tiêu dùng, hạ tầng và xuất khẩu hàng hóa là những động lực chính. Tuy nhiên, các chuyên gia từ East Asia Forum nhận định rằng các cuộc biểu tình vừa qua là “hồi chuông cảnh tỉnh” để Jakarta cần cân bằng giữa tăng trưởng và quản trị.

Các nhà phân tích của EBC cho biết, giới đầu tư đang rút khỏi tài sản Indonesia do phí bù rủi ro chính trị gia tăng trong bối cảnh chuyển giao lãnh đạo. Những biến động chính trị đáng chú ý, bao gồm sự ra đi của bà Sri Mulyani, càng làm dấy lên lo ngại về tính liên tục trong chính sách — vào thời điểm thị trường toàn cầu vốn đã ở trạng thái thận trọng. Đợt bán tháo này phản ánh động thái quản lý rủi ro danh mục, thay vì sự suy yếu về nền tảng kinh tế.

Những Gián Đoạn Kinh Tế Vượt Ngoài Phạm Vi Thị Trường

Tình trạng bất ổn xã hội lan rộng tại Indonesia đã bắt đầu chuyển hóa thành những thiệt hại kinh tế có thể đo lường được, với các nhà bán lẻ báo cáo mức tổn thất hơn 500 tỷ Rupiah (30,4 triệu USD) và sự gián đoạn thương mại điện tử gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc.

Việc đình chỉ tính năng bán hàng qua TikTok Live đặc biệt tác động đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vốn ngày càng phụ thuộc vào nền tảng thương mại xã hội để tạo doanh thu. Những kênh kỹ thuật số này đã trở thành nguồn bán hàng thiết yếu trong những năm gần đây, giúp SME tiếp cận trực tiếp hơn 185 triệu người dùng đang hoạt động tại quốc đảo này.

Ông Samuel Hertz, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của EBC Financial Group, nhận định:

“Ổn định xã hội vẫn là yếu tố then chốt nhưng thường bị định giá thấp trong các thị trường mới nổi. Các ngành hàng tiêu dùng tùy chọn và bán lẻ đang đối mặt với áp lực lợi nhuận trực tiếp từ tình trạng gián đoạn kéo dài, bất kể nền tảng vĩ mô có duy trì được sự bền vững hay không.”

Các nhà phân tích của EBC cho rằng tình trạng bất ổn này cho thấy mức độ dễ tổn thương của các ngành kinh tế dựa vào tiêu dùng trước các căng thẳng xã hội. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô rộng hơn có thể hấp thụ những cú sốc này trong ngắn hạn, nhưng nếu gián đoạn kéo dài, xu hướng phòng thủ có thể gia tăng trong nhóm nhà đầu tư cổ phiếu tiêu dùng, đồng thời thay đổi chiến lược phân bổ ngành trên thị trường chứng khoán Indonesia.

Theo Dõi Phản Ứng Chính Sách

ác nhà đầu tư đang dõi theo sát sao những hành động quyết liệt của chính phủ trong những ngày tới. Khả năng phục hồi và lấy lại niềm tin phụ thuộc nhiều vào tốc độ giải quyết các vấn đề chính trị và an ninh. Trong khi đó, Tổng thống Prabowo cùng các quan chức đã cam kết triển khai các biện pháp nhằm khôi phục trật tự và kiểm soát làn sóng phẫn nộ của công chúng — bao gồm việc xem xét lại đặc quyền của giới lập pháp, trấn áp bất ổn xã hội, cũng như bơm 200 nghìn tỷ Rupiah (12,1 tỷ USD) vào nền kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này vẫn còn là dấu hỏi.

Ngân hàng Indonesia, ngân hàng trung ương của quốc gia, đã phát tín hiệu sẵn sàng ổn định thị trường thông qua các công cụ can thiệp và hỗ trợ thanh khoản, nhằm trấn an giới đầu tư rằng biến động sẽ được kiểm soát.

Đối với nhà đầu tư toàn cầu, biến động tại Indonesia không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh bức tranh chung của các thị trường mới nổi, nơi chính trị, độ tin cậy chính sách và quản trị có sức nặng ngang với các con số tăng trưởng.

Ông Samuel Hertz, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của EBC Financial Group, nhận định:

“Dữ liệu GDP của Indonesia vẫn cho thấy sự khả quan, nhưng bất ổn chính trị có thể nhanh chóng làm thay đổi tâm lý rủi ro và quyết định phân bổ vốn. Niềm tin thị trường không chỉ dựa vào các nền tảng kinh tế, mà sự ổn định xã hội và chính trị cũng là những động lực then chốt trong việc định hình vị thế của nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi.”

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm quan sát của EBC Financial Group và các đơn vị toàn cầu trực thuộc. Đây không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, thậm chí có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Quý nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính độc lập và đủ chuyên môn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. EBC Financial Group và các đơn vị liên quan sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào các thông tin được cung cấp trong bài viết này.

Để có thêm thông tin và phân tích chuyên sâu về thị trường hàng hóa, vui lòng truy cập www.ebc.com.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

