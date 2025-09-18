SABER College amplía su oferta académica con el Grado Asociado de Asistencia Médica en Miami, FL

El nuevo programa de Asistencia Médica de SABER College tiene las inscripciones abiertas SABER College, siempre a la vanguardia en programas de Salud.

El programa desarrolla competencia clínica y capacidad administrativa para preparar a los graduados en entornos de atención médica moderna.

Nuestro programa ofrece a los estudiantes mucho más que capacitación técnica: les brinda una ruta integral para ingresar al campo de la salud preparándolos para las realidades del cuidado del paciente” — Josefina Bonet, CEO de SABER College

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College, institución educativa que ha servido a la comunidad del sur de la Florida con programas en ciencias de la salud desde 1992, anuncia el lanzamiento del Grado Asociado en Ciencias en Asistencia Médica, un programa diseñado para preparar a los graduados en una de las carreras de mayor crecimiento en la industria de la salud.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, se proyecta que el empleo de los asistentes médicos crezca un 15% hasta 2033, muy por encima del promedio de todas las ocupaciones. Este incremento responde a la creciente demanda de atención preventiva, la expansión en el acceso a los servicios de salud y el aumento de las exigencias administrativas en los centros médicos modernos.

“Este programa ofrece a los estudiantes mucho más que capacitación técnica: les brinda una ruta integral para ingresar al campo de la salud, preparándolos para las realidades del cuidado de pacientes”, afirmó Josefina Bonet, CEO de SABER College. “Nuestro programa de Asistencia Médica combina rigor académico, experiencia práctica y apoyo personalizado, de modo que los graduados estén listos para generar un impacto significativo desde su primer día de trabajo. Para muchos de nuestros estudiantes, este programa representa no solo una oportunidad profesional, sino también la posibilidad de servir a su comunidad en un rol que mejora directamente la vida de las personas”.

Aprendizaje híbrido con aplicación práctica

Una de las ventajas que ofrece este programa es que el primer semestre es totalmente en línea. El resto de la carrera se imparte en el campus, donde participan en laboratorios interactivos y en pasantías supervisadas en un entorno de salud activos.

La formación está diseñada para desarrollar tanto la competencia clínica —incluyendo interacción con pacientes, flebotomía, procedimientos de EKG, pruebas diagnósticas y control de infecciones— como la capacidad administrativa, que abarca el manejo de historiales médicos electrónicos, programación de citas, procesamiento de seguros y cumplimiento de las regulaciones de HIPAA.

“Formamos a nuestros estudiantes para que sean más que técnicamente competentes”, explicó Pavel Pugh, DNP, APRN, PMHNP-C, FNP-C, CNE, FEP, Director de Enfermería y Ciencias de la Salud de SABER College. “Además de dominar las habilidades clínicas y administrativas, aprenden a abordar cada interacción con pacientes con empatía, sensibilidad cultural y profesionalismo. Estas cualidades son esenciales para generar confianza, mejorar los resultados clínicos y contribuir al éxito de cualquier equipo de salud”.

Los graduados del programa de Asistencia Médica de SABER College están preparados para desempeñarse en diversos puestos de nivel inicial en el área de la salud, entre ellos:

. Asistente médico

. Flebotomista

. Técnico de laboratorio

. Especialista en apoyo clínico

. Asistente de oficina médica



Apoyo institucional desde el principio

SABER College brinda a sus estudiantes los recursos y la orientación necesarios desde el primer contacto con el programa para comenzar, cursar y culminar sus estudios de manera exitosa. El equipo de Admisiones ofrece asistencia personalizada —incluida la orientación sobre Ayuda Financiera para quienes califican— y acompaña a los solicitantes en cada paso del proceso de inscripción. Este enfoque centrado en el estudiante busca eliminar barreras y permitir que los alumnos se concentren en alcanzar sus objetivos académicos y profesionales.

“Desde la primera conversación trabajamos para que el proceso sea lo más sencillo posible”, señaló Kirssys Fabre, Directora de Admisiones. “Guiamos a los solicitantes en cada etapa: respondemos preguntas, explicamos opciones y nos aseguramos de que tengan la información necesaria para tomar decisiones con confianza. Nuestro objetivo es que cada estudiante se sienta apoyado desde el inicio, para que pueda enfocarse en desarrollar las habilidades y conocimientos que darán forma a su futuro profesional”.

Inscripciones abiertas

La primera cohorte del Programa de Asistencia Médica comienza el 20 de octubre de 2025. Los solicitantes deben tener al menos 18 años y poseer un diploma de secundaria (high school) o GED. Los requisitos completos de admisión, la información detallada del plan de estudios y la solicitud en línea están disponibles en la página informativa del Programa de Asistencia Médica (https://sabercollege.edu/saber_college_programs/medical-assisting-program-a-s/).

Sobre SABER College

Fundado en 1972 en Miami, Florida, SABER College ofrece Grados Asociados en Ciencias en Enfermería Profesional, Asistente de Fisioterapeuta y Asistencia Médica, además de un programa de ESOL en línea para residentes de Florida. Acreditado por el Consejo de Educación Ocupacional (COE) y autorizado por la Comisión de Educación Independiente (CIE), SABER College mantiene su compromiso de preparar a los graduados para desempeñar roles significativos en el sector salud mediante una educación de alta calidad y orientada a la carrera.



