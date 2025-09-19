EBC Financial Group：政治的不確実性がインドネシアの成長を促す。市場はリスクを再評価 

EBC Financial Group：投資家がリスクと成長の見通しを再評価する中、政治的不確実性がインドネシアの経済の勢いに課題を与えています。

EBC Financial Groupは、インドネシアのGDP成長率は5.12%だったが、情勢不安による不安が高まっていると強調しました。

DC, UNITED STATES, September 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- インドネシア経済は第2四半期に前年同期比5.12%と力強い成長を記録し、地域の成長エンジンとしての底堅さを改めて示しました。しかし、広範な抗議活動、投資家心理の悪化、ルピアへの圧力といった最近の政治的緊張は、東南アジア最大の経済大国インドネシアの安定性と信頼感に関する見方を一変させています。

投資家がインドネシア資産保有への高いリターンを求めたため、ルピアは1米ドルあたり約16,500ルピアまで下落し、ジャカルタ総合指数は3%を下回り、10年債利回りは6.335%まで上昇しました。アイルランガ・ハルタルト経済相やインドネシア銀行を含む政府関係者は、スリ・ムルヤニ・インドラワティ財務相の解任や、死者を出した抗議活動後の拘束継続など、政治的な不確実性がセンチメントを圧迫しているにもかかわらず、インドネシアの経済ファンダメンタルズは依然として堅調であると主張しています。

EBC Financial Groupのアジア太平洋地域責任者、サミュエル・ヘルツ氏は、「インドネシアの構造的成長は、好ましい人口動態、加速するデジタルトランスフォーメーション、そして世界のコモディティ市場における同国の戦略的地位に支えられ、引き続き回復力を示しています。これらの長期的なファンダメンタルズは、持続的な経済成長と市場発展の確固たる基盤となっている」と述べました。

ハーツ氏はさらに、「しかしながら、現在の市場環境は、マクロ経済のファンダメンタルズと投資家のセンチメントの複雑な相互作用を反映しています。不確実性が高まる局面では、市場参加者はリスク回避的な行動を示すことが多く、資産評価と経済の実体との間に一時的な乖離が生じる可能性があります」と述べました。

経済を支える強固なファンダメンタルズ

ハルタルト氏は、インドネシアの成長軌道を強調し、消費者需要、インフラ、そして商品輸出を主要な牽引力として挙げています。しかし、東アジア・フォーラムのアナリストは、今回の抗議活動はジャカルタ政府にとって、成長と統治のバランスを取るための「警鐘」となると指摘しています。

また、EBCのアナリストは、指導者交代に伴う政治リスクプレミアムの上昇により、投資家がインドネシア資産から資金を引き揚げていると指摘しました。スリ・ムルヤニ氏の退任を含む注目度の高い政変は、世界市場が既にリスクオフに傾いている時期に、政策の継続性に対する懸念を一層強めています。今回の売りは、ファンダメンタルズの悪化ではなく、ポートフォリオのリスク管理を反映しています。

市場を超えた経済混乱

インドネシア全土で広がる市民の不安は、目に見える経済的損失へと繋がり始めています。小売業者は5,000億ルピア（3,040万米ドル）を超える損害を報告し、デジタルコマースの混乱は全国の中小企業に波及しています。

TikTokライブ販売機能の停止は、収益源としてソーシャルコマースプラットフォームへの依存度を高めてきた中小企業に特に大きな打撃を与えています。こうしたデジタルチャネルは、インドネシアの1億8,500万人のアクティブユーザーと直接つながることができるため、近年多くの中小企業にとって不可欠な販売チャネルとなっています。

ヘルツ氏は「社会の安定は新興国市場の評価において依然として重要な要素ですが、過小評価されていることが多いです。一般消費財および小売セクターは、マクロ経済全体の回復力に関わらず、長期的な混乱によって収益に直結する逆風に直面しています。」と述べています。

今回の騒乱は、消費主導型セクターが社会的な緊張に対して脆弱であることを浮き彫りにしています。 EBCのアナリストは、短期的には幅広い経済指標がこうしたショックを吸収するかもしれないが、混乱が続くと消費者重視の株式投資家の間で防御的なポジションが促され、インドネシアの株式ポートフォリオ全体のセクター配分戦略が変化する可能性があると指摘しました。

政策対応を注視

市場参加者は、今後数日間の政府の断固たる行動を注視しています。景気回復と信頼感は、政治問題と治安問題の迅速な解決にかかっています。一方、プラボウォ大統領をはじめとする政府関係者は、秩序回復と国民の怒りの抑制を目指した対応策を約束しており、議員特権の撤回、騒乱の鎮圧、そして200兆ルピア（121億米ドル）の経済への資金注入を目標としているが、これらの措置の有効性はまだ不透明です。

インドネシア共和国の中央銀行であるインドネシア銀行は、介入と流動性供給手段を用いて市場を安定化させる用意があることを示唆し、ボラティリティは管理されると投資家に保証しています。

世界の投資家にとって、インドネシアのボラティリティは孤立した問題ではありません。これは、政治、政策の信頼性、そしてガバナンスが成長統計と同じくらい重要な意味を持つ、より広範な新興市場動向を反映しています。

ハーツ氏は「インドネシアのGDPデータは依然として堅調ですが、政治的な不確実性はリスク感情や資本配分の決定を急速に変化させる可能性があります。市場の信頼感は純粋な経済ファンダメンタルズにとどまらず、社会と政治の安定も新興市場における投資家のポジショニングを左右する重要な要因となっています。」と指摘しました。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替（FX）の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

